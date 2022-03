Ein 0:0 auf Verdacht zwischen SpVg Olpe und VSV Wenden

Olpe/Wenden. Ein 0:0 trotzte Fußball-Landesligist VSV Wenden der SpVg Olpe ab. Aber wie amtlich ist dieses Ergebnis? Da schwebt ja noch ein Einspruch im Raum.

Und den gedenkt der VSV Wenden nicht zurückzunehmen. „Das hat nichts damit zu tun, wie das Spiel in Olpe ausgegangen ist“, stellte VSV-Geschäftsführer Kemal Topal am Samstagabend fest, „an der Sachlage hat sich ja nichts geändert.“ Anders wäre es gewesen, hätten die Wendener gewonnen. Logisch. Kemal Topal: „Aber so warten wir erstmal ab.“

Nach seinen Informationen konnten die Entscheider so kurzfristig keine Entscheidung treffen. „Warum auch immer“, so Kemal Topal, „deshalb weiß ich jetzt nicht, wie es weiter geht.“ Dabei habe man als VSV Wenden zeitnah und damit innerhalb der Frist gehandelt. Möglicherweise habe der Verband nach dem Motto gehandelt: „Wenn der VSV gewinnt, dann brauchen wir nichts zu entscheiden.“

Dass gespielt wurde, hielt Björn Schneider, Vorstandsmitglied der SpVg Olpe für richtig. Dass das allerdings unter Vorbehalt geschah, nicht. „Entweder es wird gespielt und es wird gewertet, oder es wird nicht gespielt. Aber dass man spielt, ohne zu wissen, ob das Ergebnis zählt, ist schon kurios.“ Wer weiß, was jetzt noch passiere, so Björn Schneider.

Dass diese Situation sich auf die Mannschaft ausgewirkt habe, schloss Björn Schneider aus. „Wir wollen jetzt nicht mit Druck anfangen oder sowas“, winkte er ab, „wir haben ein ganz schwaches Derby gesehen. Not gegen Elend. Das 0:0 war auch in der Höhe verdient.“

Abseitstor in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit des Landesliga-Fußballspiels lag die Kugel doch noch hinter dem Olper Torwart Christoph Sauermann im Netz. Doch nach einem Schuss von Sascha Rokitte, nach Sauermanns Parade und dem Abstauber von Koray Dalmann schnellte die Fahne des Assistenten hoch. Abseits. Es blieb beim 0:0 zwischen der SpVg Olpe und dem VSV Wenden.

Das Siegtor, wenn es auch extrem spät gefallen wäre, hätten sich die Wendener verdient. Wie sie sich nach der 1:6-Schlappe in Hünsborn und einer sicherlich nicht einfachen Woche wieder aufgerappelt haben, nötigte vor 220 Zuschauern im Kreuzbergstadion Respekt ab. Zumal in den Reihen der Gastmannschaft einige Akteure gestanden haben, die, so Jörg Rokitte, „auf dem Zahnfleisch gegangen sind.“ Torjäger Christian Runkel war erst gar nicht dabei.

Ein Genuss war das Wetter, nicht aber das Kreisduell. „Es war sicherlich ein Spiel der schlechteren Kategorie“, drückte es SpVg-Trainer Ottmar Griffel eher milde aus. Feiner Fußball wäre wohl auch zu viel verlangt gewesen angesichts der Ausgangslage, angesichts der Abstiegsgefahr des VSV Wenden. Der aber bewältigte diese Situation prima. „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen“, sagte Jörg Rokitte nachher, „sie hat das sehr gut gemacht.“

Gute Zeichen

Diszipliniert und mit großem läuferischem Aufwand ließ der VSV gegen die SpVg Olpe nur wenig zu. Bei den Kreisstädtern wirkte sich das Fehlen des Mittelfeldspieles Jan Germann fraglos negativ auf die Qualität aus. Zudem war Stürmer Raphael Schwarzer nicht mit von der Partie. „Wir haben es nicht geschafft, Druck aufzubauen und Spielzüge zu platzieren“, bemängelte Griffel.

Doch auf der anderen Seite verhinderte Schusspech die Belohnung für die Gäste. „Es darf ruhig mal einer reinfallen“ bedauerte Rokitte, dass keiner der Abschlüsse zum Erfolg geführt hat. Was bleibt, ist zunächst der Punkt. „Das ist völlig in Ordnung hier in Olpe. Die Gewissheit, dass wir nahe dran waren, ist da, und die Gewissheit, dass Spieler zurück kommen, ebenfalls. Das alles sind gute Zeichen.“

Dass die VSV-Mannschaft letztlich den besseren, den aktiveren Eindruck hinterließ, lag an ihrem Engagement. Aber: „Es war auch so, dass die Olper aufgrund Gelber Karten einige Male umstellen mussten“, führte Jörg Rokitte an, „sie wollten vielleicht nicht mehr so viel, Risiko eingehen und stattdessen die Eins-gegen-Eins-Situationen vermeiden.“ Ottmar Griffel: „Wenn man merkt, dass man kein Tor schießt, dann muss man auch zu Hause mit einem 0:0 zufrieden sein.“ Christian Griffel nahm er gelb-belastet aus der Partie, Sandro Steglich, Soufian Maatalla und Steffen Scheppe, der in der 69. Minute kam, hatte Knieprobleme. „Wir habe die Seuche in diesem Jahr“, sagte Ottmar Griffel, mochte aber den Punkteverlust nicht einzig darauf zurückführen: „Wenn wir nicht hundert Prozent abrufen, gewinnen wir gegen keinen Gegner.“