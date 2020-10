Doppelschlag bringt FC Lennestadt um verdienten Lohn

Schade! Gestern war was drin für den FC Lennestadt. Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte der Fußball-Westfalenligist gegen den SV RW Deuten eine ganz starke Leistung. Am Ende stand aber mit 1:3 (0:0) die sechste Niederlage im sechsten Spiel und die Übernahme der „Roten Laterne“ vom FSV Gerlingen. Deuten übernahm dagegen nach dem fünften Saisonsieg die Tabellenführung.

„So ist eben Fußball. Wenn du oben steht, gehen die Dinger rein, wenn du unten steht, eben nicht. Leider ist Fußball oft ungerecht“, schüttelte FCL-Trainer Thomas Hütte den Kopf. Dazu hatte Hütte jede Menge Gründe. In der ersten Halbzeit ließen die Gastgeber mehrere gute Chancen liegen. Die besten Möglichkeiten hatten Eickelmann mit einem Lattenschuss (30.) und Atwi, der in der 35. Minute völlig frei vor Gäste-Torwart Radüchel aufkreuzte und an ihm scheiterte.

Schulte hält 0:0 kurz vor der Pause

In der 43. Minute wäre beinahe der Schuss nach hinten los gegangen. Da bekam Moritz Noetzel den Ball am Fünfmeterraum, scheiterte aber an FCL-Torwart Kevin Schulte, den den Ball mit einer Glanzparade über die Querlatte lenkte.

Das war wohl so etwas wie der „Hallo-Wach-Effekt“ für die Gäste, die nach der Pause stärker wurden. Ein Doppelschlag von Tomicki (70.) und Swiatkowski (73.) brachte den Spitzenreiter schließlich auf die Siegerstraße. Zwar brachte Dolcinelli die Gastgeber im Nachschuss nach einem Lattenschuss von Florian Friedrichs noch einmal heran (85.), doch Moritz Noetzel machte mit dem Schlusspfiff (90.+4) alles klar.

„Das war die richtige Antwort auf die letzten Spiele. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir unser wahres Gesicht gezeigt. So wollen wir die Mannschaft sehen“, lobte Thomas Hütte sein Team und gab ihm Mut für die nächsten Spiele.

FC Lennestadt: Schulte, Schmidt, Völmicke, Klur (57. Gödde), Pfaffenrot, Eickelmann (80. Dolcinelli), Gouranis, Atwi (80. Eichhorn), Hatzfeld (80. Üzer), Friedrichs, Dobbener.