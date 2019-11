So voll ist es im Vereinsheim des SV 04 Attendorn schon lange nicht mehr gewesen. Nach dem Gastspiel der Traditionsmannschaft von Bayer 04 Leverkusen nutzten viele Zuschauer, Spieler und Verantwortliche die Gelegenheit zur „dritten Halbzeit“ in der warmen Stube.

Für Spannung war auch gesorgt. Denn unter den Augen des FLVW-Kreisvorsitzenden Joachim Schlüter und Altliga-Staffelleiters Thomas Will zog Jens Selter, Repräsentant des Sponsors Krombacher Brauerei, die Lose mit den verbliebenen Mannschaften im Krombacher Pokal für Altliga-Mannschaften. Selter spielte zuvor gegen Leverkusen fast 50 Minuten im SV 04-Trikot und schmunzelte nach seiner Auswechslung: „Der Akku ist leer“.

Ü32 (Termin bis 21. März 2020)

1. Bonzel/RWL/Kirchv. - SV 04 Attendorn

2. RW Hünsborn - Kirchhundem

3. Wenden - Dünschede/Helden

4. Altenhof - Rüblinghausen

Halbfinale (bis 25. April 2020)

Sieger Spiel 3 – Sieger Spiel 4

Sieger Spiel 1 – Sieger Spiel 2

Endspiel am 16. Mai 2020

Ü40 (Termin bis 28. März 2020)

1. Kirchhundem - Bonzel/RWL/Kirchv.

2. Ottfingen - Len./Rönkhausen

3. Drols./Hützemert - SV 04 Attendorn

4. Dünschede/Helden – SpVg Olpe

Halbfinale (bis 9. Mai 2020):

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2

Sieger Spiel 4 - Sieger Spiel 3

Ü50 (Rückspiel bis 27. Mai 2020)

1. Serkenrode/K.S. - Bonzel/RWL/Kirchv.

2. Wenden - Rothemühle

3. Rahrbachtal - Listertal

4. Dahl-Fr. - SV 04 Attendorn

Endrunde am 10. Juni 2020