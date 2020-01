Der Stadtpokal Olpe ruft: Wer fährt zum Hallen-Masters?

Der Stadtpokal Olpe ruft. Und die Frage wird beantwortet: Wer vertritt die Kreisstadt beim Hallenmasters in Lennestadt? „Durch den neuen Verein FC Olpe 2019 hat das Turnier mit sieben Mannschaften wieder eine akzeptable Größe. Das Reserve-Turnier am Freitagabend wertet das zentrale Turnier Hallenfußball-Event der Kreisstadt Olpe auf“, betonte Joachim Schlüter, Vorsitzender des Stadtsportverbandes und des VfR Rüblinghausen, und fügt hinzu: „Die Sporthalle mit ihrer Tribüne bietet für die Zuschauer nach wie vor einen aktionsreichen Erlebnissport“.

1000 Euro Prämie

Es geht um den Wanderpokal der Sparkasse Olpe/Wenden/Drolshagen und 1000 Euro an Prämie. Der Ausrichter TuS Rhode ist mit fast 60 Helfern vor Ort, sie sorgen dafür, dass es rund läuft. Es wird noch gemacht, getan und gewerkelt. Am Donnerstag begannen die Rhoder bereits mit dem Aufbau. Stefan Schmidt, Ressortleitung Finanzen/Geschäftsführung vom TuS Rhode: „Der Nachwuchs, die Altliga, die zweite Mannschaft, sowie Freunde und Gönner des Vereins werden mit helfen“.

Die Fahrkarte zum Masters dürfte für alle Mannschaften genug Motivation sein. Bezirksligist VfR Rüblinghausen und A-Kreisligist SV Dahl/Friedrichsthal sind potentielle Titelanwärter. Für Landesligist SpVg Olpe, den ranghöchsten Verein im Stadtgebiet, geht es ebenfalls darum, sich wieder für das Masters zu qualifizieren. „Hallenfußball ist immer gut“, freute sich Björn Schneider, sportlicher Leiter der SpVg Olpe, „ich habe nur zwei Wünsche: Dass wir den Pott wieder holen und dass sich kein Spieler verletzt“. Björn Schneider sieht den Stadtpokal, als „Turnier vom hohen Prestige. Der Pott soll in der Kreisstadt bleiben, wir wollen uns für das Masters qualifizieren“.

Wieder sieben Mannschaften

Als Abwechselung vom harten Bezirks-Alltag sieht der Rüblinghauser Trainer Avdi Qaka den Budenzauber: „Wir wollen das Maximum rausholen, denn eine große Unterstützung von unseren Fans ist uns sicher. Aber es sollte kein Team unterschätzt werden“. Der VfR will mit der besten Mannschaft antreten. Maik Arens, Daniel Sobolewski und Kapitän Johannes Burghaus werden pausieren.

Im Teilnehmerfeld in diesem Jahr werden wieder sieben Mannschaften am Start sein. Seine Premiere feiert in diesem Jahr der neugegründete FC Olpe 2019 auf dem Parkett. Die beiden Turnierfavoriten VfR Rüblinghausen und SpVg Olpe stehen sich bereits am Samstag in der Vorrunde gegenüber. Hecht im Karpfenteich könnte Kreisliga A-Neuling SV Dahl/Friedrichsthal werden. Der hat sich mit Chris Hardenack verstärkt, der nach seinem Gastspiel beim Landesligisten FSV Gerlingen als die große Nummer entpuppt hat. Mit 12 Buden belegt er den vierten Platz der aktuellen Torjägerliste der Liga.

Dahl/Friedrichsthal rechnet sich etwas aus

Recht entspannt geht der Kreisliga A Neuling in dieses Event. „Ich rechne mir schon etwas mit meiner Mannschaft aus, denn wir haben ausgesprochene Hallenspezialisten. Wir haben im letzten Jahr das Halbfinale erreicht und das ist auch in diesem Jahr möglich, denn das Team hat auch die Qualität“, gab der neue Dahler Spielertrainer und sportliche Leiter Michael Kügler zu verstehen, „wir sind positiv gestimmt, uns bei einem solchen Turnier mit hoher Qualität zu beweisen“.

Zwar habe der SV Dahl/Friedrichsthal gegen Ende der Vorrunde den Bezirksligisten und letztjährigen Finalisten VfR Rüblinghausen eine Hausnummer vor sich. Kügler: „Aber egal. Im Finale des Feldpokals haben wir den Favoriten auf eigenem Platz geärgert und wollen es auch dieses Mal. Unser Verein hat den Hallenpokal noch nie gewonnen, das ist genug Motivation, sich rein zu hängen“.

Das Turnier der Reservemannschaften steigt am Freitag Abend um 17.30 Uhr mit den Mannschaften Lütringhausen/Oberveischede/Kleusheim, SpVg Olpe II, SG Rhode/Biggetal II, SV Dahl/Friedrichsthal II und Titelverteidiger VfR Rüblinghausen II. Das Finale ist für 21 Uhr vorgesehen.

Am Samstag im Hauptturnier wird das A-Juniorenturnier mit der JSG Drolshagen/Olpe/Rhode, JSG RHID-F und LOK stattfinden.

Vorrunde, Samstag

14.30 Uhr LOK - FC Olpe 2019

14.42 Uhr Rhode/Biggetal - Dahl/Fr.

15.54 Uhr TSC Olpe 09 - Rüblinghausen

15.06 Uhr SpVg Olpe- LOK

15.54 Uhr FC Olpe 2019 - SV Dahl/Fr.

16.06 Uhr Rhode/Biggetal - TSC Olpe 09

16.18 Uhr Rüblinghausen - SpVg Olpe

16.30 Uhr LOK - SV Dahl/Fr.

17.18 Uhr FC Olpe 2019 - TSC Olpe 09

17.30 Uhr Rhode/Biggetal- Rüblinghausen

17.45 Uhr SpVg Olpe - SV Dahl/Fr.

17.54 Uhr FC Olpe 2019 - Rhode/Biggetal

18.06 Uhr LOK - Rüblinghausen





Vorrunde, Sonntag

14.30 Uhr SV Dahl/Fr. TSC Olpe 09

14.42 Uhr Rhode/Biggetal - SpVg Olpe

14.54 Uhr TSC Olpe 09 - LOK

15.06 Uhr Rüblinghausen - Dahl/Fr.

15.18 Uhr SpVg Olpe - FC Olpe 2019

15.30 Uhr Rhode/Biggetal -LOK

15.35 Uhr TSC Olpe 09 - SpVg Olpe

15.54 Uhr Rüblinghausen - FC Olpe 2019

Halbfinale

16.25 Uhr Vorrundenzweiter - Vorrundendritter

16.40 Uhr Vorrundenerster - Vorrundenvierter

17.10 Uhr Neun-Meter-Schießen um Platz 3

17.25 Uhr Finale.