BG Olpe/Siegen hat einiges gutzumachen

Olpe Diesen Rückrundenauftakt hatten sich die Basketballer der BG Olpe/Siegen auch anders vorgestellt.

Dem knappen 74:76 in eigener Halle gegen die Zweite der Citybaskets aus Recklinghausen folgte die Klatsche bei BBA Hagen 2. Und jetzt kommt mit dem SVD 49 Dortmund die Nummer vier der 2. Regionalliga, sicher eine weitere hohe Hausnummer für die Truppe von Headcoach Maximilian Steeb. Beginn ist um 17 Uhr in der alten Rrealschulhalle.

„Wir haben natürlich einiges gutzumachen“, sagt Steeb und denkt damit nicht nur an das 51:72 in Dortmund, sondern insgesamt an den missglückten Start im neuen Jahr. Zunächst ist die Partie gegen die SG Telgte-Wolbeck Baskets wegen Schiedsrichtermangels verschoben worden – Neuansetzung noch nicht bekannt. Und dann setzte es die beiden Pleiten gegen Recklinghausen und BBA Hagen. Jetzt ist Wiedergutmachung angesagt.

„Dritte“ spielt vorher Wenn am Samstag in der alten Realschulhalle um 17 Uhr die Regionalliga-Partie angepfiffen wird, hat die Dritte der BG TVO/TV Jahn in der Bezirksliga bereits ihr Heimspiel gegen FC Finnentrop absolviert (Beginn 14.30 Uhr). Und Steeb hofft, wie immer, auf tatkräftige Unterstützung der Fans.

„Die 30-Punkte-Klatsche gegen Hagen müssen wir jetzt im Training aufarbeiten“, blickte Steeb schon kurz nach der Partie in Hagen nach vorne und hofft auf entsprechende Wirkung. Allerdings waren die Voraussetzungen im Training alles andere als optimal. „Mir standen am Mittwoch nur acht Spieler zur Verfügung, und von denen verletzte sich noch einer, ist halt nicht zu ändern.“

Steeb hat vor allem an der Defensive gearbeitet – bei 103 Punkten für den letzten Gegner kein Wunder. Aber Steeb sah auch Fortschritte, wenngleich ein echtes Trainingsspiel nicht möglich war. „Wenn die Jungs jedoch die Trainingsleistung am Samstag auf den Platz bringen, bin ich durchaus optimistisch, zumal außer dem dauerverletzten Thabiso alle Mann an Bord sein müssten.

Hatte Steeb im Hinspiel mit Haris Zejnelovic einen Neuzugang dabei, so wird an diesem Wochenende mit „Sascha“ Budiak ein ukrainischer Flüchtling voraussichtlich sein Heimdebüt geben können. „Sascha hat in der Ukraine in der zweiten Liga gespielt“, so Teammanager Daniel Baethcke, „hat aber zwei Jahre nicht mehr gespielt und braucht seine Zeit.“

Nach starkem Saisonstart – in sieben Spielen nur eine Niederlage – hat sich Dortmund mittlerweile aus dem Kreis der Titelkandidaten wohl verabschiedet. Vorausgesetzt, die Steeb-Jungs können das Nachholspiel gegen die SG Telgte-Wolbeck Baskets gewinnen, könnten sie mit einem Erfolg gegen Dortmund sogar mit dem Gegner gleichziehen. Wunschvorstellungen – doch die Regionalliga ist natürlich kein Wunschkonzert.

