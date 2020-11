„Es wäre mal an der Zeit, neue Weg zu gehen“

Was für ein historisches Debakel! Mit sage und schreibe 0:6 (0:3) ging die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend im Nations-League-Spiel in Sevilla beim Ex-Welt- und Europameister Spanien unter.

Wir sprachen mit heimischen Fußball-Experte, wie sie das Debakel erlebt haben und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.





Björn Schneider (Sportlicher Leiter SpVg Olpe) : „Das war schon erschreckend. Man muss die Frage stellen, ob der Nations-League-Wettbewerb überhaupt einen Sinn hat. Mich interessiert der Wettbewerb überhaupt nicht. Durch diesen Wettbewerb sind einige Spieler überspielt. Die Bayern-Kicker müssen ja zum Beispiel alle drei Tage ran. Das ist verdammt schwer. Es ist doch klar, dass die irgendwann kaputt sind.

Ich verstehe natürlich auch einige Nominierungen von Bundestrainer Joachim Löw nicht. In der Nationalmannschaft müssen immer die aktuell besten Fußballer spielen. Das ist bei uns nicht der Fall. Da spielen Leute mit, die niemand kennt. Oder einer wie Jonathan Tah, der bei Bayer 04 Leverkusen nur auf der Bank sitzt. Mit der Ausmusterung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng hat sich Joachim Löw keinen Gefallen getan.

Auch das Auftreten von Löw beim 0:6 in Spanien gefiel mir gar nicht. Das war völlig emotionslos. Ich stelle mir einen Trainer lebhafter vor. Ich glaube, nach so vielen Jahren wäre es mal an der Zeit, neue Wege zu gehen. Die Tendenz geht einfach nach unten.“





Jürgen Hasenau (2. Geschäftsführer FC Lennestadt) : „Ich habe das Spiel nur bis zum 0:4 gesehen und dann auf RTL umgeschaltet. Da habe ich mir dann eine vier Jahre alte Sendung von Günter Jauch angesehen. Das war interessanter Da trat sogar Lukas Podolski auf. Das war ein toller Kontrast zu dem Spiel (lacht). Im Ernst: Für mich war das Arbeitsverweigerung. Ich hatte das Gefühl, dass einige so gespielt haben, um Jogi Löw schnell loszuwerden. Die wollen außerdem, dass Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels schnell zurück kommen. Da wurde für mich klipp und klar gegen den Trainer gespielt. Man kann ja mal einen schlechten Tag haben. Aber das war ja nur ein einziges Gestolper. Es hätte ja auch noch schlimmer ausgehen können. Manuel Neuer hat ja noch zwei oder drei sehr gute Chancen der Spanier vereitelt.

Ich bin aber auch der Meinung, dass ein neuer Bundestrainer her muss. Das hätte schon nach der verkorksten Weltmeisterschaft 2018 in Russland passieren müssen. Ich kann einige Sachen, die Joachim Löw macht, einfach nicht nachvollziehen. Nach so einer Leistung müssen auch Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng zurückgeholt werden. Das wäre zum Beispiel auch für einen Mann wie Süle gut. Der würde neben Hummels viel besser aussehen.“





Mike Brado (Spielertrainer FC Altenhof): „Ganz ehrlich: Ich habe mir schon lange keine Länderspiele mehr angeschaut. Früher habe ich Länderspiele sehr gerne geguckt. Jetzt gibt es Wichtigeres und wir haben andere Probleme. Ich habe das 0:6 aber natürlich mitbekommen. Viel fällt mir dazu aber nicht ein.

Was ich nicht verstehe, ist, dass Spieler, die bei Bayern in der momentan vielleicht besten Mannschaft der Welt spielen, in der Nationalmannschaft auch so schlecht sind. Bundestrainer Joachim Löw hätte nach der letzten Weltmeisterschaft in Russland aufhören sollen.“





Joachim Schlüter (FLVW-Kreisvorsitzender): „Herrje! Das war natürlich ein enttäuschendes Spiel. Aber wir sollten jetzt auch nicht in Panik verfallen. Zur Bundestrainer-Frage kann ich nichts sagen. Man muss sich aber die Frage stellen, ob der Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, zielführend ist oder nicht. Dazu gehört auch die Ausmusterung von Müller, Hummels und Boateng. Wir müssen intensiv prüfen – und das werden die zuständigen Gremien beim DFB sicher auch tun – ob man so weitermacht oder ob es Korrekturen gibt. Es ist aber vielleicht auch zu kurz gesprungen, alles am Trainer festzumachen. Man muss klar sagen: Der Trainer schießt keine Tore. Das müssen schon die Spieler machen.

Es müssen aber auch viele andere - auch hausgemachte - Probleme auf den Tisch. Das Interesse an der Nationalmannschaft hat leider sehr nachgelassen. Wie will man zum Beispiel einem Zehnjährigen, der morgens in die Schule muss, den Spaß am Fußball vermitteln, wenn ein Länderspiel erst um 20.45 Uhr angepfiffen wird. Es gibt noch viele andere Bausteine, die man umwälzen muss. So setze ich ein großes Fragezeichen hinter die Frage, ob man die Nations-League braucht. Wir müssen einiges im Fußball ändern. Denn wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, ist es schlecht.

Ich möchte an dieser Stelle aber auch Entwarnung geben. Negative Auswirkungen auf den Fußball im Kreis Olpe haben die schlechten Leistungen der Nationalmannschaft nicht. Da haben wir im Moment ganz andere Probleme.“