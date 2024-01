Erfolgreich mit Auto, Rad, Golfball und an der Scheibe

Kreis Olpe Motorsportler mischen in Rennserien vorne mit. Deutsche Meister im Dartsport und im Minigolf

Der Countdown läuft. Die Sportlerwahl unserer Zeitung läuft noch sechs Tage. Heute stellen wir Ihnen in einem zweiten Block sechs der insgesamt 13 Kandidaten für die Wahl zum Sportler des Jahres vor. Gewählt werden kann über diese Links:

www.wr.de/sportlerwahl-olpe

www.wp.de/sportlerwahl-olpe

Marcel Grossmann (E-Dart): Wie faszinierend der Dartsport ist, das konnten wir in den letzten Wochen wieder bei der Weltmeisterschaft im Ally Pally in London bewundern. Und auch im Kreis Olpe gibt es einen Könner an der Dart-Scheibe. Marcel Grossmann aus Attendorn. 2023 wurde der für das Olper Team „DC Mimimi“ startende Hansestädter in Kalkar zum ersten Mal Deutscher Meister: in der U23-Klasse. Aber es war nicht der erste große Titel für den Grossmann, der bereits mit vier Jahren die ersten Pfeile auf den Automaten geworfen hat. Grossmann hat es bereits zum zweifachen Vize-Europameister der U18 im Einzel und Doppel geschafft. Mit der Nationalmannschaft holte sich Marcel Grossmann 2018 im italienischen Caorle sogar den EM-Titel.

Mario Reichling (Mountainbike): Beim Mountainbike-Festival im Juni in Saalhausen startete Lokalmatador Mario Reichling beim Drei-Nations-Cup und NRW-Cup (beide Wertungen in einem Lauf) in der Klasse „Masters 1“, Jahrgänge 1983 bis 1992. Der Saalhauser stand nach dem Rennen trotz eines Sturzes am Sparkassen Downhill als Gesamtzweiter in seiner Altersklasse ganz oben auf dem Podium. Zugleich wurde Reichling NRW-Meister in der Klasse Masters 1. Auf den folgenden Plätzen waren drei Niederländer und ein Belgier mit gebührendem Abstand, bevor die nächsten Deutschen folgten.

Severin Blümer (Minigolf): Der in Neu-Listernohl beheimatete Sterngolf-Sportclub (SSC) Attendorn entwickelt sich immer mehr zur Medaillenschmiede. Severin Blümer aus Niederhelden, der das Bahngolfen auf der SSC-Anlage gelernt hat, wurde im Sommer im niedersächsischen Bad Münder zweifacher Deutscher Meister. Blümer gewann die DM-Titel im Filz- und Miniaturgolf. Die Systeme unterscheiden sich in der Größe der Bahn, der Art des Belages oder der Hindernisse. Beim Filzgolf, der auf einem entsprechenden Untergrund gespielt wird, ist der normalerweise runde Endkreis achteckig. Beim Miniaturgolf sind die Bahnen aus Eternitbelag kleiner. Die Scorerkarte wies für Blümer bei den DM in der Kategorie Herren im Schnitt 27,7 pro Runde beim Filz- und 21,2 beim Miniaturgolf aus. Im September stand Severin Blümer in der Deutschen Herrenmannschaft, die hinter Gastgeber Schweden WM-Silber holte. Dabei war Dabei war der amtierende Deutsche Meister eigentlich nur als Betreuer nominiert worden.

Luis Dolle (Motorsport): In seiner ersten Saison holte sich Luis Dolle, 16-jähriger Motorsportler aus Neu-Listernohl, mit einem Opel Corsa die Westfalenmeisterschaft in der Klasse „Einsteiger“. Den Triumph machte er in Recklinghausen perfekt. Für Dolle, der im Januar 17 Jahre wird und im Mai das Abitur macht, war es die erste Saison im Auto. Vorher war er nur Kart gefahren. Seine tiefste Platzierung war Platz sieben im ersten Rennen. Nach und nach fand er sicher in den acht Rennen aber immer besser zurecht. Als Dolle von den letzten fünf Rennen drei gewann, und davon wiederum die beiden letzten, hatte er die Konkurrenz in der Wertung überholt und die Meisterschaft unter Dach und Fach.

Jan Philipp Springob (Motorsport): Der (noch)-22-jährige Motorsportler aus Olpe fuhr 2023 in der GT Winter Series sowie in der ADAC GT4 Germany. Die GT Winter Series 2022/2023 konnte er auf Platz acht in der Gesamtwertung beenden. Gemeinsam mit Simon Connor Primm konnte er in der ADAC GT4 Germany den vierten Platz in der Gesamtwertung einfahren. Dabei gelangen Springob Siege in Oschersleben und am Nürburgring.

Marcel Hoppe (Motorsport): Äußerst vielversprechend starte Marccel Hoppe aus Elspe im März in die neue Motorsportsaison. Beim ersten Lauf zur Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sicherte er sich mit dem Porsche 911 GT3 Cup den zweiten Platz in der Porsche Endurance Trophy Nürburgring und fuhr damit direkt auf das Podium.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe