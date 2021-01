FC Altenhof: Becks und Rademacher geben ihre Zusage

Altenhof. Der FC Altenhof freut sich über Verstärkungen im Seniorenbereich für die Saison 2021/22

Jannis Becks (18) kommt von der SpVg Niederndorf zum Fußball-Bezirksligisten vom Winterhagen. Jannis Becks ist offensiv variabel einsetzbar und verfügt über hohes Tempo sowie einer guten Technik. Zuletzt war er in der A-Jugend Freudenberg/Niederndorf aktiv zudem sammelte er Erfahrungen in der 1. Seniorenmannschaft der SpVg Niederndorf.

Robin Rademacher (23) kommt von RW Hünsborn zurück zum FC Altenhof. Robin Rademacher ist Altenhofer und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück. In Hünsborn war er fester Bestandteil der Bezirksligamannschaft. Beim FCA soll er die Defensivabteilung verstärken. Ebenso kommt Fabian Dumke zum FC Altenhof zurück, er war zuvor beim SV Rothemühle aktiv.

Zugänge aus der A-Jugend

Aus der A-Jugend der JSG OWA (Ottfingen, Wenden, Altenhof) werden Elias Dumke, Jonas Stahl, Joshua Schneider, Julian Wurm und Marlon Schlechtriem den Seniorenbereich verstärken. Der jetzige Kader des FCA 1 hat bis auf Manuel Müther (tritt kürzer), Imad Omar (Vereinswechsel) und Lauritz Linker (berufliche Veränderung) für die kommende Saison zugesagt. Diese Personalien teilte Dominik Holterhof, Sportlicher Leiter des FC Altenhof, mit.