Corona kostet CP-Nationalspieler aus dem Kreis die EM-Quali

Elspe/Heggen. In Elspe wollten sie sich auf das Qualifikationsturnier in Barcelona vorbereiten. Beiden Vorhaben macht Corona ein Strich durch die Rechnung.

Es war alles angerichtet für das dritte Trainingslager der CP-Fußball-Nationalmannschaft vom 20. bis 22. März im Elsper Wiesengrund.

Alle Mahlzeiten waren organisiert, die Unterkunft gebucht. Doch schon zu diesem Zeitpunkt waberte ein ungutes Gefühl über der Szenerie. Ob das alles wirklich über die Bühne geht? In der Bundesliga gab es schon die ersten Geisterspiele. Das Corona-Virus klopfte heftig am Tor zum Kreis Olpe und die ersten geplanten Veranstaltungen für das kommende Wochenende,waren bereits abgesagt worden.

Die dunklen Vorahnungen wurden zwei Tage später leider bittere Wahrheit: Das Fußballcamp wurde abgesagt. Ein Tag später wurde dann die komplette Saison 2019/20 zunächst unter-, später bekanntlich abgebrochen. „Die ganzen Stunden kann man gar nicht zählen. Es waren unendlich viele. Wir haben viel Zeit im Organisationsteams rund um Clemens Bäcker, Christian „Fritze“ Schneider, Robin und mir verbracht“, winkte Organisator Michael Meyer auf die Frage ab, wie viele Stunden Arbeit „für die Katz“ waren.

2019 noch bei der WM gespielt

Am meisten von der Absage betroffen waren Michael Meyers Sohn Robin und Simon Kümhof, die beide in der CP-Nationalmannschaft spielen. Simon Kümhof erinnert sich: „Die Enttäuschung war natürlich bei allen Beteiligten sehr groß. Gerade, wenn das Trainingslager fast vor deiner eignen Haustür ist und das Organisationsteam aus Elspe alles wieder optimal vorbereitet hatte. Wir hatten uns schon gefreut, alle wiederzusehen. Für unseren Trainer Conny Frank Fritsch, der an diesem Wochenende seine Abschlussprüfung zum Fußballehrer mit uns absolvieren sollte, kam die Corona-Pandemie natürlich zur Unzeit. Am Ende lässt sich sagen, dass es die richtige Entscheidung war, das Trainingslager abzusagen, aber es bleibt ein bitterer Beigeschmack.“

Das Trainingscamp diente zur Vorbereitung für das EM-Qualifikationsturnier vom 17. Juni bis 2. Juli in Barcelona. Es sollte das zweite große Turnier in Folge in Spanien sein. 2019 wurden Robin Meyer und Torwart Simon Kümhof mit dem CP-Nationalmannschaft Zehnter bei der WM in Sevilla. Das Ergebnis ist bekannt: Auch dieses Turnier in der katalanischen Hauptstadt fiel dem Corona-Virus zum Opfer. „Es war abzusehen. Das wäre natürlich das Highlight des Jahres gewesen. Und wenn sowas abgesagt wird, ist es schon hart für unser Fußballer-Herz. Jeder hat sich bei der Abreise aus Sevilla auf das nächste Abenteuer mit der Mannschaft gefreut. Aber wer konnte ahnen, dass so ein Virus die Welt so lahm legt“, ärgert sich Robin Meyer.

Ob die ausgefallenen Veranstaltungen nachgeholt werden und wie es mit der CP-Nationalmannschaft überhaupt weiter geht, das steht noch in den Sternen. Robin Meyer: „Corona hat den ganzen Spielbetrieb auf Eis gelegt. Anfangs waren mal Gespräche, die Termine alle im Laufe dieses oder des kommenden Jahres nachzuholen, doch dies ist erstmal nicht in Planung. Ich denke, solange uns Corona weiter beschäftigt, wird daran erstmal nicht zu denken sein, da wir auch viele Risikopatienten in der Mannschaft haben. Wegen der Risikopatienten hatte Trainer Conny Fritsch auch kein Trainingslager im August/Oktober geplant.“

Soziale Kontakte fehlen

Nicht nur im Rahmen der CP-Nationalmannschaft wurden die beiden 20-Jährigen Kicker vom Corona-Virus und dem ersten Lockdown im März kalt erwischt. „Selbst mit den Kollegen konnte man sich nicht mehr treffen. Dies ist natürlich nicht leicht für alle Beteiligten. Aber alternativ gab es ja beispielsweise Skype, wo man sich dann online treffen kann. Das haben wir auch das ein oder andere Mal gemacht und uns untereinander ausgetauscht und natürlich auch ein Bierchen zusammen getrunken“, berichtet Robin Meyer.

