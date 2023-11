Borussia Dortmund und Schalke treffen sich in Rüblinghausen

Rüblinghausen Eher selten lädt der VfR Rüblinghausen zum Pressegespräch ein, doch große Ereignisse wie dieses werfen ihre Schatten weit voraus.

Und derart Großes hat es lange nicht gegeben im Fußballkreis Olpe. Und nun ist es perfekt: Die Traditionsmannschaften des FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geben dem 115-jährigen Bestehen des VfR Rüblinghausen am 13. Juli 2024 eine ganz besondere Note. Jede für sich hatte schon Auftritte im Kreis Olpe. Doch beide Traditionsmabnnschaften gleichzeitig noch nie in unserem Kreis ihre Aufwartung gegeben.

Es geht dieses Mal nicht um Punkte oder Pokale. Nein es soll bei allem Wettkampfgedanke der Spaß und der Fairplay-Gedanke im Vordergrund stehen. Die passende Moderation übernimmt Fußball-Kultlegende Ulli Potofski. Er wird sicherlich viele Anekdoten aus der Vergangenheit zum Besten geben.

Ulli Potofski moderiert

Das Spiel, so die ersten Reaktionen aus dem VfR-Umfeld, trifft Generationen übergreifend auf ein reges Interesse, es soll ein unvergessliches Fußballerlebnis für jung und alt werden.

Vorverkaufsstellen An den Vorverkaufsstellen (Olpe Aktiv, Intersport Heller + Köster, Gaststätte Samos, Ristorante L‘Isoletta, Berghang Café, Friseur Dittmann, Tigges + Zepke) und beim VfR können ab sofort Tickets erworben werden. Zusätzlich ist auf der Homepage des VfR (www.vfr1909-Rüblinghausen.de) ein Online-Reservierungslink freigeschaltet.

Der Zeitpunkt ist gut gewählt worden. Der Ligabetrieb ist Mitte Juli längst beendet. Zudem eignet sich eine Eintrittskarte für dieses einmalige Ereignis auch gut, um es unter den Weihnachtsbaum zu legen. „Bei der hohen überregionalen Nachfrage sollte man nicht so lange warten“, bekräftigte Patrick Berg, Geschäftsführer des VfR. Es wird eine Pressekonferenz geben und Ulli Potofski moderiert dieses Event. Auf dem Platz können Gespräche mit den Spieler geführt werden, es werden selbstverständlich auch Autogramme und Selfies gegeben.

Heute sieht man bei den Spielen des VfR Rüblinghausen die Nachwuchsspieler in Trikots von Schalke 04 oder Borussia Dortmund. Thomas Meurer, 2. Vorsitzender des VfR Rüblinghausen

„Es sind noch viele Fußballfans im Sauerland und dem angrenzenden Südwestfalen, die sich noch an die Spiele zwischen Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 aus den Sechzigerjahren erinnern an diese Derbys in Dortmund oder wo ein gewisser Jens Lehmann in der Nachspielzeit dem BVB den sicher geglaubten Sieg raubte“, erklärte Thomas Meurer, „heute sieht man bei den Spielen des VfR Rüblinghausen die Nachwuchsspieler in Trikots von Schalke 04 oder Borussia Dortmund.“

Acht Jahre Zusammenarbeit

Seit acht Jahren arbeitet der Vorstand des VfR Rüblinghausen vertrauensvoll mit der Veltins-Brauerei einem Hauptsponsoren des FC Schalke 04 zusammen. Der Sponsor hatte von Beginn an Gas gegeben. „Einmal im Jahr treffen wir uns zum Austausch mit unserem Partner“, gab Patrick Berg im Gespräch mit dieser Zeitung zu verstehen, „hier haben wir immer nach neuen Ideen gesucht. Nach neuen Impulsen für eine besondere Veranstaltung. Das Ergebnis des Strategiegespräches war dieses Spiel. Auf das sind wir besonders stolz.“

Patrick Berg hatte dann die Kontakte mit der Schalker Legende Olaf Thon aufgenommen und zielführende Gespräche gesucht. Thomas Meurer, der zweite Vorsitzende des VfR, beackerte die andere Schiene und konnte mit Günter Kutowski abschließende Gespräche führen.

Alles problemlos. Bei der Terminsuche wurde man sich schnell einig. Eine Woche vor dem Olper Schützenfest dem 13. Juli 2024 zu der besten Bundesligazeit 15.30 Uhr wird der Ball am Birkendrust rollen.

Erfahrung mit Großereignissen

Der Verein muss diese Herkulesaufgabe stemmen. Und er wird es. „Wir haben mit solchen Herausforderungen schon unsere guten Erfahrungen gemacht“, verwies Thomas Meurer auf das Kreispokalfinale gegen die SpVg Olpe 2017 vor 1000 Zuschauern. Meurer: Außerdem haben wir uns im Hochsauerland kundig gemacht, wo solche Spiele in der Vergangenheit schon stattgefunden haben.“

Der VfR hat einen starken Vorstand mit einer guten Planung, den vielen ehrenamtlichen Helfern im Hintergrund und der Manpower. Meurer: Daher wird uns nicht bange.“ Die Logistik muss stimmen, ein Sicherheitskonzept gibt es auch. „Wir sind im engen Austausch mit der Stadt und dem Kreis Olpe“, erklärte Patrick Berg, „wir werden eine Einbahnstraße nach Absprache mit den entsprechenden Instanzen einrichten. Es müssen Stellplätze für die Feuerwehr und den Rettungsdienst vorhanden sein.“

Der Schlusspunkt kam von Sven König, dem Verkaufsleiter vom Partner Veltins: „Beim VfR Rüblinghausen finden wir ein starkes Engegament mit viel Begeisterung im Jugendbereich. Dies ist nicht in vielen Klubs vorhanden. Alleine deshalb lohnt sich unsere Partnerschaft. Ein wahres Pfund.“

Es gibt vier unterschiedliche Kategorien bei den Ticketpreisen. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Eintritt zu bezahlen, bis einschließlich 14 Jahren kostet es 9 Euro, ab 15 Jahre 12 Euro. Die vierte Kategorie ist für VIP vorgesehen: 65 Euro für reservierte Plätze mit Catering, Meet and Greet.

