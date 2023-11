Olpe Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr - und das 31:19 nach dem ersten Viertel verhieß nichts Gutes für die Gäste aus Lüdenscheid.

„Sieg ist Sieg, egal wie dreckig.“ Diese Aussage von Maximilian Steeb, Cheftrainer der BG Olpe/Siegen, nach dem letztlich sehr mühevollen 83:75 (52:39) gegen den Nachbarn von den Baskets Lüdenscheid, hatte für das erste Viertel keine Gültigkeit..

Ein paar Fehler zuviel

„Da hatten wir einen sehr schlechten Start“, monierte demzufolge Baskets-Coach Amir Hujic, „und wir haben dem Gegner zu viel freie Würfe zugelassen, die mit zahlreichen Dreiern bestraft wurden.“ Das nutzte allen voran Thabiso Mkwanazi mit zwei Distanztreffern aus, außerdem trafen von jenseits der Dreierlinie Kori Guest und Alexander Gerzen. Doch diesen Schwung konnten die Gastgeber nicht mitnehmen. Hujic: „Am Ende waren es ein paar Fehler zu viel, kleine Momente.

„Lüdenscheid hat uns sehr wehgetan“, empfand Maximilian Steeb den weiteren Verlauf der Partie und sah den entscheidenden Knackpunkt in der 13. Minute mit Verletzung von Damir Kasun, dessen Knie umgehend mit Eis behandelt wurde. An einen weiteren Einsatz war natürlich nicht zu denken. 46:24 lagen die Jungs von Bigge und Sieg vorne und waren nur scheinbar auf der sicheren Seite. „Das war ein Schock für uns, wir brauchten lange, um wieder ins Spiel zu kommen.“

Lüdenscheid hat uns sehr weh getan. Maximilian Steeb, Trainer der BG Olpe/Siegen

Nach dem Ausfall des bosnischen Führungsspielers kamen die Gastgeber nicht mehr so richtig zurück und mussten sich schneller Attacken der Gäste erwehren. Wir haben lange gebraucht, um uns wieder ranzukämpfen, so Steeb weiter und musste den Blick auch auf die Foulstatistik richten. Mitte des zweiten Viertels hatten Phillip Becker und Tomy Vicente bereits drei Fouls auf ihrem Konto – zwei Akteure, auf die Steeb nicht verzichten kann und will. Vor allem Semir Albinovic, mit Gardemaß von 2,01 Meter auch Topscorer der Gäste, hat laut Steeb „uns sehr wehgetan“. Albinovic machte es Mkanazi nach und erzielte gleich in der Anfangsphase zwei Dreier und war permanent ein Unruheherd, der die höchste Aufmerksamkeit der BG-Verteidigung erforderte.

BG Olpe/Siegen Statistik: Tomy Vicente (4), Phillip Becker (11), Thabiso Mkwanazi (13), Alexander Gerzen (11), Kori Guest (17), Haris Zejnelovic (, Michael Bartylak, Damir Kasun (5), Waldemar Gomer (2), Patrik Frackiewicz (5).

Der Headcoach der BG Olpe/Siegen weiß aber auch die Unterstützung der Fans mehr als nur zu schätzen. „Das war richtig gut. Danke.“ Vor allem war dies in der Endphase der Begegnung deutlich zu hören. Mit „Defense, Defense“ machten sich vor allem die jüngeren Fans bemerkbar, als die Steeb-Schützlinge in Schieflage zu geraten schienen.

Tolle Fan-Unterstützung

Getragen auch von den zahlreichen Trommeln der Kinder und Jugendlichen brachten sie den Gegner etwas aus dem Rhythmus. Die Uhr zeigte genau noch eine Minute an, drei Freiwürfe für Lüdenscheid – und da zeigte auch der überragende Albinovic von den Baskets Nerven: nur einer von drei war drin, was die Kids auf der Tribüne mit Genugtuung den Gegner akustisch spüren ließen.

Kommentare der BG-Korbjäger, die diesem Begriff eigentlich nur im ersten Viertel so richtig verdient hatten. Oldie Waldemar Gomer: „Wir wollen es einfach nicht einfach machen.“ Thabiso Mkwanazi, mit 13 Punkten zweitbester Scorer hinter Kori Guest (17): „Das ist alles nur Kopfsache.“ Und der verletzte Bosnier Damir Kasun: „Wir waren sehr nervös, aber Hauptsache Sieg.“ Und auf seine Verletzung bezogen: „Ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist.“ Ein kleines Trostpflaster hatte Edelfan Tom Kleine parat, der von einem bosnischen Lebensmittelhändler aus Attendorn einige Süßigkeiten an den Guard der BG Olpe/Siegen überreichte – und selbst seinen Besuch ankündigte.

