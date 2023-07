Christian Günther mit Einstand beim FC Kirchhundem zufrieden

Kreis Olpe. Serkenrode/Fretter dreht Spiel gegen B-Ligist FC Kirchhundem in der Schlussphase, Schulz’ erstes Tor für SF Siegen.

Landesliga-Aufsteiger SV Ottfingen hat ein Testspiel beim Fußball-Oberligisten SF Siegen mit 1:5 verloren. Dabei führte Ottfingen zur Pause durch ein Tor des Ex-Siegeners Mathias Hartwig sogar mit 1:0. Aber nach der Pause drehten die zwei Klassen höher spielenden Gastgeber auf. In der 67. Minute gelang dem Ex-Lennestädter Marvin Schulz mit dem 5:1 sein erstes Tor für die Sportfreunde. Der Sportliche Leiter des SV Ottfingen nahm die Niederlage mit Humor: „Die erste Halbzeit haben wir gewonnen“, schmunzelte Uwe Kipping.

Das nächste Spiel bestreitet der SV Ottfingen am heutigen Samstag um 14 Uhr beim Westfalenligisten TuS Erndtebrück.

Drolshagen gewinnt 5:0

Fußball-Landesligist SC Drolshagen gab sich am Mittwoch beim Kreisliga-Vizemeister SG Kirchveischede/Bonzel keine Blöße und setzte sich klar mit 5:0 durch. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Patrik Flender auf der Hofwiese in Kirchveischede erzielten Marcel Laube, (3.), Philipp Glasbrenner (16.), Christopher Koch (41.) und zwei Mal Christian Rieder (65. und 75. Minute).

Bezirksligist SC LWL 05 machte es zweistellig gegen Kreisliga A-Aufsteiger FC Finnentrop. Mit 11:1 behielt die Mannschaft von Trainer Bayram Celik die Oberhand. die Torfolge: 1:0 Dennis Buseniús (23.), 2:0 Marlon Klein (37.), 2:1 Ali Sikalwi (40.), 3:1 und 4:1 Luca Uwe Herrmann (41. und 44. Minute), 5:1 und 6:1 Sebastian Arens (52. und 53. Minute), 7:1 Louis Stracke (55.), 8:1 Michel Aspelmeyer (62.), 9:1 Luca Uwe Herrmann (65.), 10:1 Marlon Klein (66.) und 11:1 Michael Aspelmeyer (88.).

Torwart verhindert höheren Sieg

LWL-Ligarivale FC Altenhof machte es wesentlich knapper. Der Vorjahresdritte der Bezirksliga 5 gewann am Winterhagen mit 2:0 gegen Germania Salchendorf II. Die Tore für die Brado-Elf erzielten Jannik Schneider (70.) und Marlon Ezekwe (81.).

Altenhofs Trainer Bike Brado war mit dem Spiel seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Es war ein Test gegen einen guten A-Kreisligisten, der wie erwartet sehr tief stand und auf Konter gelauert hat. Salchendorf II hatte eine Spielweise, die uns auch oft gegen Mannschaften in der Meisterschaft begegnet.“

Er habe viel ausprobiert und getestet. Mit dem Test sei er absolut zufrieden. Brado: „Der Ball lief gut und wir hätten das Ergebnis eigentlich höher gestalten müssen. Salchendorf hatte aber einen sehr guten Torwart aus der ersten Mannschaft dabei, der eine höhere Niederlage seiner Elf vereitelt hat.“

Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter kam in Serkenrode zu einem 3:1-Sieg über B-Ligist FC Kirchhundem. Dabei brachte Kirchhundems neuer Spielertrainer Christian Günther die Gäste gegen seinen Ex-Klub in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Aber Felix Schmidt-Holthöfer (72.), Adrian Berkowitz (90.+2) und Moritz Heimes (90.+4) drehten den Spieß in einer spannenden und spektakulären Schlussphase zu Gunsten der Gastgeber um.

„Von unserer Seite war es ein sehr gutes Spiel. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und uns gute Chancen heraus gearbeitet. Marco Holterhoff und ich waren für das erste Spiel sehr zufrieden“, resümierte Christian Günther seinen Einstand beim FC Kirchhundem.

Der SV Rothemühle II unterlag dem SV Setzen II mit 2:4. Die Tore für den Meister der Kreisliga C2 und Aufsteiger zur Kreisliga B erzielten Tom Benfer zum 1:2 (19.) und Alexander Buchinski zum 2:3 in der 84. Minute,