Und Simon Kümhof erzählt: „Es war eine sehr komische und unsichere Zeit, da man nicht wusste, wie man mit der Situation umgehen sollte. Das öffentliche Leben lag brach und plötzlich stand man nicht mehr drei Mal in Woche auf den Sportplätzen dieser Welt. Allerdings leben wir ja zum Glück in einem medial sehr fortgeschrittenen Zeitalter. So konnten wir über Skype oder Houseparty kommunizieren.“

xxxx

Und natürlich galt es, für einen möglichen Neustart parat zu stehen. „Ich habe mich zusammen mit meinem Bruder Moritz, der bei der SG Finnentrop/Bamenohl in der Oberliga spielt, fit gehalten. Er hat das Programm seines Trainers Ralf Behle durchgezogen. Und ich dann auch, soweit mir das möglich war“, lacht Simon Kümhof. Bei Robin Meyer war es ähnlich: „Wir vom SSV Elspe haben von unserm Trainer die Anweisung bekommen, zweimal die Woche circa acht Kilometer zu laufen und ihm die getrackte Strecke zukommen zu lassen. Von der CP-Nationalmannschaft haben wir auch zum Teil eine Aufgabe bekommen, das aufzunehmen und zu verschicken. Das wurde dann auf Facebook oder Instagram hochgeladen. Die ersten Spiele unter Corona-Bedingungen waren anfangs komisch, aber man gewöhnte sich dran.“

Doch jetzt der nächste Schock: Der zweite Lockdown. Schon wieder rollt kein Ball. Robin Meyer sieht das mit einem zwiespältigen Gefühl: „Die Lage ist ähnlich wie beim ersten Lockdown. Aber ich bin der Meinung, dass sich das Corona-Virus bisher eher weniger beim Fußball ausgebreitet hat. Klar, die ein oder andere Mannschaft war in Quarantäne, aber die meisten haben sich, so denke ich, woanders angesteckt. Letztendlich können wir Fußballer das verkraften. Für andere Bereiche, z. B. die Gastronomie, ist das natürlich viel schlimmer. Die kämpfen schließlich nun ums nackte Überleben.“

Lockdown-Auswirkungen sind enorm

Simon Kümhof ist gleicher Meinung: „Ich denke, dass es die richtige Entscheidung ist. Dennoch glaube ich nicht, dass man sich auf dem Platz ansteckt. Ich glaube, hier sind eher die Kabinen das Problem, obwohl die Vereine sehr viel investiert haben, um die Hygienekonzepte zu entwickeln und durchzuführen.“

Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns auf den Fußball seien schon enorm. „Der Lockdown hat schon größer Auswirkungen, da den Vereinen Eintrittsgelder fehlen. Auch für uns Spieler ist dies alles andere als schön. Ein Beispiel: Man steigt in die Oberliga auf und kann es nicht richtig genießen. So etwas ist dann schon sehr bitter“, sagt Simon Kümhof. Dass die Saison wie geplant über die Bühne geht, glaubt Simon Kümhof sowieso nicht: „Nein, die Saison wird nicht regulär zu Ende gespielt, auch wenn das schön wäre Aber man sollte realistisch bleiben. Persönlich gehe ich davon aus, dass nur die Hinrunde gespielt wird. Ich glaube eher, dass die Hinrunde gespielt wird, damit man die Saison werten kann.“

Bei Robin Meyer glüht dabei noch ein Fünkchen Hoffnung mehr: „Ich glaube, es ist schwer abzusehen, ob die Saison zu Ende gespielt wird. Wir hoffen es. Fußball ist ja erstmal für dieses Jahr vorbei und alles andere wird sich Anfang 2021 ergeben.“