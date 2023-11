Bittere Pille für den FC Altenhof

Justin Groos vom FC Altenhof (rechts) hat sich im Training in dieser Woche die Achillessehne gerissen.

Altenhof Der FC Altenhof, Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga 5, muss monatelang auf seinen Offensivspieler Justin Groos verzichten.

Für das Derby gegen den VSV Wenden am Sonntag, 14.30 Uhr, hat sich Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen etwas Besonderes einfallen lassen. Im Vorfeld wurden bereits Lose von den Jugendlichen im Dorf verteilt. Zum ersten Mal gibt es mit einer Automobilausstellung des Autohauses Hunold eine große Auslosung mit vielen attraktiven Preisen. Der gesamte Erlös wird der Jugendabteilung zugute kommen. Die Lose werden in der Halbzeit des Bezirksligaspieles gezogen. „Ich wollte der Nachwuchsabteilung einfach etwas Gutes tun und da bot sich das Kreisderby gegen den VSV Wenden als eine gute Möglichkeit an“, betonte Christian Hunold, Geschäftsführer des Autohauses.

Fußball-Bezirksliga 5 Rüblinghausen - Wenden Niederschelden – Hilchenbach Altenhof - Mudersbach/Brachbach Kierspe – Rothemühle alle 14.30 Uhr Freudenberg – SC LWL (alle 15 Uhr) Plettenberg - Rahrbachtal Freier Grund – Hünsborn (15.15) Weißtal – Türk Attendorn (15.30)

Beim VfR Rüblinghausen wurde immer der Blick auf die Nachwuchsabteilung gelegt. In der heutigen Zeit eine zukunftsweisende Einstellung. sind mit vielen Partner breit aufgestellt. Als einen „weiteren Mosaikstein im Konzept der Nachwuchsabteilung“, sieht Thomas Meurer, der 2. Vorsitzende des VfR Rüblinghausen, die Aktion.

Nicht nur bei der Auslosung, erst recht sportlich ist zwischen Rüblinghausen und Wenden für Spannung gesorgt. Selbstverständlich steht der Fußball an diesem Tag am Birkendrust im Mittelpunkt. Aktuell sind beide Teams Tabellennachbarn. Aber es gab bisher nur drei Pflichtspiele. Keines konnte der VSV Wenden für sich entscheiden. „Ein Prestige-Duell ganz klar. Der VSV Wenden ist zwar nicht gut in die Meisterschaft gestartet, aber zeigt nun deutlich eine positive Tendenz“, weiß der Rüblinghauser Trainer Sebastian Wasem, „er hat eine Mannschaft mit einer hohen Qualität wie zum Beispiel Andre Schilamow, ein torgefährlicher Offensivspieler, oder auch Kapitän David Jäger. Es waren hart umkämpfte Spiele.“

Es ist in der Hinrunde das letzte Heimspiel des VfR Rüblinghausen. Anschließend geht es im alten Jahr noch in zwei Kreisduelle: Zum Landesligaabsteiger RW Hünsborn und zum Abschluss noch zum SC LWL 05. Der Rüblinghauser Coach baut auf eine eingespielte Mannschaft. Zwar stehen Maik Arens und David Berg nicht zur Verfügung, dennoch sei der Kader trotz der beiden Ausfälle „stark genug“, so Wasem.

Wiedersehen mit Ehemaligen

Am Sonntag kommt es zu einem Wiedersehen mit Dominic Kruse, der bis 2022 noch am Schönauer Nocken spielte und dann beim VfR Rüblinghausen eine neue sportliche Herausforderung suchte. Der andere Ex-Wendener ist Maik Arens, der ist verletzt und drückt seinen Mitspielern die Daumen, während Dominic Kruse auf dem Platz steht. Beide haben alle Jugendmannschaften des VSV Wenden durchlaufen. Nun stehen sie auf der anderen Seite.

Grundsätzlich möchten wir bis zur Winterpause kein Spiel mehr verlieren. Kemal Topal, Sportlicher Leiter des VSV Wenden

Mit viel Selbstbewusstsein gehen die Schützlinge des Wendener Trainer Marco Carbotta in dieses Kreisderby. Der VSV Wenden befindet sich seit dem 2:0 Auswärtssieg beim Tabellenzweiten FC Altenhof im Aufwind. „Es wird für uns eine ganz enge Partie, ein sogenanntes Fifty-Fifty Spiel“, befindet Kemal Topal, der Sportliche Leiter des VSV Wenden, „grundsätzlich ist der VfR Rüblinghausen eine spielstarke und eingespielte Truppe, dennoch möchten wir bis zur Winterpause kein Spiel mehr verlieren. Der Schwung aus den letzten Spielen soll uns dabei helfen“. Es werden Michel Schöler und Koray Dalman fehlen.

Weiter in Schlagdistanz zum Spitzenreiter TSV Weißtal will der Tabellenzweite FC Altenhof bleiben. Mit der SG Mudersbach/Brachbach taucht die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison auf. Ein Team, das von der mannschaftlichen Geschlossenheit lebt.

Überraschungsteam am Winterhagen

Durch die Rückkehr des langjährigen Spielführers Marcel Farnschläder hat das Team in der Offensive weitere Optionen. Die Mannschaft aus dem Kreis Altenkirchen wurde vor Beginn als Abstiegskandidat gehandelt und hat aktuell mit dem vierten Tabellenplatz mehr als selbst erhofft. „Unsere Zielsetzung ist klar. Ein Heimsieg ist Pflicht“, fordert FCA-Coach Mike Brado. Christian Faust ist fraglich. Ganz bitter: Justin Groos (26) wird mit einem Achillessehnenriss, den er sich im Training zugezogen hat, wohl monatelang ausfallen. Brado: „Dennoch ist unser Kader qualitativ gut und ausglichen genug, um diese Ausfälle zu verkraften.“

