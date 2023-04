Eintracht Kleusheim setzt weiter auf bewährtes Trainerteam

Altenkleusheim. Auf ein sehr ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr blickt Eintracht Kleusheim zurück.

Volker Heite, Mitglied des dreiköpfigen Vorsitzendenteams: „2022 war ein ganz besonderes Jahr für uns - zum einen ist der Verein nach 15 Jahren in Spielgemeinschaften wieder eigenständig und zum anderen wurden vor 100 Jahren die ersten Fußballschuhe in Kleusheim geschnürt.“

Der geschäftsführende Vorstand zeigte noch einmal chronologisch den Entscheidungsprozess, an dessen Ende der einstimmige Beschluss des 20-köpfigen Vorstands zum Austritt aus der SG L.O.K. im Seniorenbereich stand, auf.

„Dass diese Entscheidung richtig war und von den Mitgliedern getragen wird, zeigt die hohe Resonanz bei der Jahreshauptversammlung, den Heimspielen und Veranstaltungen der Eintracht. Viele haben wieder den Weg zurück zum Verein und einem aktiven Vereinsleben gefunden. Zusätzlich freut uns als Vorstand, dass gerade die junge Generation diesen Schritt mit enormem Einsatz unterstützt, welches dadurch zu einem gelungen Comeback der Eintracht führte“, so heißt es in der von Volker Köhler, Volker Heite und Dieter Schulze unterzeichneten Pressemitteilung des Vereins.

Bekanntgeben wure zudem, dass „sowohl das Trainerteam der ersten Mannschaft, Cheftrainer Mehmet Er und seine Co-Trainer Chris Bröcher und Samed Kir als auch die Trainer David Nathe und Robin Breitenbach der zweiten Mannschaft werden auch in der nächsten Saison an der Seitenlinie der Eintracht stehen.“, freute sich Sebastian Kreiser.

Für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Robert Siepe, Hans Weijers und Edgar Lippe, für 40-jährige Vereinszugehörigkeit Steffen Becker, Klaus Bröcher, Frank Hengstebeck, Ingo Hoffer und David Kreiser, für 50-jährige Vereinszugehörigkeit Clemes Huckestein, Thomas Schrage und Bernd Willmes und für 60-jährige Vereinszugehörigkeit Paul Willmes und Reinhard Becker geehrt.

Jugendwart Thomas Stupperich informierte über die Erfolge der eigenständigen A-Jugend und der B-Jugend. Besonders stolz war er auf die in Planung stehende Eintracht Mini-Kickermannschaft, die im Sommer in den Spielbetrieb gehen soll. „Wir suchen fußballinteressierte Mädchen und Jungen ab drei Jahren. Interessierte Kinder können montags um 17 Uhr auf unserem Sportplatz in Altenkleusheim in unser Training rein schnuppern“, so Stupperich.

Die drei stellvertretenden Vorsitzenden Volker Köhler, Volker Heite und Dieter Schulze wurden einstimmig bestätigt. Nach langer Vorstandsarbeit scheiden Guido Ohm und Hans Weijers aus. Sie wurden für ihre Verdienste gewürdigt. Volker Köhler bedankte sich bei allen Helfern. „Was die mehr als 70 Helfer in diesem Jahr gestemmt haben, ist aller Ehren wert.“

