Endlich wieder Feldstadtpokal in Attendorn

Attendorn. Nach zweijähriger Unterbrechung küren die Attendorner Fußballer in der nächsten Woche ihren Pokalsieger.

Nach zweijähriger Unterbrechung laden der Stadtsportverband Attendorn und die Volksbank Sauerland wieder zum Feldstadtpokal der Hansestadt ein. Ausrichter ist der SV 04 Attendorn. Das Turnier findet auf dem Kunstrasenplatz im Hansastadion statt.

Der Showdown der Attendorner Fußballvereine beginnt am Dienstag, den 1. August, und endet mit dem Finaltag am Samstag, dem 5. August. In drei Gruppen ermitteln neun Vereine die Teilnehmer der Finalrunde. Den Auftakt macht am Dienstag, 1. August, die Gruppe A mit Azadi Attendorn, SF Dünschede und RSV Listertal.

Titelverteidiger, SC LWL 05 greift am Mittwoch, 2. August mit der Partie gegen den SV Listerscheid ins Turniergeschehen ein und muss sich später am Abend noch dem Bezirksligarivalen Türk Attendorn stellen. Der SV 04 Attendorn trifft am Donnerstag, 3. August, in der Gruppe C auf den FC Attendorn-Schwalbenohl und den FSV Helden. Am Freitag, 4. August, ruht der Ball. An allen Turniertagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Mit Start des Feldstadtpokals am 1. August wird beim SV 04 der Zahlungsverkehr zusätzlich zur Barzahlung auch mit der Girocard möglich sein. Dabei unterstützt die Volksbank Sauerland als Sponsor des Attendorner Feldstadtpokals.

Der Einlass erfolgt in der Woche ab 17 Uhr. Turnierbeginn jeweils ab 18 Uhr. Am Samstag beginnt das Turnier um 13 Uhr; Einlass ist ab 12 Uhr. Der Stadtsportverband Attendorn, die Volksbank Sauerland und der SV 04 Attendorn freuen sich über eine möglichst große Unterstützung der teilnehmenden Vereine durch ihre Fans.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe