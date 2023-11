BG Olpe/Siegen hat Achtelfinale vor Augen

Olpe Pokal zum Dritten? Genau. Die Basketballer der BG Olpe/Siegen stehen in der dritten Pokal-Runde des Westdeutschen Basketball-Verbandes.

Sie sind zum dritten Mal Gastgeber. Am Samstag erwarten sie um 17 Uhr in der alten Realschulhalle mit dem TuS Hilden 1896, auch kurz Hilden96ers, einen Gegner auf Augenhöhe. Und das heißt, dass zwei Mannschaften aus der 2. Regionalliga um den Einzug ins Achtelfinale des WBV kämpfen werden.

Hilden liegt in der Rheinland-Staffel ebenso im Mittelfeld wie der Gastgeber in der Westfalen-Staffel. Die Hilden96ers haben derzeit eine Bilanz von drei Siegen und fünf Niederlagen vorzuweisen, doch einem Fehlstart folgten drei Erfolge. Zuletzt allerdings mussten sie bei der abstiegsgefährdeten BG Kamp-Lintfort ein böses 66:94 kassieren. Diese Pokalrunde erreichten die Rheinländer durch ein 86:79 bei der DJK Südwest Köln. Ob sie von der makellosen Heimbilanz der Truppe von Cheftrainer Maximilian Steeb beeindruckt sind, bleibt abzuwarten.

Natürlich wollen die BG-Korbjäger nach dem 94:87 gegen die Baskets Lüdenscheid sowie dem 83:78 gegen die klassenhöheren TuS 59 HammStars den dritten Pokalerfolg landen. „Ob wir schon mal im Achtelfinale waren?“ fragt sich der langjährige Coach und heutige Teammanager Daniel Baethcke und überlegt: „Kann sein, aber so genau weiß ich es nicht.“ Muss schon lange zurückliegen, und so wird es mal wieder Zeit, an höhere Ziele zu denken. Baethcke weiß aber zumindest, dass Hilden einen sehr guten Amerikaner hat sowie starke Spieler, die auch schon in der 1. Regio spielten, im Kader haben.

Die prekäre Centerposition hat sich mittlerweile etwas entspannt, Hüseyin Souleiman ist seit Montag wieder im Training, auch Waldemar Gomer ist wieder dabei. Auf Thabiso Mkwanazi müssen die Black Flyz jedoch noch lange verzichten. Und Mika Knoll braucht noch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ebenso muss der Coach an diesem Wochenende auf Michael Bartylak verzichten.

Wann der Weltenbummler Marcel Weiß wieder aus Fernost zurückkehrt, ist ungewiss. Gewiss aber sollte dann sein, dass seine langwierige Handverletzung wieder auskuriert ist und er den Black Flyz wieder zur Verfügung steht. Insgesamt registriert das BG-Trainerteam Steeb/Klein, dass „die Stimmung immer besser“ wird. Auf denn – das Achtelfinale ist greifbar nah. Und die Unterstützung durch die große Fangemeinde steht außer Frage.

