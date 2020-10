Erster Sieg ist für Gerlingen ist zum Greifen nahe

Gerlingen. Lukas Rademacher erzielt gegen Wiemelhausen in der 90. Minute das 2:1, Gerlingen kassiert aber in der 95. Minute den bitteren 2:2-Ausgleich.

So dicht wie nie in den letzten Wochen stand der FSV Gerlingen vor dem ersten Westfalensieg der Saison.

Als Lukas Rademacher in der Schlussminute am höchsten stieg und nach Flanke von Oliver Weuste das 2:1 gegen Concordia Wiemelhausen köpfte, jubelten die 100 Zuschauer – Anhänger aus Bochum waren nicht gekommen – über den vermeintlichen ersten Dreier im achten Meisterschaftsspiel. Aber in der fünften Minute der Nachholspielzeit erzielte der eingewechselte Timo Conde das glückliche 2:2 für die Gäste aus dem Ruhrgebiet.

Die Gerlinger waren wohl noch im Feiermodus. FSV-Trainer Stefan Breuer wollte und konnte seinem Team aber keinen Vorwurf machen. „Wir haben zum ersten Mal einen Gegner weitgehend beherrscht.“ Aber er wusste auch: „So ein Spiel musst du gewinnen.“ Wie schon vor zwei Wochen beim Remis gegen Dröschede wurde die starke Gerlinger Vorstellung nur mit einem Punkt belohnt. „Wir haben Lehrgeld bezahlt“, ärgerte sich Breuer über die Unachtsamkeit in der letzten Minute der Nachspielzeit.

Scheppe trifft zum 1:0

Weil die Platzherren Wiemelhausen von der ersten Minute an früh anliefen und die Räume eng machten, wurde der Spielaufbau der Gäste früh gestört. Bereits nach drei Minuten rettete TuS-Keeper Thorben Schmidt gegen Philipp Bredebach. Eine Hereingabe von Pascale Stahl, die immer länger wurde, lenkte Schmidt über die Querlatte.

Nach einer halben Stunde war der Schlussmann auch bei einem tückischen Schuss von Gerlingens erneut starkem Kapitän Steffen Scheppe auf dem Posten. Von der Offensive der Concordia war zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen, was in erster Linie an der guten Defensivarbeit des Tabellenvorletzten lag. Der Lohn für eine starke erste halbe Stunde der Breuer-Schützlinge war das verdiente 1:0 durch Scheppe. Dabei profitierte der Spielführer von der Vorarbeit von Alexander Horst, der den Ball im Strafraum behauptete und klug zurücklegte. . Fast hätte Oliver Weuste wenig später auf 2:0 erhöht.

Die Gäste kamen nach einer Stunde zwar besser ins Spiel, mussten sich aber weiter auf ihren Torwart verlassen. Der verhinderte gegen Lukas Rademacher das 2:0 und. Aber plötzlich stand es 1:1 (64.), Wartala hatte getroffen. Ein Scheppe-Drehschuss, der nur knapp das Concordia-Tor verfehlte, war dann der Weckruf für die Gerlinger Schlussoffensive, die fast zum ersten Saisonsieg geführt hätte.

Als der vermeintliche Siegtorschütze Lukas Rademacher in der Nachspielzeit mit viel Applaus ausgewechselt wurde, waren sich die Gerlinger ihrer Sache wohl zu sicher.

„Vor zwei Wochen haben wir gegen einen stärkeren Gegner ein ähnlich starkes Spiel gemacht“, konnte Stefan Breuer mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein, mit dem Ergebnis aber nicht. So verließen die 100 zugelassenen Gerlinger Zuschauer bei Dauerregen enttäuscht den Bieberg. Der ersehnte erste Dreier der Saison war zum Greifen nah gewesen. Zufrieden wird wohl nur der Ordnungsdienst der Gemeinde Wenden gewesen sein, der die Einhaltung der Hygienevorschriften und der Maskenpflicht am Sonntag kontrollierte.