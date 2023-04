Dritter Lasse-Dettmer-Cup im Kreuzbergstadion

Auch in diesem Jahr werden beim Lasse-Dettmer-Cup wieder signierte Trikots für den guten Zweck versteigert.

Olpe. Das Benefiz-Jugendturnier zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar lockt am 14. Mai wieder namhafte Fußballvereine nach Olpe.

Nach fünf Jahren Pause kehrt der Lasse-Dettmer-Cup am 14. Mai ins Olper Kreuzbergstadion zurück. Bereits 2017 und 2018 erfreute sich das Jugendfußball-Event zu Ehren des mit sechs Jahren plötzlich verstorbenen Lasse Dettmer großer Beliebtheit. Organisator des Benefizturniers ist Lasses Vater Jörn Dettmer: „2019 haben wir uns selbst etwas gebremst, ab 2020 war die Welt dann eine andere“, begründet der DFB-Stützpunkttrainer aus Rhode die fünfjährige Pause: „Die letzten Jahre waren wegen der Corona-Pandemie leider unplanbar, aber jetzt freuen wir uns, das Turnier wieder veranstalten zu können. Auch die Fußballwelt hat immer wieder nachgefragt.“

Gäste aus den Niederlanden

Da ist es nicht verwunderlich, dass auch dieses Jahr wieder große Namen in Olpe zu Gast sein werden. „Das Netzwerk in den Profibereich ist mittlerweile sehr gut“, freut sich Dettmer. Mit der U14 des niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ist erstmals auch ein internationaler Verein vertreten, die Verbindung kam über einen deutschen Scout zustande. „Wir werden die Stadionzeitung wohl übersetzen lassen müssen“, bemerkt Dettmer augenzwinkernd. Der Nachwuchs des SC Paderborn kommt mit Trainer Lasse Strotmann, lange Spieler der SG Finnentrop/Bamenohl und vor seiner Zeit bei den Ostwestfalen wie Dettmer im Stützpunkt Olpe als Trainer aktiv. Das Teilnehmerfeld komplettieren die U14-Mannschaften von Alemannia Aachen, Preußen Münster, Fortuna Köln, 1. FC Köln und Schalke 04 sowie eine Auswahl des DFB-Stützpunkt Olpe. „Mir war besonders wichtig, dass Schalke wieder dabei ist“, merkt Jörn Dettmer an, denn sein Sohn Lasse war großer Fan der Königsblauen. Logisch, dass das Eröffnungsspiel die Partie zwischen S04 und dem Stützpunkt Olpe sein wird. Mit feierlichem Einmarsch. Dettmer ist überzeugt, dass das Turnier erneut reibungslos über die Bühne gehen wird: „Die Turnierleitung ist fachlich super besetzt.“

Trikotversteigerung als besonderes Highlight

Neben dem Geschehen auf dem Fußballplatz findet auch die beliebte Trikotversteigerung wieder statt. „Viele Profivereine haben bereits signierte Trikots für die Versteigerung zugesagt. Es wird alles dabei sein, was Rang und Namen hat“, so Dettmer: „Wir haben sogar ein getragenes Trikot von Antonio Rüdiger aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart dabei. Ein paar Überraschungen wird es sicher auch noch geben.“ Bereits während der ersten beiden Jahre war die Versteigerung ein besonderes Highlight. „Es ist schon lustig zu sehen, wenn sich auf einmal zwei Freunde um ein Trikot ,kloppen’. Nach fünf Bier schießen die Gebote dann auch gerne mal in die Höhe“, lacht Jörn Dettmer.

Spenden für Kinderhospiz

Ihn wird jedes Bietergefecht freuen, denn die Einnahmen dienen erneut dem guten Zweck. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar durfte sich 2017 bereits über 34.000 Euro, im Jahr darauf über 5.000 Euro freuen. „Im ersten Jahr hatten wir die riesige Tombola, die einen großen Teil der Summe ausgemacht hat“, erklärt Jörn Dettmer. Das Spendenziel für dieses Jahr? „Irgendwas dazwischen. 5000 Euro bis 10.000 Euro halte ich für realistisch.“

Im Jahr seines 25-jährigen Jubiläums soll erneut das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe profitieren. „In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die mediale Aufmerksamkeit ähnlich wertvoll wie das Geld ist“, weiß Dettmer: „Es haben sich einige Leute beim Hospiz gemeldet und ihre ehrenamtliche Hilfe angeboten.“ Im Sommer soll die Spendensumme feierlich übergeben werden.

Helfer gesucht, Spenden erwünscht

Auch in diesem Jahr hofft Jörn Dettmer wieder auf viele ehrenamtliche Helfer sowie Kuchenspenden und signierte Trikots für die Versteigerung. Wer den Lasse-Dettmer-Cup und das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar unterstützen möchte, kann das unter der Bankverbindung der SpVg Olpe tun (IBAN: DE97 4625 0049 0000 0016 36, Betreff: Lasse-Dettmer-Cup 2023). Die SpVg Olpe stellt auf Anfrage an joern.dettmer@ld5-sports.de Spendenquittungen aus.

