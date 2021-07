Enttäuschung in Finnentrop/Bamenohl: Bonn kommt nicht

Finnentrop/Bamenohl. Auf diesen Fußball Leckerbissen hatte man sich nicht nur bei der SG Finnentrop/Bamenohl gefreut. Umso größer ist dort die Enttäuschung.

Denn kurzfristig hat der Regionalligist Bonner SC das Spiel am Sonntag um 15 Uhr in der H&R Arena abgesagt. Das teilte Simon Machula, sportlicher Leiter beim heimischen Oberligisten, mit. Zur Stunde suche die SG Finnentrop/Bamenohl mit Hochdruck an einem Ersatz Gegner, fügte er hinzu. Bislang habe er und Scout Marius Hilleke, der in der Szene bestens vernetzt ist und auch das Bonn-Spiel mögich gemacht hat, 30 Telefonate geführt. Bisher aber auch ohne Erfolg. „Wir müssen ja auch immer schauen, ob der Verein schon ein Spiel, abgeschlossen hat oder nicht. Und wenn ein möglicher Gegner kein Spiel vereinbart hat, dann hat das natürlich auch Gründe.“

Für Simon Machula und die SG ist die Absage des Bonner SC „nicht ganz verständlich“. Machula: „Aus der sportlichen Leitung kam die Begründung, dass sie nicht im Bus hierher fahren wollten, weil sie gerade Probleme mit einer Grippewelle haben. Und sie nicht vor dem Saisonstart wollen, dass sich die Spieler noch anstecken.“

Da ist bemüht sich die SG Finnentrop/Bamenohl, was ihre eigenen Tests angeht, schon deutlich mehr. Man denke nur an die Zeit, als einige Spieler gleichzeitig im verdienten Urlaub weilten. „Wir haben immer alles getan, um die Spiele durchzuziehen“, erinnerte sich Simon Machula, „haben vieles mit unseren eigenen Spielern oder auch mit unserer Zweiten noch auffangen können.“ Und sind immer angetreten.

