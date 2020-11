Corona kommt zur Unzeit: FC Finnentrop hofft auf neuen Kunstrasen

Finnentrop. Der FC Finnentrop hofft auf einen neuen Kunstrasen. Der Belag in der Brachthäuser Arena am Schulzentrum ist 16 Jahre alt.

In derart schlechten Zeiten wie jetzt ein solches Projekt zu stemmen, erscheint schon wagemutig. Die Rede ist von einem 250.000-Euro-Vorhaben. Dem widerspricht Engelbert Schulte, 1. Vorsitzender des Vereins, nicht. Aber er sagt auch: „Es gibt die Notwendigkeit. Unabhängig von den Rahmenbedingungen, unabhängig von Corona“. Natürlich sei das jetzt eine Geschichte zur Unzeit, die Pandemie sei der Sache alles andere als dienlich.

Stichwort Notwendigkeit. Der in die Jahre gekommene Platz wird stark frequentiert. „Von morgens bis abends, hätte ich fast gesagt“, so Engelbert Schulte. 15 Fußballmannschaften des FC Finnentrop nutzen ihn zum Trainings- und Spielbetrieb. Hinzu kommt vormittags die schulische Nutzung, vornehmlich durch die Gesamtschule Finnentrop. Engelbert Schulte: „Der Platz ist schon mehrfach repariert worden, da spricht man auch schnell mal von ein paar Tausend Euro. Irgendwann machen diese Reparaturen auch rein wirtschaftlich schon keinen Sinn mehr“.

Deshalb ist der Austausch des Belages jetzt das Ziel des FCF. Engelbert Schulte: „Man kann über alle infrastrukturellen Maßnahme diskutieren, aber die Sportstätte ist für den Sportler nun einmal das A und O. Der Schwimmer kann ohne Wasser nichts machen. Wo sollen wir spielen, wenn unser Kunstrasenplatz nicht mehr bespielbar ist?“ Mittel- und langfristig sei das auch eine existenzielle Frage. Erst recht, wenn die Bespielbarkeit an sich in Frage steht.

In der Warteschleife

Aktuell befinde sich der FC Finnentrop bei der Aktion „Moderne Sportstätte 2022“ in der Warteschleife, informierte Engelbert Schulte. Zuletzt kamen immer wieder positive Bescheide von der Staatskanzlei, so waren jüngst drei Vereine aus der Gemeinde Wenden bedacht worden, mit fünfstelligen Beträgen unterschiedlicher Höhe.

Da erhofft sich der FC Finnentrop sicherlich mehr oder? Engelbert Schulte bejaht dies. „Man muss Geduld haben. Aber wir haben das sowieso erst für 2021 in die Planung genommen“. Und: Der Schwerpunkt liege bei „Moderne Sportstätte 2022“ eher bei infrastrukturellen Maßnahmen, wie Vereinsgebäude, es sind allerdings auch schon Zuschüsse für Kunstrasen-Maßnahmen gewährt worden.

Auf der Jahreshauptversammlung kürzlich hatte der Vorstand des FC Finnentrop ein Konzept präsentiert. Es handele sich aber nicht um zugesagte, sondern um „erhoffte Gelder“, betont Engelbert Schulte, „konkret sind dies 50 Prozent Förderung vom Land“. Dann habe die Gemeinde Finnentrop „je nach Bescheid und Beschlusslage, was die Landesförderung angeht, die Förderung von 25 Prozent in Aussicht gestellt“. Trotzdem steht dem Verein ein ganzer Batzen an Eigenleistung ins Haus. Was hilft’s? „Wir können über die schönsten Klubhäuser oder über die schönsten Tribünen sprechen. Für der Sportbetrieb ist ist nun mal die Sportstätte das Wichtigste, daran geht kein Weg vorbei“, sagt Engelbert Schulte, „wir sind hier in Finnentrop im Schulzentrum schon ein Fixpunkt. Wir haben sehr viele Jugendmannschaften, beschäftigen sehr viele Kinder. Das hat auch eine soziale Komponente, das ist auch gelebte Sozialarbeit“.