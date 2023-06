Erfolgreiche Ära Uwe Schmidt endet nach 15 Jahren

Olpe. Langjähriger Abteilungsleiter Handball beim TV Olpe wird verabschiedet.

„Eine Ära ging zu Ende, eine äußerst erfolgreiche Epoche“, so drückte es Rafaele Voss, 1. Vorsitzende des TV Olpe, aus. Sie meinte Uwe Schmidt. Der hatte die Abteilungsleitung Handball 2008 von Frank Rehse übernommen. Rafaele Voß: „Das kann man Uwe nicht hoch genug anrechnen.“

Nun hat Uwe Schmidt die Abteilungsleitung in jüngere Hände gelegt. „Für mich stellte sich immer die Frage: Wann fange ich an, wann höre ich auf“, sagte er, „aber ich denke, der Verein ist jetzt gut aufgestellt. In der heutigen Zeit ist Teamwork, sowie eine gepflegte Kommunikation das Wunderwort.“

Ein streitbarer Geist war Uwe Schmidt immer, stand fest zu seiner Meinung und ging keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Seit 1970, über 50 Jahre, ist der „Mister TV Olpe“ in der Handball-Abteilung aktiv, ganz am Anfang in der D-Jugend des TVO. „Zu dieser Zeit gab es noch eine Sommerrunde im Freien“, weiß Uwe Schmidt zu berichten, „die Heimspiele fanden auf dem Sportplatz am Rhoder Weg statt. Kurz vor dem Spiel wurde abgestreut und bei Wind und Wetter wurde dort gespielt, aber im Herbst ging es zur Winterrunde in die Realschulhalle. Hier spielten alle Mannschaften.“

Nachfolger von Olberg/Rehse

Die handballerische Ausbildung erlangte er bei den Trainern Josef Kruse, Rüdiger Mitschy, Alfred Carmesin und Wolfgang Witter. Später engagierte er sich als Trainer, Betreuer und Orga-Chef für die „Zwote“. Für ihn ist „die zweite Mannschaft das Herz der Abteilung“. Als Rudi Vossas, die Olper Handball-Legende schlechthin, nicht mehr zur Verfügung stand, rückte Uwe Schmidt in der Handball-Abteilung auf. Zunächst als Stellvertreter von Klaus Olberg und Frank Rehse.

2008 folgte er diesem Duo an die Spitze der Handball-Abteilung. Neben dieser Tätigkeit behielt Uwe Schmidt auch weiter die Nachwuchsabteilung der Kreisstädter fest im Blick.

„Die Handballwelt, das heißt, das Spiel, die Spieler, die Trainer auf der Bank, die Zuschauer aus Sicht des Schiedsrichters kennen zu lernen, verändert und erweitert den Blick auf das Ganze. Für die Funktion als Abteilungsleiter sind allerdings die Erfahrungen als langjähriger Spieler und Trainer der zweiten Mannschaft, als Jugendtrainer, als Kassenwart, Vereinsvertreter und Ehrenamtler sicherlich prägender“, richtet Uwe Schmidt den Blick zurück.

Trotz der sportlichen Erfolge der Verbandsligamannschaft vergaß Uwe Schmidt nie den Nachwuchs, sowie die zweite Mannschaft. Da wie im Fußball auch im Handball massiver Schiedsrichtermangel herrscht, übte der Fan des 1. FC Köln auch seinen Dienst an der Pfeife aus. Ehrenamt in vielfacher Form. Bei den Heimspielen war sein Stammplatz stets der Eingang zur Tribüne der Kreissporthalle. Hier kassierte er den Eintritt.

Uwe Schmidt hat den rasanten Aufstieg, der sich trotz der Corona-Pandemie bis in die Handball-Verbandsliga vollzog, maßgeblich mitgestaltet. In dieser hohen Liga spielte die erste Mannschaft des TV Olpe vor über 30 Jahren. Die Verpflichtung des tunesischen Nationalspielers Wael Horri im Jubiläumsjahr 2014 war ein Grundstein für den sportlichen Erfolg.

Spiele gegen VfL Gummersbach

Der sportliche Ehrgeiz war im handballbegeisterten Umfeld entfacht. Der Traum von der Rückkehr alter Glanzzeiten wurde geträumt. Um diese anspruchsvollen Aufgaben zu bewältigen, hatte Uwe Schmidt ein Team aus ehemaligen Handballern um sich geschart. Christian Feldmann, sowie Oussama Lajnef verwirklichten die Mission Aufstieg. In einem Herzschlagfinale gegen den TuS Volmetal II erzielte Jos Wulfestieg Sekunden vor Schluss den Sieg. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten und bin fast aus der Halle gerannt“, erinnert Uwe Schmidt an diese Dramatik.

Maßgeblich hat Uwe Schmidt gemeinsam mit Martin Häner aus der Kanzlei Häner&Partner dafür gesorgt, dass Olpe in der internationalen Handball-Welt bekannt wurde. Am 26. November 2011 war die Kreissporthalle mit 650 Zuschauer pickepackevoll, als Bundesligist VfL Gummersbach sein Rückspiel im Europa-Pokal der Pokalsieger gegen Milli-Piyango Ankera anlässlich der 700-Jahrfeier der Stadt in Olpe bestritt. Auch 2018 absolvierte Gummersbach ein Vorbereitungsspiel gegen die HSG Wetzlar in der Kreisstadt als Höhepunkte, für Uwe Schmidt Höhepunkte seiner ehrenamtlichen Karriere.

Nicht nur im Handball hatte Uwe Schmidt seine Spuren hinterlassen, sondern er war auch 1986 einer der Gründungsmitglieder der Badminton-Abteilung des TV Olpe. Seit vielen Jahren ist Uwe Schmidt in der Politik sprich der UCW unterwegs. So war es ihm und seinen Parteifreunden gelungen, in Dahl eine Beach-Volleyball-Anlage zu errichten. Aber es war der Handball, der Uwe Schmidts sportliches Leben geprägt hat. Ein Sport der intensiv, schnell leidenschaftlich aber fair ist. Und das auch bleibt - so wie Uwe Schmidts Stammplatz direkt am Eingang der Tribüne der Kreissporthalle.

