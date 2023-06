Europameisterschaft ist ein Erlebnis

Oristano (Sardinien). Robin Meyer und Simon Kümhof belegen mit CP-Nationalmanschaft den sechsten EM-Platz

Bei der Europameisterschaft der CP-Fußballer in Oristano auf Sardinien belegte die deutsche Nationalmannschaft den sechsten Platz. Mit dabei waren wieder zwei Kicker aus dem Kreis Olpe: Kapitän Robin Meyer vom SSV Elspe und Torwart Simon Kümhof vom TV Rönkhausen. Als Teammanager fungierte Michael Meyer, der Vater von Robin Meyer.

In der Gruppenphase traf die deutsche Mannschaft mit Bundestrainer Conny Fritsch auf die Ukraine, Irland und Schottland. Gegen die Ukraine verlor Deutschland 2:8. Im zweiten Spiel gegen Irland wollte Deutschland die Weichen für das Halbfinale stellen. Doch es kam leider anders. Irland ließ am Abend vor dem Spiel ihren Top-Torjäger Dillon Sheridan einfliegen, der wegen der Geburt seines Kindes im ersten Gruppenspiel der Iren noch fehlte. Sheridan alleine erzielte drei Treffer und man verlor mit 0:5.

Halbfinal-Traum von Iren zerstört

„Die Mannschaft hat trotzdem eine gute Leistung gezeigt“, so Bundestrainer Conny Fritsch, „allerdings hat der Name des irischen Stürmers unseren Jungs scheinbar zu viel Respekt eingeflößt, so dass wir uns unter dem Strich verdient geschlagen geben mussten“, so Fritsch weiter. So war das Halbfinale leider nicht mehr erreichbar. Im dritten Gruppenspiel hatte sich die deutsche Mannschaft viel vorgenommen. Sie schaffte mit einen 4:1-Sieg gegen Schottland einen versöhnlichen Abschluss der Gruppenphase. Alleiniger Torschütze gegen Schottland mit vier Treffern war David Bruns, der auch gegen die Ukraine schon beide Treffer erzielte.

Nach der Vorrunde ging es dann in die Platzierungsspiele. Hier traf die deutsche Mannschaft auf Gastgeber Italien. In diesem Spiel ließ man nichts anbrennen, führte man bereits deutsch zur Halbzeit mit 5:1. Robin Meyer erzielte in der zehnten Minute das 3:0.

„Wir haben in diesem Spiel insgesamt acht Torschützen zu verzeichnen“, freute sich Teammanager Michael Meyer. „Das war schön, mit anzusehen und gut für die Stimmung im Team“ sagte Meyer weiter. So traf man zwei Tage später im „kleinen Finale“ auf die Niederlande, die gegen Schottland mit 6:0 klar die Oberhand behielten.

Die Vorzeichen für das Spiel gegen die Niederlande waren nicht ganz so gut, musste man im letzten Spiel auf Torjäger David Bruns verzichten, der wegen eines privaten Termins vorzeitig abreisen musste. Nach einem fulminanten Start führte Deutschland nach Treffern von Christian Eidenhardt und Robin Meyer bereits nach neun Minuten mit 2:0. Leider konnten die Deutschen dem Druck der Niederländer nicht ganz standhalten Am Ende Ende hieß es 2:6. Und so blieb es bei Platz sechs. Souveräner Europameister wurde schließlich die Ukraine, die im Finale England mit 3:0 besiegte.

„Die Spieler haben ein super Turnier gespielt“, sagte Bundestrainer Conny Fritsch, „ich bin mit der Leistung absolut zufrieden. Die Stimmung in der Mannschaft hat einfach gepasst. Wir haben mit unserem geringen Budget das Maximum herausgeholt.“

Robin Meyer war mit der Stimmung, aber nicht ganz mit dem sechsten Platz zufrieden: „So eine EM ist immer wieder ein Erlebnis und macht immer wieder Bock“, betonte der Spielführer. „Wir hatten in den beiden Wochen eine Top-Stimmung, auch wenn nicht alles so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Mit Simon als Zimmer-Kumpane wurde es auch nie langweilig. Es war echt eine coole Zeit.“

Das Halbfinale sei das Ziel gewesen. „Dies wurde uns durch Irland zunichte gemacht“, so der Kapitän weiter. „Jetzt heißt es Mund abwischen. Weiter geht’s. Wir haben für unsere Mittel ein super Turnier gespielt und sollten da anknüpfen.“

Und noch etwas lag Robin Meyer sprichwörtlich im Magen: „Ich kann keine Nudeln mehr sehen, nachdem man uns in den knapp zwei Wochen bei jedem Mittag- und Abendessen Nudeln vorgesetzt hat“, schmunzelte der Kapitän.

WM-Termin offen

Nach der Europameisterschaft wäre das Jahr für die CP-Fußballer theoretisch vorbei, weil das Budget, das der DBS zur Verfügung stellt, in den drei Trainingslagern vor der EM aufgebraucht ist. „Es ist halt schade, dass man nicht mehr bekommt seitens des DBS. Wir haben ja auch Geld für den DBS gespart, weil wir nur elf statt 14 Spielern mitgenommen haben. Trotzdem geben die uns nicht mehr. Wir haben uns sogar einen Trikotsatz selber besorgt und dafür noch eine Verwarnung vom IFCPF bei der EM bekommen, weil die Nummern auf den Hosen fehlte und Werbung auf dem Trikot war. Unglaublich“, ärgerte sich Michael Meyer. „Nichtsdestotrotz planen wir noch einen weiteren Lehrgang bei der TSG Hoffenheim, in Elspe sowie in Geisenhausen bei Landshut. Alle drei Lehrgänge müssen weitestgehend über Spenden finanziert werden. Wie und wann diese Trainingslager stattfinden, wird noch terminiert.“

Im Jahr 2024 steht die Weltmeisterschaft an. „Auch hier ist noch offen, wann und wo diese stattfinden wird. Der IFCPF (Verband des CP-Fußballs) erwartet derzeit die Bewerbung des Ausschreibungsverfahrens über den Austragungsort. „Die Vorbereitungslehrgänge finden halt immer vor einem Turnier statt, damit man sich darauf vorbereiten kann. Was danach kommt, versuchen wir selber auf die Beine zu stellen, mit Unterstützung unserer Förderer durch diverse Spenden“ , berichtet Michael Meyer.

