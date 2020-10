Christopher Hennes: „Die Nacht nach dem Spiel war sehr kurz“

Damit feierte die SG nicht nur ihren ersten Sieg in der Oberliga überhaupt, sondern konnte damit auch die Abstiegsplätze verlassen. Wir sprachen mit SG-Innenverteidiger Christopher Hennes über das Spiel, die Saison und vieles mehr.

Herr Hennes, können Sie das, was da am Sonntag geschehen ist mit ein paar Tagen Abstand begreifen?

Christopher Hennes: Wir haben schon einige spektakuläre Spiele in der H&R Arena bestritten, aber das gegen Paderborn 2 war mit Sicherheit das kurioseste Spiel der Vereinsgeschichte. Die Nacht nach dem Spiel war sehr kurz, weil man einige Schlüsselszenen im Kopf hat und diese oft durchgeht. Spätestens am nächsten Morgen konnte man durch die hohe Präsenz in der Presse realisieren, was wir als Mannschaft geschafft haben.

Wäre der Sieg auch ohne die drei Platzverweise für Paderborn möglich gewesen?

Unser Trainer Ralf Behle hat es nach dem Spiel auf den Punkt gebracht. Ohne die Platzverweise wäre an diesem Tag absolut nichts zu holen gewesen. Paderborn hat uns auch in Unterzahl noch dominiert, war immer gefährlich und hatte eine sehr starke Spielanlage.

Wann haben Sie gemerkt: Hoppla, da geht noch was und wie war das Gefühl, als Ihr Bruder Phillip in der 96. Minute das 5:4 erzielte?

Die Schlüsselszene war der verschossene Elfmeter und die darauffolgende dritte Rote Karte für Paderborn. Da wusste ich, wenn wir jetzt den Anschlusstreffer machen, dann ist noch einiges möglich. Als Phillip dann den Siegtreffer in der 96. Minute gemacht hat, sind alle Dämme gebrochen.

Sie waren in den letzten Spielen so nah dran, alle gingen alle sehr knapp aus. Jetzt haben Sie endlich den ersten Sieg in der Oberliga und der Sprung weg von einem Abstiegsplatz geschafft...

Wir wissen das richtig einzuordnen. Ich denke, es zeichnet uns als Mannschaft aus, dass wir nie am Boden liegen bleiben, egal wie aussichtslos die Lage ist.

Am Sonntag geht es zum Siebzehnten SV Schermbeck. Da ist doch Nachlegen angesagt, oder?

Wir sind nicht in der Position, einen Gegner in der Liga zu unterschätzen. Der Tabellenplatz sagt wenig über die Qualität des Gegners in dieser Liga aus. Im Vorfeld an die Partie gegen Paderborn wurde schon von einem Kellerduell gesprochen. Die Qualität des Gegners war dennoch enorm. Dementsprechend gilt es, dass wir, egal welcher Gegner kommt, alles reinwerfen müssen. Nur dann haben wir in dieser starken Liga eine Chance.

Was ist der Unterschied von der Oberliga zur Westfalenliga?

Der ist in vielen Bereichen enorm. Uns hat immer unser Pressing und frühe Balleroberungen in der Hälfte des Gegners ausgezeichnet. Das hat in der Westfalenliga super geklappt. In der Oberliga geht es aber gerade in den Zweikämpfen und von der Geschwindigkeit und Handlungsschnelligkeit anders zur Sache. Sind wir einen Schritt zu spät, kann das sofort bestraft werden. Man merkt, dass die Spieler alle top ausgebildet worden sind. Die sind alle sehr clever.

Jetzt sind sieben von 42 geplanten Spieltagen absolviert. Dazu kommen diverse Pokalspiele. Glauben Sie, dass zu stemmen ist oder befürchten Sie einen Saisonabbruch?

Ich hoffe natürlich, dass die Saison ganz normal zu Ende gespielt werden kann, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in der kalten Jahreszeit entwickelt.

Hätten Sie eine andere Lösung favorisiert?

