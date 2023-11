Direkt verwandelte Ecke ist der Schlusspunkt

Rüblinghausen Eine tolle Kulisse von fast 400 Zuschauern, ein rassiges Kreis-Finale der C-Juniorenfußballer bei Temperaturen nahe Null.

Am Ende jubelte die JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück. Die holte sich den Titel mit einem 3:1 (2:0) über die JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof.

Der Besuch des Rüblinghauser Sportplatzes „Birkendrust“ hatte sich gelohnt. Ausrichter VfR Rüblinghausen hatte mit seinen ehrenamtlichen Helfern dafür gesorgt, das an dem Abend alles rund lief. Das Finale war für den VfR außerdem eine gute Gelegenheit, um Werbung für das Legendenspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im Juli zu machen.

Beifall für beide Finalisten

Kein Flutlichtausfall, keine Nebelschwaden die eine Durchführung verhindert hätten, so wie es Freitagabend am Ottfinger Siepen der Fall war. Wie schon in Ottfingen zumindest eine Halbzeit lang, war auch die Partie in Rüblinghausen eine Werbung für den Jugendfußball. Es passte alles, aber auch der verdiente Beifall nach dem Schlusspfiff für die beiden Nachwuchsteams von den Zuschauern. Diesen gab es auch für das Schiedsrichtergespann Patrick Wiegele (FSV Gerlingen), Justus Epe (VfR Rüblinghausen) und Franziska Ochsenfeld (SV Rahrbachtal), die ohne Fehl und Tadel ihren Dienst versahen.

Aufstellungen JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof: Joshua Püttmann; Maxim Sergeev, Gabriel Niklas, Sebastian Stock, Lenadro Heuel, Mika Lorenz (Kapitän), Semith Kucam, Finn Halbe, Gevorg Hakhverdyan, David Niklas, Julian Kesberg, Thiago Mateo Rocha Ensico, Noah Steiner,Maximilian Koch, Robin Fischer. Trainer Pierre Schürholz. - SG Dünschede/Helden/Grevenbrück: Justus Frederick Ohm, Laim Hunold, Konstantin Epe,Demsal Cakar, Lasse Gabriel,Lennard Rolf Treude (Kapitän), Manuel Springob, Antonio Afragola,Samba Kourouma, Leon Schnepper, Justus Sondermann, Jakob Beckermann, David Weich, Julian Jaworski, Carlos Lammersmann Gozalo, Dennis Braun Carlos Otte. Trainer Markus Prawitt.

Auch das gehörte dazu: Beide Trainer gönnten ihren Wechselspielern auch noch einen kurzen Einsatz in dieser Begegnung. In der Meisterschaft hatten sich beide Mannschaften im September in Dünschede mit 1:1 getrennt und liegen auch in der Liga eng beieienander. „Meine Mannschaft war gut im Spiel und wir haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, bilanzierte der Dünscheder Trainer und B-Scheininhaber Markus Prawitt. Weiter sagte er: „Ich denke, unser Zweikampfverhalten war entscheidend. Hier hatte meine Mannschaft deutliche Vorteile. Wir waren einfach griffiger und galliger und hatten vielleicht die bessere Tagesform.“

Patrick Wiegele (FSV Gerlingen, Mitte), Justus Epe (VfR Rüblinghausen) und Franziska Ochsenfeld (SV Rahrbachtal) leiten das C-Juniorenfinale. Foto: Meinolf Wagner

Die Begeisterung an diesem tollen Fußballabend war Raimund Nöker, dem Vorsitzenden des Kreisjugendfußball-Ausschusses, anzusehen: „Wir haben heute die beiden besten Mannschaften im Finale erlebt. Es war ein Endspiel mit hohem Tempo hüben wie drüben und mit vielen spielerischen Höhepunkten.“

Elfmeter zur Führung

In der Tat gingen beide Mannschaften von Beginn an mit offenem Visier und ohne taktische Zwänge zu Werke. Geballte Offensivkraft hüben wie drüben. Den Schützlingen von Trainer Markus Prawitt spielte die frühe 1:0-Führung in die Karten. Nach einem ungestümen Einsteigen von Lennart Rolf Treude zeigte Schiedsrichter Patrick Wiegele sofort auf den Punkt. Justus Sondermann brachte die JSG Dünschede/Helden/Grevenbrück per Strafstoß mit 1:0 in Führung.

Pech auf der anderen Seite für die JSG aus dem Wendener Land; ihnen wurde ein klarer Strafstoß versagt. Stattedessen erhöhte Samba Kouruma eine Minute vor dem Seitenwechsel aus dem Gewühl heraus auf 2:0. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt für die JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungs aus dem Wendender Land besser ins Spiel und Kapitän Mika Lorenz (47.) brachte das Team von Trainer Pierre Schürholz noch einmal auf 2:1 heran. Aber es war nur ein kurzes Aufflackern. Mit einem direkt verwandelten Eckball machte Antonio Afragola nach genau einer Stunde endgültig den Sack zu.

Die Unterzahl konnte die JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof nicht nutzen als der spätere Pokalsieger in Unterzahl spielte. Wegen Meckern und fordern einer gelben Karte gab es eine Zeitstrafe in der Schlussphase. „Im Vergleich zur Meisterschaft hat uns heute etwas das Spielglück gefehlt“, stellte der Ottfinger Trainer Pierre Schürholz fest, „meine Mannschaft hat heute vor dieser stimmungsvollen Kulisse ein tolles Spiel abgeliefert, dennoch hatte der Gegner heute ein Chancenplus auf seiner Seite“.

