Familiär, aber mit klaren Regeln

Aber wie schaut es an der Basis fernab der großen Turniere aus? Ein Ortsbesuch.

Idyllisch liegt das Gelände des Reitvereins Schmallenberg-Lennestadt im Schmallenberger Ortsteil Felbecke, nicht weit entfernt von der Stadtgrenze zu Lennestadt. Viele grüne Wiesen, Felder, Berge – ein herrliches Panorama, das vom Turnierplatz des Vereins aus zu sehen ist.

„Viele sind von dieser Aussicht fasziniert“, weiß Nicole Gast, gute Seele des Vereins und mit ihrer Schwester Christiane für die Pressearbeit zuständig. In der Reithalle herrscht an diesem Tag bereits reges Treiben. Mehrere Reiter traben über sandige Fläche, üben verschiedene Gangarten und erfreuen sich an ihrem Hobby. Es geht familiär zu, die Atmosphäre ist entspannt.

Nicole Gast verteilt Streicheleinheiten und Leckerlis, ganz zur Freude der Tiere. „Das Wir-Gefühl ist bei uns besonders wichtig“, betont die Oedingerin. Jeder soll sich wohlfühlen, egal ob Mensch oder Tier. „Die Arbeit mit einem vierbeinigen Partner macht die Arbeit im Reitverein zu etwas besonderem. Ein Pferd ist kein Tennisschläger, den man eben aus der Ecke holt. Pferde haben ganz besondere Vorstellungen von dem, was sie gerade machen wollen.

Darauf muss man sich einlassen“, sagt Gast. Gelingt diese Symbiose zwischen Mensch und Tier, dann entwickelt sich daraus eine ewige Leidenschaft. „Das ist nichts, was man im Kindesalter macht und dann an den Nagel hängt. Die Begeisterung hält lebenslang. Reiten kann man, so lange es die Gesundheit zulässt“, erklärt die Pferdenärrin.



Mitglieder im Kindergartenalter

Eigene Stallungen gibt es auf der Anlage in Felbecke nicht. Untergebracht sind die Pferde im benachbarten Pferdehof.

Hinzu kommen Schüler, die ihre Tiere mitbringen. „Gut die Hälfte unserer Mitglieder kommt inzwischen aus Lennestadt. Aber auch aus den anderen angrenzenden Kommunen Winterberg oder Wittgenstein kommen Reiter zu uns.“

Die Anzahl der aktiven Pferde variiert, je nach Jahreszeit. Eine Besonderheit beim RVSL gibt es auch. „Wir haben keine Schulpferde. Hier stellen Privatbesitzer ihre Pferde ein paar Mal in der Woche zur Verfügung. Diese Variante hat den Charme, dass die Pferde nicht ein Schulpferdedasein fristen, sondern dass sie alle in einem Familienbund sind und eine feste Anlaufstelle haben“, klärt Nicole Gast auf.

Wie sehr sich das Credo der lebenslangen Verbundenheit trägt, zeigt die Altersstruktur der Mitglieder. „Wenn wir die Möglichkeit haben, nehmen wir schon recht junge Mitglieder auf, sprich im Kindergartenalter. Wir haben einige ältere und erfahrene Pferde im Einsatz, die gerne mit jungen Schülern arbeiten. Guten Nachwuchs machen wir uns selbst, so lautet unser Motto. Je nach Alter wird das Training natürlich an die Schüler angepasst, damit sie später, wenn sie mit neun oder zehn Jahren in den Sattel steigen, wissen, was man alles berücksichtigen muss, damit es nicht zu irgendwelchen Katastrophen kommt“, sagt Nicole Gast.

Das müssen Einsteiger mitbringen

Was Mitglieder mitbringen müssen sind eine große Portion Pferdeliebe und Teamfähigkeit, denn mit dem Ende der Reitstunde enden die Pflichten für die Reiter noch nicht. „Das hier ist eine Teamveranstaltung, das gilt für den Partner unter dem Sattel als auch für denjenigen, der im Sattel sitzt.

Es gibt hier Gepflogenheiten an die man sich gewöhnen muss. Dazu zählen Traditionen und Umgangsformen miteinander, die man akzeptieren muss. Hier ist jeder verantwortlich, schließlich ist der Verein unser aller Zuhause“, weiß Gast.

Dazu gehören unter anderem, dass die Reiter dafür verantwortlich sind, nach der Trainingsstunde die Reithalle und den Reitplatz wieder aufzuräumen, Pferdeäpfel zu entfernen oder den Platz abziehen.

Mitbringen müssen Einsteiger nicht viel „Im Grunde benötigt man festes Schuhwerk und einen Helm. Ein dickes Bankkonto muss man nicht haben“, räumt Gast mit einem weit verbreiteten Klischee über Reitvereine auf, das auch eines der größten Probleme für einen kleinen Verein wie dem RVSL ist. „Wenn die Kommunen ihre Mittel verteilen, bekommen die Reitvereine oft nur sehr wenig ab weil die Politiker denken, dass wir im Geld schwimmen würden, doch genau das Gegenteil ist der Fall“, betont die Oedingerin.

Daraus resultiert auch das extrem hohe Engagement, das die Mitglieder ihrem Verein entgegenbringen. „Man muss hier viel Zeit investieren und sich einbringen. Der Verein lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder, das ist der große Unterschied zu kommerziellen Pferdebetrieben, die zahlreiche Angestellte haben“, sagt Gast.



Ehrungen im großen Rahmen

Um diesen Einsatz zu würdigen, ehren die RVSLer jährlich während ihres großen Mastersturniers besonders engagierte Mitglieder. „Das ist uns sehr wichtig, dass unsere verdienten Mitglieder sich dort in einem großen Kreis präsentieren können und den Applaus vieler Besucher bekommen, die ihr Engagement honorieren“, betont Nicole Gast abschließend.