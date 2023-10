Fabian Schulte (Mitte) jubelt mit seinen Mannschaftskameraden über den 5:5-Ausgleich gegen Ostinghausen. Aber am Ende hieß es 7:7.

Fußball-Landesliga Fabian Schulte, SpVg Olpe: „Verteidiger aus der Not geboren“

Olpe. Fabian Schulte berichtet in einem großen Interview über das spektakuläre Olper 5:7 gegen Ostinghausen, die bisherige Saison und seine Karriere

War das ein Spektakel am vergangenen Sonntag zwischen der SpVg Olpe und den SF Ostinghausen. Über das 5:7 der Olper gegen den Landesliga-Spitzenreiter - und ein wenig mehr - sprachen wir mit Fabian Schulte, der seit acht Jahren bei der SpVg Olpe spielt und daher schon einige Höhen und Tiefen am Kreuzberg mitgemacht hat.



Haben Sie den Krimi von Sonntag gegen Ostinghausen schon verdaut, Herr Schulte?

Fabian Schulte: Mittlerweile habe ich es verdaut. Die ersten ein bis zwei Tage nach dem Spiel hat es mich schon noch genervt, dass wir das 5:5 nicht über die Zeit bringen konnten.



Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Man muss das Spiel in zwei Teilen betrachten, einmal bis zur 60. Minute und dann von der 60. Bis 90. Minute. In den ersten 60 Minuten haben wir Ostinghausen ihr Spiel spielen lassen und lagen bis dahin auch in der Höhe verdient zurück. Ab dem Anschlusstreffer zum 1:4 durch Ömer Yilmaz haben wir noch einmal alles versucht und wurden dann mit den Toren für den Aufwand belohnt. Nur leider hat es dann, wie bekannt nicht zum Punkt gereicht.



Wie bitter war es, dass kurz vor Schluss doch noch durch ein vermeidbares Kopfballtor nach einer Ecke das 5:6 fiel und wie sehr sind Sie über die Niederlage enttäuscht?

Es ist bitter, wenn man so spät ein solches Gegentor bekommt, vor allem wenn es noch der eigene Gegenspieler ist, der das Tor macht. Das macht es noch umso bitterer. Ich bin aber eher stolz auf die Truppe, dass wir nach so einem Rückstand noch einmal so stark ins Spiel zurückgekommen sind.



Was haben Sie gemacht, als der Ball von Ömer Yilmaz in der 90. Minute knapp am Pfosten vorbeiflog?

Ich war schon auf dem Weg zum Jubeln, aber da hatte ich mich dann wohl schon zu früh gefreut ...



Vier Siege, vier Niederlagen. So lautet die Bilanz der SpVg Olpe nach acht Spielen. Sind Sie damit zufrieden?

Ich glaube, dass wir mit der Punkteausbeute soweit zufrieden sein können. Vor der Saison hätten uns viele wahrscheinlich mit weniger als zwölf Punkten zum jetzigen Zeitpunkt gesehen.



Mal ein paar Sätze zu Ihnen persönlich. Sie kommen gebürtig aus Helden. Wie sind Sie zur SpVg Olpe gekommen?

Ich wohne mittlerweile schon einige Jahre hier in Olpe. Der Kontakt ist damals über Ottmar Griffel und Björn Schneider zustande gekommen.



Was macht für Sie das Besondere an der SpVg Olpe aus?

Das ist die Mannschaft, in der ich spiele. Viele der Jungs sind nicht nur Mannschaftskameraden, sondern auch gute Freunde.



In der Jugend haben Sie unter anderem beim VfL Bochum gespielt. War das die schönste Zeit bisher?

Die Zeit beim VfL war sehr schön und es war auch eines der schönsten Jahre, definitiv. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Zeit.



Wie sind Sie überhaupt zum VfL Bochum gekommen?

Ich habe das Angebot vom VfL nach dem ersten Jahr B-Jugend bekommen und bin daraufhin dorthin gewechselt. In dem Jahr bin ich dann vier Mal mal in der Woche von Grevenbrück mit dem Zug nach Hagen gefahren und wurde dort vom Fahrdienst abgeholt.



Sie waren früher Stürmer. Warum kam der Wechsel auf die Verteidiger-Position und wie sehr hat Ihnen das gefallen?

Ja genau, ich bin damals als Stürmer nach Olpe gekommen. Der Wechsel vom Stürmer zum Verteidiger kam ein bisschen aus der Not gedrungen. Als wir damals aus der Westfalenliga abgestiegen sind, gab es einen Umbruch in der Truppe und es fehlten im Vergleich zum Vorjahr einige Abwehrspieler. Der damalige Co-Trainer Mounir Saida hatte dann die Idee, mich als Innenverteidiger zu testen. Das hat auf Anhieb gut funktioniert und ich habe mich von Anfang an sehr wohl auf dieser Position gefühlt.



Wie sehr fiebern Sie mit Ihrem Heimatverein FSV Helden mit, der auf Platz eins der Kreisliga C1 steht?

Ich schaue mir natürlich jeden Sonntag die Ergebnisse an und freue mich, auch wenn der FSV Helden Siege einfährt. Die Kreisliga C ist definitiv die falsche Liga für den FSV Helden.



Was war für Sie ihr schönstes Erlebnis in Ihrer Karriere?

Das waren die zwei Kreispokalsiege mit der SpVg Olpe 2017 und 2020.



Und das schlimmste?

Der Abstieg aus der Westfalenliga 2018.



Sie kommen aus einer Fußball-Familie. Da gibt es doch bestimmt viele Diskussionen vor und nach den Spielen, oder?

Ja, die gibt es definitiv. Lieber mag ich die Diskussionen nach erfolgreichen Spielen.



Zurück zum Aktuellen. Am Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen Schmallenberg an und dann geht es zum Derby nach Ottfingen. Wie wichtig sind die Spiele für den weiteren Verlauf der Saison?

Die beiden Spiele sind wie alle anderen Spiele auch sehr wichtig. Aber wenn wir diese positiv gestalten, dann haben wir die Chance, eine Serie zu starten. Der Fokus liegt aber nur auf dem Spiel gegen Schmallenberg am Sonntag.



Wagen Sie einen Tipp für Sonntag?

Wenn wir als Mannschaft Sonntag alle Gas geben, glaube ich das wir gute Chancen haben das Spiel zu gewinnen. Das sollte auch unser Anspruch sein.

