BG Olpe/Siegen wagt sich in die Höhle des Löwen

Olpe/Leopoldshöhe Die Regionalliga-Basketballer müssen sich am Samstagabend im Spiel beim BC Leopoldshöhe auf einen heißen Tanz gefasst machen.

Sie haben den Löwen in ihrem Logo, und sie werden kämpfen wie die Löwen. Wenn am frühen Samstagabend die Basketballer der BG Olpe/Siegen in der Höhle des Löwen antreten, müssen sich die Gäste beim BC Leopoldshöhe auf einen heißen Tanz gefasst machen. Der Vorletzte der 2. Regionalliga fuhr gerade erst am vergangenen Wochenende mit 81:63 gegen die Paderborn Baskets 2 seinen ersten Saisonsieg ein. Das motiviert.

BG-Coach Maximilian Steeb gibt die Richtung deutlich vor: „Wir wollen unseren Auswärtsfluch endlich beenden.“ Ein Fluch, für den das Spitzentrio Recklinghausen, Werne und Dortmund gesorgt hat. Umgekehrt sind die Black Flyz aus Südwestfalen zuhause noch ungeschlagen. Mit dieser ausgeglichenen Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen führen sie auf Platz fünf das Mittelfeld an. Mit einem Sieg im Lipper Land können sich die Steeb-Jungs viel Luft nach unten verschaffen – und sich zugleich etwas mehr nach oben orientieren.

Haris Zelejnovic immer wichtiger

„Wir können am Saisonende eine gute Platzierung erreichen. Ich bin sehr zuversichtlich, denn ich habe vollstes Vertrauen in dieses Team und weiß, wozu die Jungs in der Lage sind.“ Das sagt der jüngste Neuzugang zur BG, der 20-jährige Maschinenbaustudent Haris Zejnelovic, den Chefcoach Steeb zu Saisonbeginn nach Olpe holte. „Ich fühlte mich sehr geehrt, als Max mich anrief“, erinnert sich der ehemalige Spieler der NBBL einige Wochen zurück. „Der Coach und ich hatten in der letzten Saison sportlich keine einfache Zeit in Schwelm, obwohl wir wirklich alles rausgeholt hatten. Aber wir kennen uns nun schon ein paar Jahre und jeder weiß, was er am anderen hat.“

Das bestätigt der Coach Maximilian Steeb: „Haris durfte ich schon in Schwelm trainieren und der Kontakt ist nie abgerissen. Als wir dann hier Probleme auf der Fünf hatten, habe ich ihn einfach gefragt ob er nicht Bock auf das Projekt hat. Er kann uns unter den Körben auf jeden Fall weiterhelfen, muss sein Spiel aber gleichzeitig auch noch weiterentwickeln.“ Mit dem verletzungsbedingten Ausfall gleich zweier Center, Mika Knoll und Hüseyin Souleiman, wird der Einsatz von Haris Zelejnovic immer wichtiger. Der Riese mit 2,06 Meter hat zuletzt schon Topwerte beim Rebound wie auch vor allem bei Freiwürfen erreicht.

Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Damir Kasun. Der Führungsspieler von Olpe/Siegen schied in der Partie gegen Lüdenscheid frühzeitig aus, doch ein Einsatz in Leopoldshöhe ist nicht ausgeschlossen. „Ein Sieg ist Pflicht“, sagt Maximilian Steeb ganz deutlich, „wenn wir unser Potenzial voll abrufen können, sollte sich die lange Reise nach Ostwestfalen auch gelohnt haben.“ Und er wird nicht müde darauf hinzuweisen, den jüngsten Erfolg der Löwen als Warnung für die „Schwarzen Fliegen“ zu sehen.

TuS 09 spielt bereits am Freitag

Es ist ein Neustart für die Basketballerinnen des TuS 09 Drolshagen. Nachdem Trainer Serkan Memed seine Mannschaft aus der Landesliga zurückziehen musste, sorgt nun seine neuformierte Truppe in der Bezirksliga für einen gelungenen Einstand. Drei Spiele, drei Siege, besser geht’s nicht. Dem Auftakt gegen TSC Dortmund 2 (48:36) folgten auch gegen SG VFK Boele-Kabel 2 (61:43) und gegen GSV Fröndenberg (64:36) überzeugende Siege.

Dieselbe Bilanz wie Drolshagen weisen auch TVE Dortmund Barop 2 und ASC 09 Dortmund 3 auf – und genau diese ASC-Damen müssen am Freitagabend um 20.15 Uhr in der Sporthalle am Herrnscheid antreten. Verfolgerduell ist angesagt. Der aktuelle Kader von Serkan Memed: Lara Renner, Sophia Poggel, Verena Ohrndorf, Madeleine Huperz, Friederike Burgmann-Herzer, Carina Henkel, Joline Goebel, Annika Saure, Ariane Hilkenbach, Serkan, Almira Gümüskanat, Emely Anders.

