Christina Graf und ihre starke Fußball-Weltmeisterschaft

Christina Graf ist bei den größten Fußball-Ereignissen 2022 im Einsatz: In England und in Katar

Lennestadt. Was ist der Unterschied zwischen Christina Graf und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft?

Antwort: Beide sind nach der Vorrunde der Fußball-WM aus Katar zurückgekehrt. Nur war das im Falle der ARD-Reporterin lange vorher abgesprochen. Für die frühe Heimreise der DFB-Elf gilt das eher nicht.

Im Gegensatz zu den Fußballern hat die aus Heinsberg stammende Journalistin dann auch durchweg gute Kritiken für ihre Arbeit bekommen. „Das freut mich“, antwortete sie, verriet aber, dass sie die positive Resonanz dort am Golf zunächst nicht vernommen hat: „Zugegebenermaßen habe ich sämtliche Kanäle weitestgehend ausgemacht. Nur den Telefonanruf von meinem Chef habe ich zugelassen.“ Die indiskrete Frage, ob der Chef sie gelobt hat, umschreibt Christina Graf elegant: „Ich bin mit seiner Kritik auf jeden Fall klar gekommen.“

Zwei Welten

Umstritten sei diese Weltmeisterschaft, heißt es. Für Christina Graf kamen, was das anbetraf, schon zu Anfang zwei Welten zusammen. Das merkte sie bereits beim Abflug aus Frankfurt. „Da stiegen etliche Südamerikaner zu, die Frankfurt als Drehkreuz gewählt hatten“, berichtete sie, „die hat die Diskussion, die wir hier in Deutschland führen, überhaupt nicht interessiert. Die haben sich total auf diese Weltmeisterschaft gefreut: Da geht’s um Fußball, da geht’s um Freude, da geht’s um das Zusammensein.“

Die Deutschen hätten schon den „intensivsten Umgang“ mit dieser politischen Thematik an den Tag gelegt. „es gibt natürlich auch Länder wie die Niederlande, oder Belgien oder die Engländer, die sich ebenfalls damit auseinandergesetzt haben. Es ist schon eine sehr westeuropäische Diskussion.“ Ein Gegenbeispiel seien die Pressekonferenzen mit Kroatien gewesen, mit denen sie viel zu tun hatte. Christina Graf: „Da interessierte das niemanden.“

Was sie dann doch überrascht hat: Die Niederländer, die ja ein sehr offenes, tolerantes und menschenfreundliches Land sind, dessen Trainer Louis van Gaal habe sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass es ausschließlich um Fußball gehe und habe dann auch politische Fragen gar nicht mehr beantwortet. Die Oranje hatten zuvor einmal mit Gastarbeitern gekickt, danach war das Thema vorbei.

Anders bei den Deutschen. Christina Graf: „Da war das bei den Pressekonferenzen ein Thema. Andere Mannschaften und andere Länder haben das eher weggeschoben.“ Was nun richtig oder falsch ist, sei immer schwierig zu sagen, weiß Christina Graf nur zu genau. Das sei selbst in ein- und derselben Mannschaft kontrovers gehandhabt worden. „Ein Teil der Mannschaft wollte diese Armbinde nicht tragen, ein anderer Teil doch. Wenn das allerdings ein Grund ist, sportlich nicht erfolgreich zu sein, dann habe ich schon Fragen und Zweifel.“ Die Geste mit der Hand vor dem Mund fand die TV-Journalistin in Ordnung. „Gut, dass die deutsche Mannschaft etwas getan hat im Gegensatz zu anderen Ländern.“

Christina Graf hat viel erlebt, sie kann daher vergleichen, zum Beispiel Katar mit England, wo sie im Sommer die Fußball-Europameisterschaft übertragen hat. „Das Arbeiten in Doha war anders, weil man hier praktisch nicht reisen musste wie in England. In Katar sind die Stadien sehr zentral, kein Vergleich mit den Metern, die man in England gemacht hat. Von daher war das ein sehr angenehmes Arbeiten. So sehr man auch Kritik übt und das sicherlich auch in vielen Dingen zu Recht, rein arbeitstechnisch war es top organisiert.“

Ein Winterkind

Ebenso habe sie frei arbeiten können. „Das lag auch daran, dass ich nicht mit dem Kamera-Team draußen war und etwas drehen oder jemanden etwas fragen möchte, was vielleicht nicht erlaubt war.“ Da sei es anderen Kollegen anders ergangen. Ihr selber sei Derartiges nicht passiert, „ich habe mit Katarern gesprochen und bin auch angesprochen worden. Aber ich bin nie eingeschränkt worden.“

Nach der Wüste nun die Kälte im Sauerland. Kein Problem. „Ich bin ein absolutes Winterkind, ich freue mich über jeden Schnee“, verriet Christina Graf, „von daher bin ich froh, dass ich die Zeit vor Weihnachten hier genießen kann.“

Nach einem Jahr mit so vielen Höhepunkten und Reisen sei sie nun dankbar für die Zeit, die Ruhe, die sie jetzt hat. Ein Jahr, das aber noch nicht zu Ende ist, denn über Silvester wird sie zum Frauen-Skispringen nach Slowenien reisen.

Und 2023? „Da ist die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland“, blickte sie voraus, „aber dazu kann ich heute noch nicht viel sagen, ob ich da vor Ort bin, ob und was wir da übertragen. Aber das ist natürlich der Wunsch für 2023.“