Andreas Schrage, neuer Trainer bei RW Hünsborn II, eröffnet gegen Germania Salchendorf die Saisin 2021/22 in der Fußball-Bezirksliga 5.

Fußball Bezirksliga: Derbys in Ottfingen und Rüblinghausen zum Start

Kreis Olpe. Der Spielplan der Fußball-Bezirksliga 5 ist raus.

Rot-Weiß Hünsborn II und Germania Salchendorf obliegt die Ehre, die Saison der Fußball Bezirksliga 5 am Sonntag, den 29. August zu eröffnen. Sie treten in der Weberhaus-Arena um 12.30 Uhr gegeneinander an.

Um 15 Uhr dann folgt für alle anderen Teams der Startschuss in die Saison. Mit zwei Kreisderbys. So trifft der VfR Rüblinghausen auf den SV Rothemühle, während der SV Ottfingen mit seinem neuen Trainer Marco Weller am „Siepen“ den SC LWL 05 empfängt.

Zu Hause beginnt auch der FC Altenhof, er hat in einem „Beinahe-Derby“ Fortuna Freudenberg zu Gast, während Rot-Weiß Lennestadt reisen muss. Die Mannschaft des neuen Trainers Dawid Jaworski tritt beim VfL Klafeld-Geisweid an. Ferner spielen am 29. August:

Niederschelden- Mudersbach/Br.

FC Eiserfeld - FC Freier Grund

TuS Plettenberg - Türk Geisweid

5. September

Freier Grund - Rüblinghausen

Rothemühle - Klafeld/Geisweid

RW Lennestadt - Niederschelden

Mudersbach - Plettenberg

Türk Geisweid - RW Hünsborn II

Salchendorf - FC Altenhof

Freudenberg - Ottfingen

SC LWL 05 - FC Eiserfeld

12. September

Hünsborn II - Mudersbach

Ottfingen - Eiserfeld

Niederschelden - Rothemühle

Klafeld/G. - Freier Grund

Rüblinghausen - SC LWL 05

Fredenberg - Salchendorf

Altenhof - Türk Geisweid

Plettenberg - RW Lennestadt