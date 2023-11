Handball Dem TV Olpe fehlt der komplette Rückraum in Warstein

Olpe/Drolshagen Lediglich die beiden Handball-Landesligisten TV Olpe und TuS 09 Drolshagen sind am Wochenende im Einsatz.

Lediglich die beiden Handball-Landesligisten TV Olpe und TuS 09 Drolshagen sind am Wochenende im Einsatz. Die Männer des TV Olpe reisen zum Aufsteiger VTS Warstein, und die Handballerinnen des TuS 09 Drolshagen zur HSG Lüdenscheid. Landesligaabsteiger SG Attendorn/Ennest hat am Wochenende spielfrei.

HSG Lüdenscheid – TuS 09 Drolshagen (Samstag, 13.45 Uhr). Der verlustpunktfreie Aufsteiger aus dem Droshagener Land hat sicherlich die Favoritenrolle inne. Das Ziel der Rosestädter, die mit viel Selbstbewusstsein und einer absoluten Fitness anreisen, ist die Tabellenführung auszubauen.

Lüdenscheid ist über die Relegation in diese Liga aufgestiegen. Trotz der Ausfälle von Torhüterin Katrin van Oepen (Schwangerschaft) sowie Rückraumspielerin Lorena Lange (Kreuzbandriss) ist mit der HSG-Sieben zu rechnen, sie kommt, genau wi der TuS 09 Drolshagen, über eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der aktuelle Tabellenplatz täuscht über das wahre Leistungsvermögen. „Wir werden gegen eine kompromisslose Lüdenscheider Hintermannschaft unsere Schnelligkeit ausspielen“, so die Forderung des Drolshagener Trainer Dr. Christian Ohm, „die Mannschaft muss verstehen, dass Abwehr mit harter und intensiver Arbeit verbunden ist. Das Südwestfalenderby in Lüdenscheid wird beweisen ob wir den nächsten Schritt der Entwicklung gehen können.“

Wende zum Besseren?

VTS Warstein – TV Olpe (Samstag, 18 Uhr). Für den Aufsteiger VTS Warstein weht ein harter Wind in der neuen Landesligasaison. Die Hausherren haben im gesamten Meisterschaftverlauf erst zwei Spiele (HSV Herbede 34:18 und SG Menden Sauerland Wölfe II 33:12) gewinnen können. Ansonsten waren es immer enge Begenungen ohne den erwarteten Lohn. Das Team steckt aktuell im Abstiegskampf.

Mit Verbandsligaabsteiger TV Olpe kommt eine Mannschaft, die sich im personellen Umbruch befindet. Junge ehrgeizige Talente mit erfahrenen Kräften bilden die Mixtur der Kreisstädter. Die Schützlinge des Trainer-Duos Frieder und Johannes Krause hatten zwar einen guten Start hingelegt, doch in den letzten zwei Heimspielen gegen den Spitzenreiter HSG Herdecke/Ende und gegen Westfalia Halingen ging den Kreisstädtern die Puste aus. Es wird auf jeden Fall eine Wende zum besseren angestrebt.

Bei der Reise nach Warstein muss der TV Olpe auf den kompletten Rückraum verzichten. Frieder Krause und Johannes Krause sind verletzt, Henrik Ohm ist krank. „Wir haben keine Alternativen im Rückraum, aber es muss schon alles passen und funktionieren“, fasste TVO-Coach Johannes Krause die aktuelle Situation zusammen. „Auf Grund der personellen Lage gehe man ohne Druck in diese Begegnung, zumal auch noch ohne Harz gespielt wird. Deshalb sind die Hausherren, die als heimstark gelten, auch der Favorit in diesem Spiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe