Faust und Stipp kommen auf Platz sieben ins Ziel

Riesenbeck. Heimische Sportler glänzen beim 40. Riesenbecker Triathlon. Christine Cordes gewinnt in ihrer Altersklasse.

Die Triathleten aus dem Raum Lennestadt starteten zum Saisonabschluss beim 40. Riesenbecker Triathlon.

Bei sehr angenehmen äußeren Temperaturen gingen über die olympische Distanz (1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) Boris Faust (FC Lennestadt) und Thomas Stipp (TC RW Kirchhundem) an den Start. Boris Faust durchlief das Ziel in guten 2:34:26 Stunden. Er bestätigte damit seine im Vorjahr erzielte Zeit. In der Altersklasse M50 bedeutete das den siebten Platz.

Um über vier Minuten gegenüber seiner Vorjahreszeit verbesserte sich Thomas Stipp. Mit der Endzeit von 2:38:28 Stunden erreichte auch er den siebten Platz in seiner Altersklasse (AK40).

Ulla Cordes ausgebremst

Über die kürzere Volksdistanz (600 Meter Schwimmen, 20 Kilmeter Radfahren und fünf Kilometer Laufen) starteten die weiblichen Teilnehmerinnen des TC RW Kirchhundem. Das beste Ergebnis erzielte erwartungsgemäß Christine Cordes. Nach nicht so gutem Start in der ersten Teildisziplin (Rang 18) konnte sie sich mit der sechsten Rad- und dritten Laufzeit noch auf den vierten Platz im Gesamteinlauf des gut besetzten Frauenfeldes vorarbeiten. Mit ihrer Gesamtzeit von 1:15:53 Stunden. gewann sie gleichzeitig ihre Altersklassenwertung.

Ulla Cordes wurde auf der teilweise engen Radstrecke durch ein vor ihr stoppendes Schiedsrichtermotorrad ausgebremst. Sie verlor dadurch einige Zeit und verpasste den Sieg in ihrer Altersklasse um neun Sekunden. Trotz des Missgeschicks erreichte sie in einer Zeit von 1:18:15 Stunden den zehnten Platz unter allen Teilnehmerinnen.

Den zweiten Rang in ihrer Altersklasse W60 hatte sie auch bei den vor einer Woche in Dortmund ausgetragenen NRW-Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf in 52:46 Minuten belegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe