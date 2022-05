Ein Punkt, der für den FC Lennestadt Gold wert sein kann

Christian Schmidt verschießt in der 19. Minute einen an Marvin Gouranis verursachten Foulelfmeter zum möglichen 1:0.

Lennestadt. FC Lennestadt verpasst zwar den fünften Sieg in Folge, baut aber mit 0:0 gegen Wickede den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte aus.

Aus dem erhofften großen Befreiungsschlag wurde nichts. Nach fünf Siegen in Folge verpasste Fußball-Westfalenligist FC Lennestadt gegen den Vierzehnten Westfalia Wickede die ganz große Chance, sich ein Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze zu schaffen. Die Mannschaft von Trainer Jan Hüttemann musste sich stattdessen bei brütender Hitze im Henselstadion mit einem 0:0 zufrieden geben. Immerhin konnte der FC Lennestadt seinen Vorsprung auf die Abstiegszone auf vier Punkte vergrößern.

Und so waren auch die Verantwortlichen des FC Lennestadt nicht unzufrieden. „Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. Da kann und muss man auch mal mit einem Unentschieden und einem Punkt zufrieden sein. Dieser Punkt kann vielleicht noch ganz wichtig für uns werden“, sagte FCL-Trainer Jan Hüttemann nach dem Spiel.

Und doch hätte es besser ausgehen können. Wenn, ja wenn eine Aktion in der 19. Minute von Christian Schmidt anders gelöst worden wäre. Nach einem klaren Foul an Marvin Gouranis gab Schiedsrichter Björn Sauer einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Christian Schmidt schoss leider so schwach, dass Wickedes Torhüter Westergerling keine Mühe hatte, den Ball abzuwehren. „Das war vielleicht der Knackpunkt des Spiels“, meinte auch Wickedes Sportlicher Leiter Daniel Dukic.

FCL-Geschäftsführer Jürgen „Heggy“ Hasenau schüttelte schmunzelnd den Kopf. „Unglaublich. Das ist heute wirklich nicht unser Elfmetertag“. Damit spielte Hasenau darauf an, dass der FC Lennestadt II beim 3:1-Sieg im Kreisliga-Spitzenspiel gegen den SV Heggen bereits zwei Elfmeter verschossen hatte.

Lennemann scheitert am Torwart

Der FC Lennestadt hatte vor der Pause noch weitere gute Chancen. Die beste neben dem Elfmeter hatte Bernie Lennemann in der 31. Minute. Da stand er nach einem schönen Pass von Florian Friedrichs völlig frei vor Westergerling und scheiterte am Gästetorwart.

Zehn Minuten später schlenzte Bernie Lennemann den Ball knapp links neben das Tor. Glück hatten die Gastgeber in der 45. Minute. Da nahm Cakir den Ball nach einer Ecke aus fünf Metern volley. Aber Kevin Schulte parierte den Schuss mit einer sensationellen Parade.

Nach der Pause verflachte das Spiel. Die Spieler mussten dabei auch der großen Hitze Tribut zollen. Die beste FCL-Chance im zweiten Durchgang hatte Christian Schmidt mit einem Drehschuss, der knapp rechts daneben ging. So blieb es schließlich beim 0:0.

Andreas Friedrichs, der Sportliche Leiter des FC Lennestadt, zog nach dem Spiel seine Kappe vor dem Team: „Klar hätten wir aufgrund der Chancen gewinnen können. Aber die Jungs spielen seit Wochen im Rhythmus Sonntag-Donnerstag-Sonntag. Das ist schon ein gewaltiger Kraftakt. Da muss man auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Hut ab, was die Spieler und der Trainer in den letzten Wochen geleistet haben.“

Jetzt geht es mit den „Englischen Wochen“ nahtlos weiter. Zwar sind alle Nachholspiele über die Bühne gegangen. Aber am Mittwoch um 19.30 Uhr steht im Henselstadion das Kreispokal-Halbfinalspiel gegen Bezirksligist SV Rothemühle an. Hier wird der Gegner von Landesligist RW Hünsborn ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe