Finnentrop/Bamenohl. Zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage in Sodingen will Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl zurück in die Erfolgsspur.

Das letzte Westfalenligaspiel des FC Brünninghausen in der H&R-Arena liegt dreieinhalb Jahre zurück.

Am 17. April 2016 ließen sich die Dortmunder auch von Finnentrop/Bamenohl auf dem Weg in die Oberliga nicht stoppen und setzten sich am Schloss mit 2:1 durch. Am Ende der Saison trennten sich die sportlichen Wege der beiden Vereine. Für Brünninghausen ging es nach oben, die Gastgeber mussten zurück in die Landesliga.

Auf das Wiedersehen in der Meisterschaft freut sich nicht nur die ehemalige 2. Vorsitzende der SG Verena Monzel, die nach ihrem Umzug nach Dortmund bei den Gästen eine neue Aufgabe übernommen hat (siehe Rand). Zwischen Finnentrop/Bamenohl und Brünninghausen besteht seit einigen Jahren eine Fan-Freundschaft. Auf die kann Ralf Behle am Sonntag aber keine Rücksicht nehmen.

Der Trainer der Platzherren beschäftigt sich immer noch mit der ersten und einzigen Saisonniederlage in Sodingen. „Man kann dort verlieren. Was mich aber geärgert hat, war die Mentalität vor dem Spiel“, blickt der Kirchhundemer auf das 1:2 zurück und bemängelt die „Einstellung vom Kopf her“.

Schon „beim Warmmachen“ hatte Behle kein gutes Gefühl. Dabei war er eigentlich überzeugt, „dass wir schon weiter sind“. Das war nach seinen Worten „ein Trugschluss“. Die Quittung für die lasche Vorstellung folgte auf dem Fuß. Beim Dienstagstraining wurde die Niederlage im wahrsten Sinne des Wortes abgearbeitet, mit viel Lauf- statt Ballarbeit. „Die Spieler haben das klaglos hingenommen“, hatte Ralf Behle aber auch nichts anderes erwartet.

Aufschwung nach Trainerwechsel

Mit dem FC Brünninghausen kommt so etwas die Mannschaft der Stunde nach Bamenohl. Nach einem durchwachsenden Saisonstart trennte sich der Oberliga-Absteiger Mitte Oktober von Trainer Maximilian Borchmann. Es übernahmen Rafik Halim (früher ASC 09 Dortmund) und Florian Gondrum. Der Zwei-Meter-Mann schoss im Übrigen das Siegtor beim 2:1 im April 2016 gegen Finnentrop/Bamenohl. Auch beim 2:1-Erfolg im Derby gegen den Lüner SV war Gondrum zwei Mal erfolgreich.

Seit dem Trainerwechsel läuft es bei den Dortmundern, die sieben Mal ungeschlagen sind.„Brünninghausen hat viel Selbstvertrauen gesammelt“, erwartet Ralf Behle ein schweres Stück Arbeit. Robin Entrup fällt verletzt aus. Der Einsatz von Philip Fischer (Rippenprellung) ist fraglich. Aber personelle Probleme sind für Behle noch nie ein Grund zur Klage gewesen. „Das sind keine Ausreden.“ Das gilt auch für das Fehlen von Kapitän und Torjäger Phillip Hennes in Sodingen, wo der angeschlagenen Tobias Kleppel erst spät eingewechselt wurde.

Inzwischen ist Hennes wieder fit, Kleppel konnte unter der Woche ins Training einsteigen. Während Finnentrop/Bamenohl die spielfreie Zeit für einen Test gegen den Oberligisten SF Siegen (3:2) nutzte, erreichte Brünninghausen durch einen 3:1-Sieg beim Bezirksligisten VfB Kemminghausen das Kreispokal-Viertelfinale. Die Treffer erzielten Newman (2 x) und Terzicik.





SG Finnentrop/Bamenohl - FC Brünninghausen

Wann und wo?Sonntag, 14.30 Uhr, H&R-Arena, Bamenohl.

Tabelle: SG Finnentrop/Bamenohl: 1. (35 Punkte/ 38:17 Tore). – FC Brünninghausen: 7. (23 Punkte/ 21:20 Tore).

Serie: Finn./Bamenohl: keine. - Brünninghausen: 2 Siege in Folge, seit 7 Spielen ungeschlagen.

Letzte 3 Spiele: Finn./Bamenohl: 1:2 Sodingen (A), 3:2 Wanne-Eickel (H), 3:0 Schüren (A). - Brünninghausen: 2:1 Lünen (H), 3:2 Wickede (A), 1:1 Hordel (H).