Bigge Open des TV Rosenthal: Nicht nur die Aktiven schwitzen

Rosenthal. 94 Teilnehmer, spannende Spiele, wechselhaftes Wetter und ein Vereinsleben der Extraklasse. Wo?

Bei den 6. Bigge Open beim Tennisverein Rosenthal. Der Turnierleitung um Melanie Graf und Marco Schneider trieb das am ersten und letzten Turniertag teils wechselhafte Wetter das ein oder andere Mal den Schweiß auf die Stirn, als sie Spiel um Spiel verschieben mussten. Aber am Ende gelang es, und das zählt.

Aus den eigenen Reihen des ausrichtenden TV Rosenthal konnten sich einige Akteure in die Siegerlisten eintragen. An vorderster Front sei da Kassenwart Jörg Breuer genannt, der mit seinem stilistisch-schnörkellosen Stil im packenden Herren 50 Finale Michael Rothe aus Wahlbach den Zahn zog. Sven Tönjes bei den Herren, Marcel Tomczak bei den Herren 40, Kay und Birgit Naber im Mixed sind weitere Gewinner aus dem eigenen Verein.

Sowieso: Verein kommt von vereint. Und mit vereinten Kräften stemmten die Rosenthaler Tennisfreunde eine Turnierwoche, die, wie ein Teilnehmer bemerkte, geprägt war von einer vertraut-freundlich-familiären Atmosphäre, die die Turnierteilnehmer aus Brachbach, Wilgersdorf oder Altenseelbach mit offenen Armen willkommen hieß. Stichwort Brachbach: Lara-Jolie Schnorrenberg, mit gerade einmal 13 Jahren das Nesthäkchen des Turniers, sicherte sich den Titel in der Damenkonkurrenz und sammelte einige Sympathiepunkte durch ihr technisch starkes Spiel und ihr tadelloses Auftreten.

Spieler des Turniers war ganz sicher Tom Köhler vom VfL Kirchen. Der LK7-Verbandsligaakteur avancierte in der Herren 30- und Doppelkonkurrenz an der Seite von Nico Müller (LK 11) zum souveränen Sieger und ließ seinen Gegnern nur wenig Chancen.

Die Bigge Open sind ein Event, mit dem der TV Rosenthal den Tennissport, aber auch sich selbst und seine Mitglieder feiert. Sie sind die Basis dafür, dass der TV Rosenthal wächst und wächst und im kommenden Jahr mit neuen, ganzjährig bespielbaren Plätzen an den Start gehen wird.

Melli Graf und Marco Schneider jedenfalls stiegen am Finalsamstag nach Beendigung der letzten Spiele zufrieden in ihre Wagen nach einer anstrengenden Woche: „Wir sind happy, dass wir das Turnier erfolgreich über die Bühne bringen konnten. Mit den neuen Allwetterplätzen werden wir terminlich freier sein, was das Datum für die Bigge Open angeht. Diese Chance will und wird der TV Rosenthal im nächsten Jahr als Ausrichter nutzen. Auf ein Neues 2024!“ Ergebnisse:

Herren: 1. Sven Tönjes (TV Rosenthal), 2. Finn Elias Weber (TV Rosenthal).

Herren 30: 1. Tom Köhler (VfL Kirchen), 2. Philipp Stegmaier (TC Brachbach).

Herren 40: 1. Marcel Tomczak (TV Rosenthal), 2. Henning Schmidt (TV Rosenthal).

Herren 50: 1. Dr. Jörg Breuer (TV Rosenthal), 2. Michael Rothe (TC Wahlbach).

Damen: 1. Lara-Jolie Schnorrenberg (VfL Kirchen), 2. Kimberley Becker (Olper Tennisclub).

Herren Doppel 80 (beide Teilnehmer mindestens 80 Jahre alt zusammen): 1. Dirk Hilbig und Sebastian Kühlmann (TV Rosenthal), 2. Torsten Bock und Johannes Kebbekus (TV Rosenthal).

Herren Doppel: 1. Tom Köhler (VfL Kirchen) und Nico Müller (TV Altenseelbach), 2. Michael Mengel (Tennisclub Dynamit Nobel) und Thorsten Seiler (TV Altenseelbach).

Damen Doppel 80: Viviane Hähner und Larissa Ohm (TV Hoffnung Littfeld), 2. Diane Blach und Birgit Naber (TV Hoffnung Littfeld).

Damen Doppel: 1. Ina Orlicek und Paula Jagdfeld (TC Wilgersdorf), 2. Kimberley Becker (Olper Tennisclub) und Lara Rötz-Kemper (TV Rosenthal).

Mixed: 1. Kay und Birgit Naber (TV Rosenthal), 2. Florian und Lara-Jolie Schnorrenberg (TC Brachbach/VfL Kirchen)

