Dogrusöz: Finnentrop/Bamenohl hat sich qualitativ verbessert

Finnentrop/Bamenohl. Der Stürmer des Fußball-Oberligisten sieht sein Team für die den Restart in Meinerzhagen und die weiteren Spiele gut gerüstet.

Am Sonntag startet auch die ranghöchste Mannschaft aus dem Kreis Olpe, Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl, mit dem Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen ins Fußball-Jahr 2022.

Einer, der in den letzten Spielen des Jahres 2021 mit guten Leistungen und wichtigen Toren - zum Beispiel mit dem 2:1-Siegtreffer in der 95. Minute im letzten Spiel vor der Winterpause beim TuS Haltern - maßgeblich für den „Aufschwung“ der Behle-Elf mitverantwortlich war, ist Angreifer Hasan Dogrusöz, mit dem wir kurz vor dem Start in die „Rückrunde“ ein Interview führten.

Herr Dogrusöz, am Sonntag geht es endlich los. Kribbelt es schon?

Ja, definitiv. Pflichtspiele haben immer einen besonderen Anreiz.

Am Anfang steigt gleich ein ganz wichtiges Spiel. Es geht zum Vorletzten RSV Meinerzhagen. Wie wichtig ist das Spiel für den restlichen Saisonverlauf?

Das Spiel wird für uns richtungsweisend sein. Wir können mit einem Sieg unsere Entwicklung bestätigen.

Meinerzhagen ist für Ihre Mannschaft ja eigentlich ein gutes Omen, oder?

Gegen Meinerzhagen haben wir immer gut ausgesehen. Meinerzhagen ist eine Mannschaft die gern Fußball spielt. Das liegt uns.

Wie verlief die Vorbereitung?

Wir hatten eine relativ kurze Erholungsphase. Unser Trainer Ralf Behle hat früh mit der Vorbereitung angefangen. Sie war gewohnt intensiv mit vielen Spitzen. Die Jungs werden wissen, was damit gemeint ist. Die Ergebnisse waren für uns zweitrangig, sodass wir zufrieden starten werden.

Nach den ersten Erfahrungen in anderen Ligen an den ersten Spieltagen des neuen Jahres: Glauben Sie, dass die Saison wie geplant beendet wird?

Ich denke, dass es immer Mannschaften geben wird, die Corona bedingt einen Rückschlag erleiden werden. Die Mehrheit der Mannschaften ist geimpft und geboostert. Das macht mir Hoffnung, dass wir die Saison wie geplant zu Ende bringen werden.

Wie sind Sie und Ihre Familie denn bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Meine Familie und waren leider vor drei Wochen an Corona erkrankt. Mich hatte es etwas schwerer erwischt. Wir waren gut zwei Wochen angeschlagen. Langsam geht es bergauf.

Zurück zum Fußball. In Sachen Personal gab es in der Winterpause einige Änderungen. Wie gut ist die SG Finnentrop/Bamenohl für die Restserie aufgestellt?

Wir haben uns qualitativ verbessert. Zwei junge und gut ausgebildete Burschen sind dazu bekommen. Im Kollektiv haben wir uns während der Saison gesteigert. Wenn wir es schaffen, die Neuzugänge zu integrieren, kann es nur noch besser werden.

Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft es noch in die Meisterrunde schaffen und damit der Abstiegsrunde entgehen kann?

Ich denke, rechnerisch könnte man die Meisterrunde erreichen. Das wird aber wahrscheinlich nicht eintreten. Wir hätten mit ein wenig Glück mehr Punkte auf dem Konto haben können, aber die Aufstiegsrunde war zu keiner Zeit unser Ziel. Ich denke, es läuft darauf hinaus, dass einer bei uns im Vereinsheim kellnern muss... Da war ja noch eine Wette im Umlauf.

Der Aufwärtstrend der SG Finnentrop/Bamenohl in den letzten Spielen vor der Winterpause war unverkennbar. Was hat gegenüber dem Saisonstart verändert, bzw. warum lief es am Anfang noch nicht so rund?

Wir hatten nach der Coronapause alle eine lange Findungsphase. Die Abläufe mussten wieder trainiert und verinnerlicht werden. Das wurde dann mit der Zeit besser. Die Formkurve bei uns ging mit jedem Spiel nach oben.

Auch Sie persönlich haben zum Aufschwung mit wichtigen Toren und guten Leistungen beigetragen. Kam es dazu und wie sehr freuen Sie sich darüber?

Ich hatte auch meine Probleme nach der langen Pause, die Vorbereitung wart sehr hart. Der Kopf musste sich wieder dran gewöhnen, dass man wieder Mannschaftssport betreiben kann. Vielleicht hat auch die Geburt meiner Tochter im November einen Teil dazu beigetragen.

Wie sehen Sie Ihren Platz in der „neuen Mannschaft“ der SG?

Ich denke, dass sich nicht vieles ändern wird. Ich probiere, der Mannschaft mit meiner Erfahrung so viel wie möglich zu geben. Ich werde probieren, so lange wie möglich auf dem aktuellen Level zu bleiben. Dieses Jahr werde ich 32. Ich bin auch nicht mehr der jüngste (lacht).

Am Anfang der Saison lief es bei Ihnen nicht immer so rund wie am zuletzt. Sie saßen auch mal auf der Bank. Hand aufs Herz: Haben Sie auch mal mit einem Wechsel geliebäugelt?

Sich mit einem Wechsel zu beschäftigen, aufgrund dessen das man auf der Bank sitzt, käme für mich niemals infrage. Wenn ich mal auf der Bank sitze, hatte es immer berechtigte Gründe. Das muss man auch mal so hinnehmen. Viele Jungs, die bei uns auf der Bank sitzen, könnte locker woanders kicken.

Ganz ehrlich: Gab es Anfragen von anderen Vereinen?

Es gibt jedes Jahr Anfragen. Ich bin mittlerweile relativ gut vernetzt, sodass ich zu vielen Spielern und Trainern aus dem Kreis Olpe und den Umkreisen Kontakt halte.

Einige Spieler, wie Jerome König, Heiko Entrup und Laurits Strotmann haben ihren Abschied zum Saisonende angekündigt. Ganz direkt gefragt: Bleiben Sie der SG Finnentrop/Bamenohl erhalten?

Ich bleibe der SG mindestens für eine weitere Saison erhalten.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. Von 2015 bis 2017 waren Sie Spielertrainer des Landesligisten SV 04 Attendorn. Wird es mal wieder den Trainer oder Spielertrainer Hasan Dogrusöz geben?

Ich gehe davon aus, dass ich irgendwann wieder als Spielertrainer tätig sein werde.

