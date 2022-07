Bivolaku: Für Rahrbachtal ist einstelliger Platz realistisch

Rahrbachtal. Aufsteiger SV Rahrbachtal will sich in der Kreisliga A zunächst akklimatisieren.

Am 5. Mai, war es soweit. Nach nach einem 2:1-Sieg über den VSV Wenden II war der Wiederaufstieg des SV Rahrbachtal in die Fußball-Kreisliga A nach fünf Jahren perfekt.

Groß war der Jubel über bei Spielern und Fans des SV Rahrbachtal, dass es mit dem Aufstieg nach mehreren vergeblichen Anläufen - auch wegen Corona - endlich geklappt hatte. Und sofort wurden auch Planungen die die kommende Kreisliga A-Saison forciert. Zwei externe Neuzugänge konnten gewonnen werden. Dabei gelang den Verantwortlichen des SVR um den Vorsitzenden Ralf Ochsenfeld und dem Sportlichen Leiter Benedikt Nathe auf der Torwartposition ein echter Coup. Vom Oberligisten SF Siegen kommt Oliver Schnitzler, der insgesamt 33 Länderspiele in verschiedenen U-Mannschaften des DFB bestritt. Im Jahr 2014 wurde Schnitzler - unter anderem mit Joshua Kimmich von Bayern München - U19-Europameister. Außerdem wechselt Tolga Ünver vom C-Kreisligisten SG Saalhausen/Oberhundem ins Rahrbachtal.

Philipp Scheppe und Moritz Färber sind zurück

Venhar Bivolaku freut sich über seine beiden neuen Spieler: „Oliver Schnitzler hat sich bisher super integriert. Man hat schon in den ersten Spielen sehen können, was für ein wichtiger Faktor er jetzt schon in unserem Spiel ist und sein wird.“

Tolga Ünver sei nach nach seinem Kreuzbandriss in der letzten Saison noch nicht soweit. „Wir werden ihn, wenn er bereit ist, langsam in das tägliche Training einbinden und wieder fit machen. Die Neuzugänge samt A-Jugendspieler haben sich bisher alle super eingebunden. Die zwei Noch-A-Junioren, Leon König und Marc Schleime, haben bei mir bisher auch einen guten Eindruck hinterlassen“, berichtet Venhar Bivolaku.

Darüber hinaus kehren mit den Angreifern Philipp Scheppe (Kreuzbandriss) und Moritz Färber (3,5 Monate in der Schweiz) zwei wichtige Spieler zurück. Venhar Bivolaku freut das sehr: „Moritz Färber ist nach seiner „Auszeit“ in der Schweiz wieder voll dabei. Philipp Scheppe trainiert nach einem Muskelfaserriss wieder mit, wird aber noch ein paar Trainingseinheiten brauchen, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Beide sind sehr wichtige Spieler und können Schlüsselfaktoren im Saisonverlauf sein.“

In den vergangenen neun Tagen hat der SV Rahrbachtal sieben Trainingseinheiten absolviert. Darunter waren zwei Testspiele gegen Landesliga-Aufsteiger SV Schmallenberg/Fredeburg und Bezirksligist FC Altenhof, die beide verloren wurden.

Musikanten fehlen in Testspielen

Für Venhar Bivolaku ist das kein Beinbruch, sondern verständlich: „Die Vorbereitung verläuft bisher nicht ganz optimal. Wir haben halt einige Leute, die im Musikverein tätig sind. Das überschneidet sich oft mit dem Fußball, gerade zu den Schützenfestzeiten. Nichtsdestotrotz können wir bis auf die Ergebnisse der Freundschaftsspiele zufrieden sein, wobei das für uns zweitrangig ist. So wie die meisten Mannschaften testen wir viel aus, Aber es fehlen leider, wie schon erwähnt, teilweise wichtige Spieler, die wir dann in der Menge, gerade gegen höherklassige Gegner, nicht kompensieren können.“

Am kommenden Sonntag, den 24. Juli, steht ein ganz besonderes Spiel für den SV Rahrbachtal an. Um 14 ist Anstoß gegen den Westfalenligisten FC Lennestadt. Es ist das erste Spiel auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Rahrbachtal.

In Sachen Saisonziel hält der ehemalige Westfalenligaspieler des FC Lennestadt den Ball flach: „Wir wollen uns zunächst in der Liga akklimatisieren. Wenn alle gesund und fit bleiben, ist ein einstelliger Tabellenplatz realistisch. Wir lassen alles auf uns zukommen und werden bereit sein, um jeden Punkt zu kämpfen. Für mich ist die SG Finnentrop/Bamenohl II wieder der Favorit für den Aufstieg.“

