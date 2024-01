„Das Rahrbachtal hat sich zu einer Einheit entwickelt“

Rahrbach Rahrbachtal-Orte demonstrieren Einigkeit und Zukunftsorientierung bei Treffen in der „taverne 1313“

Am Donnerstagabend versammelten sich in der „taverne 1313“ in Rahrbach die Ortsvorsteher der drei Gemeinden des Rahrbachtals - Christian Jung (Rahrbach-Kruberg), Holger Ochsenfeld (Welschen Ennest) und Thomas Weidebach (Benolpe) - zu einem bedeutsamen Treffen mit Vereinsvorsitzenden und engagierten Bürgern der Region.





Die Veranstaltung, die in einem hybriden Format abgehalten wurde, erfreute sich einer außergewöhnlich hohen Beteiligung. „Wir verzeichnen eine Steigerung der Teilnehmerzahl um 50 Prozent im Vergleich zum vorherigen Treffen, wobei das Online-Angebot mit einem Anteil von 20 Prozent beitrug“, teilte ein sichtlich erfreuter Christian Jung mit.





Die Ortsvorsteher betonten das effektive und vertrauensvolle Miteinander in der Region. „Unsere Zusammenarbeit erreicht ein bisher unerreichtes Niveau“, erklärte Christian Jung, der Gastgeber der rotierenden Veranstaltung. Thomas Weidebach stimmte zu und hob den Musikverein Rahrbach hervor, der eine Schlüsselrolle bei zahlreichen Veranstaltungen in Benolpe spielte, insbesondere beim Volkstrauertag, der seit 2023 vom Musikverein im gesamten Tal mitgestaltet wird. Felix Färber, Vorsitzender des Musikvereins, würdigte die gegenseitige Wertschätzung: „Wir spielen gerne in Benolpe. Für uns sind alle Orte und Vereine gleich.“

Im Rahmen des Treffens wurden auch zukünftige Projekte und Initiativen diskutiert. Ein Hauptanliegen war die Stärkung des Rahrbachtals. Einigkeit herrschte über die gemeinsame Teilnahme der Ehrenamtler des Tals am „zweiten Jahresempfang für das Ehrenamt“ am 15. März in Brachthausen, einschließlich der Organisation eines gemeinsamen Busses.

Unser Dorf hat Zukunft: Gemeinsamer Auftritt nicht möglich

Eine interessante Fragestellung war, ob sich das Rahrbachtal als Ganzes beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bewerben könnte. David Oberste-Dommes, Vorsitzender des Dorfvereins Rahrbach 1313, unterstützt diese Idee: „Das Rahrbachtal hat sich in den letzten Jahren zu einer Einheit entwickelt. Das ist ein klares Zeichen für die Zukunft.“ Christian Jung äußerte sich ebenfalls positiv, wies jedoch darauf hin, dass eine gemeinsame Bewerbung derzeit nicht möglich sei. Die Ortsvorsteher planen, diese Möglichkeit weiter zu erforschen und einen neuen Ansatz für eine gemeinsame oder zumindest symbolische Teilnahme zu finden.

In den nächsten Monaten ist die Errichtung von Aussichts- und Ruhebänken im gesamten Rahrbachtal geplant, einschließlich Instandhaltung, Neuanschaffung und Digitalisierung mit Matrixcodes. Diese werden auf der Website rahrbachtal.de zusammen mit Rettungspunkten an den Bänken verzeichnet sein. „Das verbessert die Orientierung und kann lebensrettend sein“, so Jung. Auch die Installation digitaler Ortsschilder in allen Gemeinden ist geplant.

Ein Vorschlag von Holger Ochsenfeld, Treffpunkte mit Unterständen für Jugendliche zu schaffen, wurde vorerst zurückgestellt, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.

Das nächste Treffen ist für den 14. November 2024 angesetzt und kann unter http://www.rahrbachtal.de/kalender.html eingesehen werden.