Ich persönlich hätte es schade gefunden, wenn die Liga aufgeteilt worden wäre. Gerade in der Oberliga gibt es sehr interessante Auswärtsspiele, die es bei einer Aufteilung der Liga dann nicht gegeben hätte. Davon abgesehen spielt man doch Fußball, um sich in Spielen mit Gegnern zu messen.

Hatten Sie Befürchtungen, dass die vergangene Saison annulliert, Sie nicht aufsteigen würden und all’ der Aufwand für die Katz war?

Die Befürchtungen waren natürlich da und es wäre extrem bitter für uns gewesen. Wer weiß ob wir nochmals so eine Saison gespielt hätten. Umso schöner war es dann, als wir Gewissheit hatten. Dennoch hätten wir diesen Erfolg natürlich gerne zu 100 Prozent sportlich eingefahren.

Wie viele Stunden Freizeit haben Sie in den vergangenen Wochen dem Fußball „geopfert“ und wie kriegen Sie das – gerade die langen Fahrten in der Woche mit Ihrem Beruf in Einklang?

Es sind schon einige Stunden drauf gegangen, aber dafür betreiben wir diesen Aufwand gerne. Was gibt es Schöneres als donnerstags abends in der Lohrheide in Wattenscheid zu spielen. Wir wissen auch alle, dass der Beruf im Vordergrund steht. Bisher hat es aber ganz gut geklappt, dass man entweder Urlaub oder Überstunden nehmen konnte an den jeweiligen Spieltagen.

Sie sind Verteidiger, Ihr Bruder Phillip Torjäger der SG. Ärgert Sie manchmal, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung mehr im Mittelpunkt steht als Sie, beziehungsweise die Verteidiger generell?

Nein, das ist kein Problem für mich. Ich denke da spreche ich für alle unsere Verteidiger. Wir sind froh, wenn unsere Stürmer positiv in den Schlagzeilen stehen. Dann haben auch wir einen guten Job gemacht.

Wieso sind Sie eigentlich Verteidiger und Ihr Bruder Phillip Stürmer geworden?

Ich war jahrelang zentraler Mittelfeldspieler. Da sich unsere Spielanlage aber in den vergangenen Jahren geändert hat und mehr Wert auf einen spielerischen Aufbau von hinten raus gelegt wird, kamen Mike Schrage und Frank Rottstock in unserer ersten Westfalenliga-Saison auf die Idee, mich in der Innenverteidigung auszuprobieren. Das hat ganz gut geklappt, sodass ich dort geblieben bin. Phillip war schon immer ein Vollblutstürmer. Das hat er, denke ich, von unserem Vater.

Ihr Bruder Phillip hat den Elfmeter zum 2:4 gegen Paderborn verwandelt. Normalerweise sind Sie Elferschütze Nummer eins. Zu dem Zeitpunkt waren Sie schon ausgewechselt worden. Gibt es nun Streit im Hause Hennes, wer den nächsten Elfmeter schießen darf?

Nein das wird nicht der Fall sein. Phillip weiß, dass ich den vergangenen Jahren einen guten Job vom Elfmeterpunkt gemacht habe. Dementsprechend werde ich die Elfmeter, sofern ich auf dem Platz stehe, weiterhin schießen.

Was war für Sie das bisher schönste und welches das negativste Erlebnis in Ihrer Karriere?

Die schönsten Erlebnisse waren mit Sicherheit die Aufstiege von der Landesliga bis hin zur Oberliga. Aber auch das Westfalenpokalspiel in der A-Jugend gegen Borussia Dortmund 2012 war für mich als Schalke-Fan ein absolutes Highlight. Das negativste Erlebnis war sicherlich der Abstieg in die Landesliga 2016.

Wie endet am Sonntag das Spiel in Schermbeck wo landet Finnentrop/Bamenohl am Saisonende?

Ich denke, auch am Sonntag wird es wieder ein sehr schwieriges Spiel. Wir kommen mit Rückenwind und wollen die nächsten drei Punkte. Ich tippe auf einen 3:1-Auswärtssieg in Schermbeck. Wir werden am Ende der Saison auf einem Nichtabstiegsplatz stehen.