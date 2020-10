Auch wenn der Gegner in der Kreisliga C zu Hause ist: Hauptsache, mal ein Erfolgserlebnis für den Fußball-Westfalenligisten FC Lennestadt nach sieben punktlosen Spielen in der Meisterschaft.

Und die Kreispokal-Aufgabe erfüllte der hohe Favorit beim RSV Listertal dann auch mit 7:0 (3:0) standesgemäß. Dennoch hatte der Gast zunächst eine Schrecksekunde zu überstehen. Nach einem Zuordnungsfehler in der Abwehr tauchte Listertals Kilian Kunz in der 2. Minute völlig frei vor dem FCL-Tor auf, jagte den Ball aber überhastet drüber. Aufschrei bei den Heim-Fans. „Solche Böcke werden in der Westfalenliga bestraft“, dachte dagegen Heggi Hasenau vom FC Lennestadt schon an die Aufgabe am Sonntag gegen Neheim.

Dann begann die Elf von Thomas Hütte, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Der Coach hatte mit Alexander Eichhorn, Linus Witzel und Yevhen Kutzev Spieler ran gelassen, die ansonsten nicht so viele Minuten haben.

Samuel Eickelmann war der Mann der ersten Halbzeit mit drei Scorer-Punkten: Das 1:0 von Marvin Gouranis bereitete er vor (9.), das 2:0 und 3:0 erzielte er in der 13. Und 33. selbst. Listertal hielt wacker dagegen, suchte immer wieder seine Chance. Erst in den letzten zehn Minuten schaltete der FCL nocmal hoch und stockte auf 7:0 auf; Björn Gödde, Marvin Gouranis, Silas Haase und ein Eigentor komplettierten den Torreigen.

Titelverteidiger SpVg Olpe hat durch einen 2:0 (0:0)-Sieg beim A-Kreisligisten FC Langenei/Kickenbach die dritte Runde des DFB-Kreispokals erreicht und zeigte sich dabei gut gerüstet für das Landesliga-Spiel am kommenden Sonntag beim Viertletzten SV Hüsten 09.

Die erste Halbzeit im „Käfig“ verlief ohne große Höhepunkte. „Die ersten 45 Minuten waren sehr ausgeglichen Da hatte Langenei/Kickenbach sogar häufiger aufs Tor geschossen als wir“, berichtete Olpes sportlicher Leiter Björn Schneider.

Nach der Pause nahm der Tabellenvierte der Fußball-Landesliga Fahrt auf. Und in der 56. Minute ging die Mannschaft von Trainer Ottmar Griffel durch Jan Germann mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war eine feine Einzelleistung mit einem Doppelpass zwischen dem Torschützen Jan Germann und Marcel Kühr.

Entscheidung durch Thomas Rath

In der 76. Minute fiel die Entscheidung. Nach einer Ecke behielt der in der 30. Minute für Sergen Gülbeyaz eingewechselte SpVg-Kapitän Thomas Rath nach einer Ecke die Übersicht und schoss den Ball aus dem Gewühl heraus zum 2:0 für Olpe in die Maschen.Nur 120 Sekunden später hatte Olpe die ganz große Chance, auf 3:0 zu stellen. Da gab es nach einem Foul an Jan Germann Elfmeter für die Kreisstädter. Doch anders, als beim 4:2-Ligasieg am vergangenen Sonntag gegen RW Hünsborn konnte Torjäger Jannik Buchen den Ball nicht im Tor unterbringen.

In den letzten fünf Minuten kamen die Gastgeber noch einmal richtig gut auf. In der 85. Minute hatte Langenei/Kickenbach eine gute Doppelchance. Und in der 88. Minute trafen die Gastgeber nur den Außenpfosten. So blieb es letztlich beim 2:0-Sieg des zwei Klassen höher spielenden Favoriten und Titelverteidigers aus Olpe. „Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg gegen einen sehr guten Gegner. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, denn wir hatten ja auch noch einige weitere gute Chancen“, resümierte Björn Schneider die Partie und lobte auch das Auftreten des Gastgebers FC Langenei/Kickenbach. „Es herrschte eine wirklich freundschaftliche Atmosphäre“, sagte Björn Schneider..

In der 56. Minute ging die Mannschaft von Trainer Ottmar Griffel durch Jan Germann mit 1:0 in Führung. In der 76. Minute fiel die Entscheidung. Nach einer Ecke behielt der in der 30. Minute für Sergen Gülbeyaz eingewechselte SpVg-Kapitän Thomas Rath nach einer Ecke die Übersicht und schoss den Ball aus dem Gewühl heraus zum 2:0 für Olpe in die Maschen. In der 85. Minute hatte Langenei/Kickenbach eine gute Doppelchance. Und in der 88. Minute trafen die Gastgeber nur den Außenpfosten.

Bis fünf Minuten vor Schluss lag im Spiel zwischen dem SV Oberelspe und dem VSV Wenden eine Überraschung in der Luft. 2:2 stand es zwischen dem B-Kreisligisten und dem Landesligisten. Da wurde Sascha Rokitte von Bublitz in Szene gesetzt und erzielte das 3:2-Siegtor für Wenden. Fünf Minuten vorher hätte fast Oberelspe das 3:2 erzielt. Doch Adrian Schulte scheiterte an VSV-Keeper Tom Robin Röcher.

Rokitte war es auch, der die Gäste in der 25. Minute auch mit 1:0 in Führung brachte. Martin Schumacher glich drei Minuten später aus. In der 54. Minute ging VSV durch ein Eigentor wieder in Führung, die Pace in der 77. Minute egalisierte. „Oberelspe hat mit viel Leidenschaft gespielt. Für sie war es das Spiel des Jahres. Ich bin sehr froh, dass wir weiter sind. Das zählt“, sagte VSV-Trainer Avdi Qaka.

Nach einem 0:1-Rückstand durch Kevin Mennekes in der 2. Minute drehte die SG LOK das Pokalspiel gegen den FC Finnentrop noch und steht in der 3., Runde. Christian Grammel (17., 77.) und Christopher Struck (47.) trafen.