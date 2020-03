FC Altenhof muss im Derby beim VfR Rüblinghausen nachlegen

Für beide Kontrahenten geht es um wichtige Punkte. Dabei redet Oliver Mack Klartext, was das voraufgegangene Spiel angeht.

VfR Rüblinghausen - FC Altenhof (Sonntag, 15 Uhr). An Spannung mangelt es dem Bezirksliga-Kreisduell nicht. Beide brauchen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell ist der VfR nicht in gut in Form und befindet sich im Niemandsland auf Platz acht. Auch der Rückrundenstart mit einer 2:3-Niederlage beim Aufsteiger Türk Geisweid und der Spielausfall bei RW Hünsborn II passte überhaupt nicht in den Plan von VfR-Coach Avdi Qaka: „Es wird ein richtungsweisendes Spiel, von meinem Team fordere ich maximale Konzentration.“ Der FCA hat ein Lebenszeichen mit dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Eiserfeld von sich gegeben. „Wäre das in die Hose gegangen, hätte ich auch überlegen müssen, wie es mit mir weitergeht“, gab Oliver Mack Einblick in sein Innenleben. Beide Mannschaften treten in Bestbesetzung an.

Germania Salchendorf - RW Hünsborn II (Sonntag 15 Uhr). Unverändert ist die Situation beim Aufsteiger RW Hünsborn II. Fraglich sind Christian Kadimsky, spielender Co, sowie Christopher und Janek Wendland. „Wir haben keine zufriedenstellende Vorbereitung absolviert“, resümierte RWH-Coach Ansgar Arns, „Salchendorf konnte ich gegen Türk Geisweid sehen, sie stehen unter Druck und müssen gewinnen, um noch eine Aufstiegschance zu erhalten.“

Türk Geisweid - SC LWL (Sonntag, 15 Uhr). Die beiden Siege gegen Salchendorf und Kierspe haben dem SC LWL 05 auf dem Weg, eine ruhige Restsaison spielen zu können, gut getan. Natürlich freut sich Trainer Frank Keseberg über das Lob für seine junge Mannschaft. „Die Euphorie nehmen wir mit.“ Aber der LWL-Coach ist damit beschäftigt, seine Jungs auf dem Boden zu halten. „Sie fliegen mir ein bisschen zu hoch.“ Deshalb ist für Keseberg der von Türk Geisweid verursachte Spielabbruch auch „kein Thema“. Nach vier gelb-roten Karten waren die Siegerländer beim Stand von 3:1 für Salchendorf kurz vor dem Schlusspfiff vom Platz gegangen. „So etwas passiert einmal und nie wieder“, ist Frank Keseberg sicher. Fraglich ist Christopher Wagner.