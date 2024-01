Carmen Otto Fünfte bei Euroloppet Europameisterschaften

Carmen Otto aus Lennestadt erreichte in Ramsau am Dachstein den fünften Platz bei den Euroloppet Europameisterschaften in der Altersklasse über 42 Kilometer Freistil.

Die Wettbewerbe gingen über zehn 10 und 42 Kilometer Freistil und klassisch mit internationaler Beteiligung. Bei Kaiserwetter kämpfte das hochkarätig besetzte Starterfeld um den Europameistertitel gesamt und in den einzelnen Altersklassen.

So ging es jeweils bei den Startschüssen im Weltmeisterschafts-Langlaufstadion auch sofort zur Sache, wo gerade auf der anspruchsvollen Marathondistanz ungefähr 700 Höhenmetern zu bewältigen waren.

Der erste Tag stand dann im Zeichen der Freien Technik, bei der Carmen Otto auf ihrer Lieblingsdistanz der 42 Kilometer an den Start ging. Kurz nach dem Start wurde sie in einen Sturz vorauslaufender Starter verwickelt, durch den sie gleich am Anfang fast bis ans Ende des Feldes zurückgeworfen wurde und musste sich wieder, gerade in den Anstiegen, nach vorne kämpfen. Das Tempo der Erst- und Zweitplatzierten konnten die drei folgenden Damen zwar nicht mitgehen, Carmen Otto lieferte sich aber einen spannenden Kampf in ihrer Altersklasse mit einer Österreicherin und einer Starterin aus den Niederlanden um Platz drei.

Am Ende trennten die drei nur Sekunden im Ziel, leider zum Nachteil von Carmen Otto, die aber trotz der verständlichen kleinen Enttäuschung super zufrieden war. So konnte sie am folgenden Tag relativ entspannt auf die 42 Kilometer klassich gehen und erreichte dort auch noch einmal einen sechsten Platz in ihrer Altersklasse

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe