Dietmar Steinberg (RW Lennestadt): „Wer soll das leisten?“

Grevenbrück. Verständnis, aber auch Frust über die Corona-Kontrollen beim Bezirksligaderby RW Lennestadt gegen SC LWL 05.

Die geänderte bzw. aufgeweichte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW hat es möglich gemacht, dass beim Bezirksligaduell zwischen RW Lennestadt und dem Sportclub LWL 05 bei den Gastgebern ein Spieler auf dem Kunstrasenplatz stand, der nicht vollständig geimpft bzw. genesen ist und sich mit einem PCR-Test für die Begegnung an der Habuche freigetestet hat.

„Er ist schon einmal geimpft und erhält Ende des Jahres seine zweite Impfung“, berichtete RWL-Vorstandsmitglied Stephan Vennteicher in der Halbzeitpause an der gut bespielbaren Habuche. Den PCR-Test hat der Lennestädter Fußballer selbst bezahlt. „Wer spielt oder trainiert und nicht vollständig geimpft und genesen ist, kommt ohne Test nicht auf den Platz“, stellte Vennteicher klar. Alles andere lässt die neue NRW-Schutzverordnung aber auch nicht zu.

Am Haupteingang kontrollierte an diesem Sonntag Jan Remmel aus dem geschäftsführenden Vorstand von RW Lennestadt die RWL-Fans und Anhänger des SC LWL 05. Auch in Grevenbrück gilt die neue 2G-Regel. Auf die Sportanlagen dürfen nur noch Zuschauer über 16 Jahre, die geimpft oder genesen sind. „Keine Probleme“, meldete Remmel. Allerdings hielt sich der Ansturm beim Spiel zwischen den zuletzt so enttäuschenden Mannschaften auch in Grenzen. Offiziell sahen 120 Zuschauer den verdienten 3:1-Sieg des Sportclubs. Fast alle kontrollierten Zuschauer begrüßten die 2G-Regel. „Das ist doch positiv, wenn sich alle daranhalten“, sagte ein RWL-Anhänger.

Während die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand 24. November) für die Zuschauer klare Regeln vorgibt und bei den Spielern ein allerdings teures Test-Hintertürchen offenlässt, heißt es für Übungsleiter/Trainer/Betreuer usw.: „Soweit sie nicht immunisiert sind, benötigen sie einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) und sie müssen während ihrer Tätigkeit eine medizinische Maske tragen.“ Beide Trainer – Frank Keseberg (LWL) und Spiry Vormweg (RWL) - trugen keine Maske.

Überrascht und kalt erwischt

Von den Ausnahmeregelungen für Spieler und Trainerstab wurden auch die RWL-Verantwortlichen überrascht und kalt erwischt. Dietmar Steinberg, der auf 33 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken kann, reichte es. Der erfahrene Vereinsmitarbeiter war am Sonntag stocksauer: „Wir spielen hier Amateurfußball. Wer soll das alles leisten? Die Politik zeigt kein Verständnis für die Arbeit der Ehrenamtlichen in den kleinen Vereinen und schiebt die Verantwortung nach unten ab.“

Denn kontrollieren müssen die Klubs die neuen Regeln. „Wir bekommen von den Gastvereinen eine Liste mit dem Impfstatus“, berichtete Stephan Vennteicher. Die Liste fiel bei LWL 05 übersichtlich aus. „Die erste Mannschaft ist komplett durchgeimpft“, sagte der zuständige sportliche Leiter Thomas Rinscheid am Rande des Bezirksligaduells. Das gelte weitgehend auch für Kreisliga-Zweitvertretung. Das Mitnehmen des digitalen Impfpasses und des Personalausweises bei Auswärtsspielen ist jetzt zur Pflichtaufgabe geworden.

Drei Spiele im Kreis Siegen fallen aus

Im Nachbarkreis Siegen-Wittgenstein sind am Wochenende drei Kreisligaspiele im Zusammenhang mit der neuen Corona-Schutzverordnung ausgefallen, darunter die Partie des FC Kreuztal 2 gegen die SG Siegen-Giersberg 2. „Wir haben einfach zu wenig Spieler wegen der neuen Verordnung. Wir haben erst einmal die erste Mannschaft aufgefüllt, in der zweiten Mannschaft sind es einfach zu wenig“, berichtete der Sportliche Leiter Dirk Sauer zur Auch der Vorstand des FC Wahlbach verwies beim Nichtantritt seiner zweiten Mannschaft im Spiel beim TuS Eisern II auf die neue Coronaverordnung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe