Bittere 0:6 Heimniederlage für SpVg Olpe gegen Soest

Wie in dieser Szene Fabian Schulte (vorne links) laufen die Olper Spieler den Gästen aus Soest meist hinterher.

Olpe. Fußball-Landesligist bekommt halbes Dutzend Tore vom Tabellenführer eingeschenkt.

Einen rabenschwarzen Tag erlebte die SpVg Olpe beim Gastspiel von Tabellenführer SV Westfalia Soest am Kreuzberg. Wie im Hinspiel waren die zuletzt so erfolgreichen Kreisstädter chancenlos und kassierten erneut eine bittere 0:6 (0:3)-Niederlage. „Wir hatten keine Chance“, sprach SpVg-Trainer Mounir Saida nach der Partie auf dem Kunstrasenplatz von einem „Klassenunterschied“. Von der ersten Minute war der Spitzenreiter in allen Belangen überlegen. „Wir sind nur Spalier gestanden und haben es Soest zu einfach gemacht“, konnte Saida mit der Vorstellung seiner Elf überhaupt nicht zufrieden sein.

Die auch in dieser Höhe verdiente Niederlage war aber nicht die einzige schlechte Nachricht für die Spielvereinigung. Nach Raphael Schwarzer und Sandro Steglich verlässt im Sommer auch Jan Germann den Traditionsverein und wechselt zum Westfalenligisten RSV Meinerzhagen. „Das ist schon bitter“, kommentierte der Sportliche Leiter Björn Schneider den Verlust des Trios.

Zu allem Überfluss verletzten sich beim Heimdebakel gegen Soest auch noch Steffen Scheppe und Nicolas Buchen. Scheppe musste kurz nach dem Wiederanpfiff mit muskulären Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden, Buchen verdrehte sich das Knie. Bereits in der 34. Minute wurde Abwehrspieler Christian Griffel aus dem Spiel genommen, allerdings nicht aus Verletzungsgründen.

Zu diesem Zeitpunkt führte die Mannschaft des zukünftigen Finnentrop/Bamenohler Trainers Ibou Mbaye bereits mit 3:0. In punkto Aggressivität, Entschlossenheit, Körperlichkeit und Emotionalität war der Spitzenreiter dem Gegner turmhoch überlegen. Vor den Augen eines immer zufriedener werdenden 1. Vorsitzenden Ingo Schaffranka sorgten Simon Kötter (5.), Christoph Rüther (17.) und Kapitän Eckhard Geisthövel (32.) schnell für klare Verhältnisse. Vor dem 2:0 konnte Torhüter Christoph Sauermann den Ball auf dem nassen und seifigen Kunstrasen nur nach vorne abwehren. Beim 3:0 von Geisthövel, der wenig später angeschlagen ausgewechselt werden musste, rauschte das Leder an Freund und Feind vorbei ins Tornetz.

Mit seinem 33. Saisontreffer erhöhte Torjäger Mario Jurss nach dem Seitenwechsel auf 4:0 (55.). Danach schalteten die Gäste einen Gang zurück, der Sieg geriet aber nie in Gefahr. Ganz im Gegenteil: Mit seinem zweiten Treffer zum 5:0 (70.) schraubte Rüther sein Torkonto auf 25. Den Schlusspunkt setzte vor offiziell 90 Zuschauern, die meisten davon unter der regensicheren Tribüne, der eingewechselte Leo Tülpanov in der 83. Minute.

„Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir konnten nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen und hatten keinen richtigen Zugriff“, fasste SpVg-Trainer Mounir Saida die aus Sicht der Platzherren enttäuschende Begegnung gegen den Tabellenführer Soest zusammen.

Damit beendete Westfalia Soest die Olper Erfolgsserie der letzten Wochen und setzte nach dem 2:2 zuhause gegen Aufsteiger SV Schmallenberg/Fredeburg im Aufstiegskampf eine eindrucksvolle Duftmarke. Weil Verfolger BSV Menden nicht lockerlässt, bleibt es beim Fünf-Punkte-Polster für die Mbaye-Elf. Für die SpVg geht es nächste Woche an den Löffelberg, wo RW Hünsborn um den Klassenerhalt kämpft.

