Drolshagener Kicker müssen gegen Brilon Ärmel hochkrempeln

Kreis Olpe. Landesliga: Für Flender-Elf ist erster Heimsieg Pflicht, um vom Abstiegsplatz wegzukommen. Weiteres Spektakel am Olper Kreuzberg?

Die Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Olpe stehen am Sonntag vor hohen Hürden.

SC Drolshagen - SV Brilon. Nach wilden Tagen, die mit einer Zehn- Spiele-Sperre und Suspendierung eines Spielers endeten, muss man sich in Drolshagen jetzt wieder voll auf den Sport konzentrieren, denn die Mannschaft steht, nach der 0:2- Auswärtsniederlage bei Germania Salchendorf, mit nur 7 Punkten, auf Tabellenrang 14 und damit mitten im Abstiegskampf. Der Gegner SV Brilon (Rang 9, 10 Punkte) reist auch angeschlagen an, denn die Hochsauerländer mussten zuletzt eine empfindliche 0:3-Heimniederlage gegen die SpVg. Hagen hinnehmen und warten nun schon, seit dem 3:0- Erfolg gegen Gerlingen am vierten Spieltag, auf einen weiteren Sieg. ,,Bei uns gab es zuletzt leider viele Nebenschauplätze, die wir ausblenden müssen“, sagt SC-Trainer Patrik Flender, der jetzt unbedingt Punkte sammeln will, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren: ,,Wir spielen gegen einen starken Gegner, der schon lange in der Landesliga spielt und stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel ein. Deshalb muss jeder die Ärmel hochkrempeln und alles für den ersten Heimsieg geben. Das sind wir auch unseren Zuschauern schuldig.“

SpVg Olpe - SV Schmallenberg/ Fredeburg. Nach dem Zwölf-Tore-Spektakel gegen Spitzenreiter Ostinghausen empfängt die SpVg Olpe den SV Schmallenberg/Fredeburg im Kreuzbergstadion. Die Hochsauerländer konnten, nach einer 1:6 Schlappe gegen den BSV Menden, einen 4:2-Sieg im Pokal gegen den A-Kreisligisten SG Nuhnetal feiern. Olpe muss sich dringend in der Defensive verbessern, denn in den bisher acht Spielen hat man schon 27 Gegentreffer kassiert.

SF Ostinghausen - SV 04 Attendorn. Für die Hansestädter steht das schwere Spiel beim Tabellenführer Ostinghausen an. Trainer Jasmin Selimanjin und seine Mannschaft haben die reizvolle Aufgabe die beiden „Tormaschinen“ Tom Franke (14 Treffer) und Lars Schröder (10 Treffer) in den Griff zu bekommen.

Die beiden Vertreter aus der Gemeinde Wenden (SV Ottfingen und FSV Gerlingen) müssen auswärts gegen starke Gegner antreten. Aufsteiger SV Ottfingen muss am Sonntag um 15.30 Uhr beim Tabellenzweiten SV Ottfingen antreten. Schlusslicht FSV Gerlingen spielt ebenfalls um 15.30 Uhr beim Dritten SpVg Hagen 11.



Landesliga am Sonntag

Ostinghausen - Attendorn

Arpe/Wormbach - Sundern

Erlinghausen - Salchendorf

Drolshagen-Brilon (alle 15.00)

Hagen 11 - Gerlingen

Olpe - Schmallenberg/Fredeburg

Dröschede - Hohenlimburg

Menden - Ottfingen (alle 15.30)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe