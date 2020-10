Drolshagen gibt Sieg fast noch aus der Hand

Drolshagen. Burgmann-Elf führt in Berchum/Garenfeld klar mit 3:0 und kassiert am Schluss noch zwei Gegentore.

Fußball-Landesligist SC Drolshagen setzte sich im Auswärtsspiel gegen den SC Berchum/Garenfeld mit 3:2 durch.

Die Burgmann-Elf konzentrierte sich von Beginn auf die Defensive und versuchte aus einer kontrollierten Deckung heraus Nadelstiche im Angriff zu setzten.

Optimaler Start

Bereits in der 6. Minute ging der „Matchplan“ auf. Mit der ersten Gelegenheit vollstreckte Lukas Stahlhacke einen Konter zum 1:0-Führungstreffer für den SCD. Auch im weiteren Spielverlauf war man die bessere Mannschaft und kam zu weiteren guten Gelegenheiten. Mike Schwarz zögerte etwas zu lange mit dem Abschluss (25.), Ahmet Suna und Lukas Stahlhacke behinderten sich gegenseitig vor dem Tor.

In der zweiten Hälfte war es dann Mirko Mester, der nach einer Ecke von Eike Pfeifer, am zweiten Pfosten freistehend, zum 2:0 einköpfte (57.). Als Eike Pfeifer, abermals nach einem Konter, zum dritten Treffer einschob, rechneten schon alle mit der Entscheidung. Allerdings brachte der SC Drolshagen das Spiel nicht konzentriert genug zu Ende. Christian Deuerling nutzte Unachtsamkeiten in der SCD-Defensive zum Doppelschlag binnen drei Minuten (88., 90+1.).

So mussten die mitgereisten Anhänger nochmal um den Auswärtssieg zittern. „Die Mannschaft hat es eigentlich über eine sehr lange Zeit extrem gut gemacht. Wir standen sehr kompakt in der Defensive und haben die Konter immer wieder gut ausgespielt“, lobt Holger Burgmann die Leistung seines Teams. „Trotzdem darfst du den Gegner nach einer 3:0-Führung nicht durch späte Gegentreffer wieder ins Spiel kommen lassen. Ähnliches ist uns auch schon im Spiel gegen Menden passiert und irgendwann geht das mal nach hinten los“, so der SCD-Coach. Am nächsten Wochenende gastiert dann der noch punktlose SV Brilon bei den „Kleeblättern“.

SC Drolshagen: Gummersbach, Schröder (68. Rieder), Reiss, Flender, Mester, Schwarz (75. Stute-Sönnecken), van Gerven, Halbe, Suna (50. Knorn), Stahlhacke (80. Dick), Pfeiffer.