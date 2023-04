Elfmeter in 90. Minute raubt Finnentrop/BAmenohl zwei Punkte

Finnentrop/Bamenohl. SG Finnentrop/Bamenohl muss sich beim Tabellennachbarn Rhynern nach gutem Spiel mit einem 1:1 begnügen.

Um ein Haar schrammte Fußball-Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl beim Tabellennachbarn Westfalia Rhynern am vierten Saisonsieg vorbei.

Bis zur 90. Minute führte die SG, die weiterhin auf dem siebten Platz steht, beim Tabellensechsten durch durch ein Traumtor des Ex-Hünsborners Daniel Jung in der 24. Minute mit 1:0. Da entschied Schiedsrichter Denis Magne nach einem vermeintlichen Foulspiel von Gordon Meyer im Strafraum auf Elfmeter für Rhynern. Halil Dogan traf zum 1:1. „Schade, eigentlich hätten wir den Sieg verdient gehabt. Wir hatten die besseren Chancen. Für mich war das auch nicht unbedingt ein Strafstoß. Ich möchte dem Schiedsrichter aber keinen Vorwurf machen. Ansonsten hat er gut gepfiffen“, sagte SG-Trainer Ralf Behle.

Der SG-Coach war vor allem mit mit dem Einsatz und der Disziplin seiner Mannschaft zufrieden. So gingen die Gäste in der 24. Minute durch einen sehenswerten 25-Meter-Schuss von Daniel Jung verdient in Führung. Und sie hatten mehrere gute Chancen, auf 2:0 zu stellen. In der 70. und 75. Minuten konnten die Gastgeber zwei Mal auf der Linie retten. Zwei Minuten später traf der kurz zuvor eingewechselte Mavroudis nur das Lattenkreuz. Außerdem scheiterte Rafael Camprobin in der 81. Minute mit einem 14-Meter-Schuss an Rhynerns Keeper Hahnemann. So kam es am Ende, wie es im Fußball oft kommt. Fast mit der letzten Aktion musste die SG doch noch - wie beschrieben - das 1:1 schlucken.





SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri, Humberg, Pflüger (69. Mavrouidis), Thöne, Scheppe, Jung, Kümhof, Dogrusöz (81. Kleppel), Camprobin (87. Alushi), Schmitt (85.. Herrmann), Tews (56. Meyer).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe