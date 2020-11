Corona stoppt die SG Wenden: Was fehlt, sind die Ziele

Wenden. Südsauerlandlauf in Wenden? Abgesagt. Wegen Corona. Und dann kippen auch noch die Westfälischen Crossmeisterschaften in Breckerfeld.

„Man muss sich doch immer wieder neue Ziele setzen, aber es sind keine da“, kommt auch bei Egon Bröcher, Trainer der SG Wenden, so etwas wie Frust auf.

„Dass möglicherweise auch die Hallen-DM ausfällt? Damit kann ich mich abfinden,“ fügt er hinzu. Wenngleich im Februar Christl Dörschel (W40) mit Bronze über 3000 Meter nach Hause kam, und auch Ruben Niemann (M35) über 800 Meter auf einem respektablen 7. Platz landete.

Vielmehr sorgt sich Bröcher um die Aktivitäten im Freien. „Ich hoffe auf Wettkämpfe ab Januar zumindest in abgespeckter Form auf der Straße. Sollte das nicht möglich sein, würde es uns schon sehr treffen.“ Und dann wären da ja noch die deutschen Crossmeisterschaften. Anfang März, kurz vor der Pandemie, überraschten die Silber-Männer Simon Huckestein, Jonas Hoffmann und Frederik Wehner. Noch viel überraschender dann die Vizemeisterschaft für Johanna Pulte (U18). Zum ersten Mal konnte sie auf nationaler Ebene auf sich aufmerksam machen.

Trainingslager kommt gut an

Aber nach diesen Titelkämpfen im „Matsch von Sindelfingen“ lief nichts mehr. Doch dann die befreiende Nachricht: die Deutschen Meisterschaften der Jugend konnte schließlich in Heilbronn durchgeführt werden. Johanna Pulte krönte in der U18 die arg gebeutelte Saison mit Gold. Europaweit nimmt sie in ihrer Altersklasse Platz 5 ein. „Das darf nicht überbewertet werden“, wiegelt Egon Bröcher ab, „da ist in vielen Ländern nicht viel gelaufen, mit Ausnahme von Norwegen. Doch das ist ein anderes Kapitel.“

Keine Wettkämpfe, keine Ziele, kein Training? In den Herbstferien waren gerade einige Athleten und Athleteninnen im Trainingslager bei Cuxhaven. „Drei Einheiten standen an jedem Tag auf dem Programm. Am Morgen Lauf, mittags Radfahren und am Nachmittag Aquajogging“, berichtete Bröcher, „das kam richtig gut an.“

Weniger gut an kommt jetzt der erneute Lockdown. Schließung aller öffentlichen Trainingsstätten. Die SG Wenden mit dem Schwerpunkt „Lauf“ muss den gerade seit dem Spätsommer wieder angelaufenen Übungsbetrieb der Jüngsten vorübergehend einstellen. Der Landestrainer für Mittel- und Langstrecke und sein umfangreicher Trainerstab hoffen natürlich, dass alle wiederkommen. Aber wann? „Wir stellen uns alle die Frage, wohin die Reise geht.“