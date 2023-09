BW Hülschotten strahlender Sieger vor FC Langenei/Kickenbach

Am Brunnen vor dem "Hotel zur Post" in Attendorn stellen sich zum Gruppenfoto, unten von links: Björn Häußler (BW Hülschotten) und Christoph Schmidt (Volksbank), oben von links: Marion Schneider (Volksbank), Martin Tigges und Hannah Wächter (beide TV Langenei-Kickenbach), Florian Strautz (KV Neu-Listernohl), Frank Segref (Volksbank) und Frank Burghaus (KV Neu-Listernohl).

Kreis Olpe/Attendorn. Volksbank Sauerland zeichnet ehrenamtliches Engagement der Sportvereine mit dem „Stern des Sports“ aus.

Zum fünften Mal hat die Volksbank Sauerland im Kreis Olpe die „Sterne des Sports“ verliehen und mit dieser Auszeichnung das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine gewürdigt. Im Rahmen einer Feierstunde im Hotel zur Post in Attendorn überreichte Regionalmarktleiter Christoph Schmidt die Sterne des Sports in Bronze an Blau-Weiß Hülschotten, den Turnverein Langenei-Kickenbach und den Karnevalsverein Neu-Listernohl.

„Sportvereine sind für unsere Gesellschaft sehr wichtig und unverzichtbar. Sie führen Menschen zusammen“, betonte Christoph Schmidt und machte es bei der Preisverleihung dann spannend. Eine dreiköpfige Jury der Volksbank Sauerland hatte sich die zehn Bewerbungen aus dem Kreis Olpe angesehen. Insgesamt hatten sich aus dem Verbreitungsgebiet der Volksbank Sauerland 40 Sportvereine beworben, die meisten aus dem Hochsauerland. Dort hat der alle zwei Jahre durchgeführte Wettbewerb auch eine längere Tradition.

Dass auch ein Karnevalsverein bei den „Sternen des Sports“ mithalten kann, haben die Karnevalsfreunde aus Neu-Listernohl mit dem Projekt „Gesundheitsförderung und Sport in freier Natur“ bewiesen. Im Mai hatte der Verein um Präsident Florian Strautz den nach der Kölner Kultband Bläck Fööss benannten Barfußpfad eingeweiht.

„Das war eine Marketingaktion für unseren Verein und hat einen Mehrwert für die ganze Region“, freut sich Vizepräsident und amtierender Karnevalsprinz Frank Burghaus über die gute Resonanz. Schon viele Besucher und Urlauber haben den Weg in den sogenannten Narrenwald gefunden. „So bleibt man in aller Munde“, hat sich für Präsident Strautz das zum Großteil durch das Programm „Moderne Sportstätten“ geförderte 60.000 Euro-Projekt gelohnt. Dafür erhielt der Karnevalsverein, der eine große Tanzsportabteilung unterhält und Mitglied im Stadt- und Landessportbund ist, als Drittplatzierter der „Sterne des Sports“ im Kreis Olpe von der Volksbank Sauerland einen Geldpreis von 1000 Euro.

FC Langenei/Kickenbach Zweiter

Auf dem zweiten Platz landete der TV Langenei-Kickenbach, der sich über 1500 Euro freuen konnte. „Unsere Kinder hatten keinen Lockdown“, berichtete Schriftführer Martin Tigges von zahlreichen Aktionen des Turnvereins, um gerade die jüngsten Mitglieder während der Corona-Pandemie in Bewegung zu halten. Zudem kümmert sich der Verein um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Auf das „bunte Kindervölkchen“ in den Reihen seines Klubs ist Tigges richtig stolz. Aber auch im Bereich Seniorensport ist der TV Langenei-Kickenbach sehr aktiv. So erzählte Schriftführer Martin Tigges von einer zugezogenen 75-Jährigen, die in den Turnverein eingetreten ist. Im Leistungssport sind die Lennestädter vor allem durch ihre Geräteturnen-Landesligamannschaft bekannt. Regelmäßig werden zudem Bundesligawettkämpfe organisiert.

Spätestens nach der Verleihung des zweiten Platzes wusste Björn Häußler, dass sein SV Blau-Weiß Hülschotten den 1. Platz und damit einen Geldprämie in Höhe von 2.000 Euro sicher hatte. „Damit habe ich nicht gerechnet“, bedankte sich der 1. Vorsitzende „im Namen des ganzen Dorfes“ für die Auszeichnung. Der Sportverein aus dem 300-Seelen-Ort an der Grenze zum Märkischen Kreis hat es geschafft, dass fast alle Einwohner Mitglied sind. Dabei war Blau-Weiß im Jahr 2014 an einem Tiefpunkt anlangt und musste seine Seniorenmannschaft abmelden. Die Fußballer spielen längst wieder in der Kreisliga C. In der Zwischenzeit hatte der Verein auf Breiten- und Rehasport gesetzt, was sich auszahlen sollte. Das i-Tüpfelchen auf die positive Entwicklung der letzten Jahre war die Einweihung des Sport- und Bürgerparks auf dem ehemaligen Bolzplatz vor wenigen Wochen. „Das wird sehr gut angenommen“, freut sich Vorsitzender Häußler. Jetzt will der Verein „den nächsten Schritt tun“ und seine zum Teil selbst ausgebildeten Übungsleiter mit iPads und Laptops ausstatten.

