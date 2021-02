Drittligaspieler verstärkt den TV Olpe

Olpe. Eine besondere Familienzusammenführung gibt es ab Sommer beim Handball-Landesligisten.

Diese Verpflichtung ist ein echter Knaller für die Landesliga-Handballer des TV Olpe: Vom Drittligisten TuS Volmetal wechselt Frieder Krause in die Kreissporthalle.

„Wir sind froh, dass wir Frieder Krause für unsere Mannschaft gewinnen konnten. Ein wichtiger Schritt“, freute sich Uwe Schmidt, Handball-Abteilungsleiter des TV Olpe. „Er wird die Mannschaft mit seiner Erfahrung und seiner Qualität weiterbringen. Unser Team hat viel Potenzial und wird von Frieder als Führungsspieler profitieren“, ist Schmidt überzeugt.

Saison in Volmetal zu Ende spielen

Seit zwei Jahren hat sich Handball-Landesligist TV Olpe um den Rückraumspieler bemüht. Nun kann Frieder Krause seinen Traum verwirklichen und mit seinem jüngeren Bruder Johannes, der seit dem vergangenen Jahr das Amt des Spielertrainers bekleidet, wieder in einer Mannschaft zu spielen. „Frieder wollte noch ein Jahr das Abenteuer Dritte Liga beim TuS Volmetal weiter begleiten“, gab Steffen Schmidt, Sportlicher Leiter des TV Olpe, bekannt. „Er wird bei seinem jetzigen Verein die Spielzeit auf jeden Fall zu Ende spielen, falls es die Corona – Pandemie zulässt, und die Saison nicht abgebrochen wird. Frieder wollte unbedingt einen sauberen Cut.“

Zustandekommen wird das Engagement auf jeden Fall. „Dass Frieder in Olpe spielen wird, ist auch von der Liga unabhängig“, betont Steffen Schmidt.

Aufwand wurde zu hoch

Mit seinem Bruder Johannes wird Frieder Krause ein spielendes Trainer-Duo bilden. Steffen Schmidt wird die beiden Süd-Siegerländer entlasten. „Sechs Augen sehen mehr als zwei“, weiß Schmidt.

Am Ende war dem früheren Eiserfelder der Aufwand beim TuS Volmetal dann doch zu groß. Drei Stunden Fahrtzeit plus die Trainingszeiten waren auf Dauer mit dem normalen Arbeitsalltag einfach nicht zu vereinbaren. „Die Entscheidung war am Ende eine Sache der Vernunft auch wenn es mir unheimlich schwer fällt, die Mannschaft zu verlassen. Es war Handballerisch gesehen die bisher schönste Zeit die ich hatte“, erklärt Frieder Krause auf der Homepage des TuS Volmetal.

„Auch wenn die Entscheidung so getroffen werden musste, bin ich unendlich traurig, denn hier im Tal habe ich viele neue Freundschaften knüpfen können. Der Zeitaufwand ist aber leider einfach viel zu groß. Deswegen war die Entscheidung alternativlos.“