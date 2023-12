Emotionen bis unters Tribünendach

Wenden „Eigentlich hat die Leichtathletik keine Nachwuchsprobleme“, sagt Egon Bröcher beim Blick auf das Geschehen in der Gesamtschule Wenden.

„Eigentlich hat die Leichtathletik keine Nachwuchsprobleme“, sagt Egon Bröcher von der SG Wenden beim Blick auf das Geschehen in der Großturnhalle der Konrad-Adenauer-Gesamtschule Wenden, „es wird erst schwierig, wenn die Leistungsanforderungen kommen.“ Und er sieht das auch in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext mit Blick auf die aktuelle Pisa-Studie, die auch auf den Sport übertragbar sei.

Gut die Hälfte aller Kinder stellte die Olpe Leichtathletik von TV und SC Olpe. Foto: Volkher Pulllmann

Über 130 Kinder bis zur Altersklasse U12 wuselten bei der Neuauflage von Fun in Athletics, der finalen Kreisveranstaltung der Leichtathleten im Kreis Olpe, durch die große Halle. „Wer als Neuling in die Halle kam, empfand die Situation zunächst einmal als chaotisch“, versetzt sich Karl-Heinz Besting von der Olper Leichtathletik in die Rolle eines Zuschauers, der das Spektakel zum ersten Mal erlebt. Kinder laufen hin und her, werfen mit Gegenständen, springen auf und über verschiedene Anlagen. „Aber“, so Besting weiter, „das ist kein Chaos. Es war ein geordnetes Aufwärmen und Vorbereiten und ein Ringen an den insgesamt neun Stationen um wichtige Punkte für das Team.“

Freudvolles Winterfest

Und das ist außer der vielfältigen Bewegungserfahrung ein ganz wichtiges Anliegen: die Kinder kämpfen nicht für sich. Nicht das Individuum steht im Vordergrund, sondern der soziale Aspekt. Zahlreiche Eltern auf der Tribüne verfolgten das Treiben unten auf dem Hallenboden und waren begeistert. Aufmunternde Anfeuerungsrufe, beglückwünschendes Abklatschen und Freude über die erreichte eigene Leistung waren die emotionalen Momente, die über zweieinhalb Stunden bis hinauf unter das Tribünendach deutlich spürbar waren.

Die SG Wenden hatte als diesjähriger Veranstalter gemeinsam mit den Verantwortlichen der Olper Leichtathletik, Karl-Heinz Besting und Thorsten Kämpfer, ein freudvolles Winter-Fest der Kinder-Leichtathletik organisiert. „Das ist für die Kinder schon wichtig“, sagt Egon Bröcher, „auch, dass die Eltern dabei sind.“

Mit Feuereifer sind die Kinder an den Stationen dabei, wie hier bei der Station „Wurf“. Foto: Volkher Pulllmann

Dem Aufruf nach Wenden waren fünf Kreisvereine gefolgt. Außer der Olper Leichtathletik von SC und TV Olpe, die das Gros der gemischten Mannschaften à acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellte, waren natürlich auch der Veranstalter selbst sowie der SC Fretter und FSV Helden am Start. In verschiedenen kindgemäßen Formen erforderten die Disziplingruppen Lauf, Wurf und Sprung an neun Stationen von den Kindern vielfältige motorische Grundeigenschaften wie Schnelligkeit, Kraft und Gewandtheit.

Höhepunkt des leichtathletischen Kinderfestivals war einmal mehr der „Grand Prix“, ein Staffellauf mit Hindernissen über eine Hallenrunde. Alle Teams traten in ihren Altersklassen gegeneinander nochmals an. Der Lärmpegel von der Tribüne schwoll an – einem Grand Prix durchaus angemessen. Diese Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache. Wie viele von ihnen noch in einigen wenigen Jahren dabei sind, ist eine andere Frage, die sich nicht nur Egon Bröcher stellt. Gerade deshalb hat er einen besonderen Wunsch vor Weihnachten: „Seid auch noch in acht Jahren dabei.“

Kadertraining in Dortmund

Es müssen aber nicht unbedingt acht lange Jahre gewartet werden, bis es soweit ist, große Wettkampfluft zu schnuppern. Landestrainer Dieter Rotter ist fast schon begierig darauf, junge Talente unter seine Fittiche zu nehmen. Seit diesem Winter lädt er regelmäßig seine hochtalentierten Olper Sprinterinnen aus den Jahrgängen 2009 und 2010 zum Kadertraining nach Dortmund und Kamen-Kaiserau ein. Der Vorteil für die Athletinnen liegt darin, dass sie ein qualifiziertes Sprinttraining in den beheizten Hallen mit einer Kunststoffbahn wahrnehmen können.

Kinder dieser Jahrgänge hatten vor wenigen Jahren selbst noch viel Spaß an „Wettkämpfen“ mit Bohnensäckchen, Kunststoffspeer oder Einbeinsprüngen in der Reifenreihe. Hindernisläufe und Pendelstaffeln erforderten hohe Geschicklichkeit und Sprintfähigkeit. Aus dem Nährboden der Kinder-Leichtathletik wird die Saat besonderer Talente aufgehen.

