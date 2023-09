Erndtebrück oder FC Lennestadt: Wem gelingt Befreiungsschlag

Lennestadt. Westfalenliga-Schlusslicht FCL vor wichtigem Duell im Pulverwald.

Wenn am Sonntag (15 Uhr) in der Erndtebrücker Pulverwaldkampfbahn der Ball rollt, treffen zwei Fußball-Westfalenligisten mit unterschiedlichen Ambitionen, aber ähnlicher Verfassung aufeinander. Während der TuS Erndtebrück sich als Oberliga-Absteiger sicherlich mehr ausgerechnet hat als Platz neun nach sieben Spielen, ging es für den FC Lennestadt von Beginn an um den Klassenerhalt. „Wir sind gerade in einer schwierigen Lage“, weiß FCL-Trainer Martin Funke mit Blick auf zuletzt vier Niederlagen in Serie, die sein Team auf den letzten Tabellenplatz abrutschen ließen.

Immer wieder musste der FC Lennestadt zuletzt auf Stammkräfte verzichten. So auch beim Pokalspiel am Dienstag in Helden, als ein sehr junges Team beim Zittersieg nach Elfmeterschießen kein Selbstvertrauen für den Ligaalltag tanken konnte.

Doch auch Erndtebrück wartet seit Wochen auf Punkte. Seit dem 5:0 bei Wacker Obercastrop Anfang September verlor der TuS Erndtebrück alle drei Ligaspiele. Zuletzt setzte es ein 0:2 beim SC Obersprockhövel. Im Siegener Kreispokal wurde der TuS am Mittwoch bei Kreisligist SF Birkelbach seiner Favoritenrolle jedoch gerecht und zog mit einem 9:2 in die nächste Runde ein. Martin Funke erwartet einen Gegner mit Wut im Bauch: „Erndtebrück hat andere Ambitionen als wir. Gerade zuhause werden die den Bock umstoßen wollen. Wir müssen mit einem sehr starken und aggressiven Gegner rechnen.“

Auch am Sonntag muss Funke wieder auf einige Stammspieler, vor allem aber auf viel Erfahrung verzichten. Florian Friedrichs und Lukas Völmicke laborieren noch an Verletzungen, auch Dennis Krause fehlt weiterhin. Innenverteidiger Elias Butzkamm wird mit einem Bänderriss länger nicht zur Verfügung stehen. „Wir gucken von Woche zu Woche und hoffen, dass uns bald auch die erfahrenen Spieler zur Verfügung stehen“, blickt Funke voraus und sieht Licht am Ende des Tunnels: „Es sieht personell besser aus als am vergangenen Wochenende.“ Samuel Eickelmann kehrt in den Kader zurück, Jonas Völmicke könnte nach muskulären Problemen wieder dabei sein. Das gilt auch für Auch Jannik Selter, der im Kreispokal nicht dabei war.

